ΠΑΜΕ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Συλλαλητήρια ενάντια στον νέο πολεμικό και ματωμένο προϋπολογισμό

«Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία» το κάλεσμα για τις 16 Δεκέμβρη

Κάλεσμα κλιμάκωσης του αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή καταιγίδα που εντείνεται με τον νέο κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου, των φόρων και της φτώχειας απευθύνει το ΠΑΜΕ, οργανώνοντας συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τρίτη 16 Δεκέμβρη στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Στην Ημαθία, το Εργατικό Κέντρο «Γιώργος Βουτυράς» καλεί στις 6 μ.μ. στην πλατεία δημαρχείου στη Βέροια και στην κεντρική πλατεία στη Νάουσα.

Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί επίσης σε συγκέντρωση την Τρίτη 16 Δεκέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων στη Χαλκίδα.

Καμία θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία

Οπως αναδεικνύει το ΠΑΜΕ, ο επερχόμενος προϋπολογισμός αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των βαθιά ταξικών πολιτικών που διαχρονικά υπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες του λαού. Οι νέες θυσίες γίνονται στο όνομα της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό η φοροληστεία κλιμακώνεται, με τους άμεσους και έμμεσους φόρους να φτάνουν τα 73,5 δισ. ευρώ, από 70 δισ. το 2025. Το 95% των φόρων - κυρίως οι έμμεσοι - θα φορτωθούν ξανά στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Το ματωμένο πλεόνασμα αναμένεται να υπερβεί τα 11 δισ., την ώρα που το 86,6% των φορολογούμενων με εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα δουν «ελάφρυνση» που μετά βίας αγγίζει το μισό ευρώ την ημέρα. Αυτή είναι η «δικαιοσύνη» και η «στήριξη των πολλών» που υπόσχονται.

«Πίσω από κάθε έσοδο και δαπάνη του προϋπολογισμού οι ανάγκες του λαού θεωρούνται κόστος, ενώ για το κεφάλαιο αποτελούν επενδυτική ευκαιρία», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΜΕ και προσθέτει ότι παράλληλα με τη φοροληστεία και την πολεμική κλιμάκωση «ο προϋπολογισμός του 2026 πατάει πάνω σε όλο το αντεργατικό οικοδόμημα που χτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ. Η πολεμική οικονομία απαιτεί εργάτες φθηνούς, διαθέσιμους και εξοντωμένους. Γι' αυτό και ενσωματώνει πλήρως το 13ωρο, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες και το σύνολο των νόμων που συνέτριψαν το 8ωρο».

Αναφερόμενο στη συμφωνία κυβέρνησης, εργοδοσίας και της ηγεσίας της ΓΣΕΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το ΠΑΜΕ σημειώνει ότι «στόχος είναι να παραμείνουν παγωμένοι και στα ελάχιστα όρια οι κλαδικοί μισθοί, όπως ακριβώς γίνεται με τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)».

Καλώντας σε κλιμάκωση του αγώνα, αναδεικνύει ότι «η μαζικοποίηση των σωματείων και η ίδρυση δεκάδων νέων σε κάθε χώρο δουλειάς, μαζί με την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων ώστε οι εργαζόμενοι να απαλλαγούν από τη γραμμή της ταξικής συνεργασίας και των θυσιών για τα κέρδη του κεφαλαίου, στη ΓΣΕΕ, στην ΑΔΕΔΥ και συνολικά στο συνδικαλιστικό κίνημα, αποτελούν βασική προϋπόθεση για να δυναμώσει ορμητικά το εργατικό κίνημα και να περάσει στην αντεπίθεση».

Οι διεκδικήσεις

Με τα νέα συλλαλητήρια τα εργατικά συνδικάτα διεκδικούν:

Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις. Ρήτρα αναπροσαρμογής με βάση τον πληθωρισμό. Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της ΕΓΣΣΕ. Ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ.

Ρήτρα αναπροσαρμογής με βάση τον πληθωρισμό. Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της ΕΓΣΣΕ. Ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο από Συλλογικές Συμβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται και ο ελεύθερος χρόνος

7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο από Συλλογικές Συμβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται και ο ελεύθερος χρόνος Αύξηση 20% στους δημοσίους υπαλλήλους. Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, χορήγηση όλων των μισθολογικών κλιμακίων, κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού στη μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, χορήγηση όλων των μισθολογικών κλιμακίων, κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού στη μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης. Ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Να γίνει υποχρεωτικά καθολική η εφαρμογή του επιδόματος γάμου στο 10%.

μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Να γίνει υποχρεωτικά καθολική η εφαρμογή του επιδόματος γάμου στο 10%. Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού. Ανασύσταση του ΟΕΚ για σύγχρονη και φθηνή κατοικία. Δράση και αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των «κορακιών» στο βιος του λαού.

Δράση και αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των «κορακιών» στο βιος του λαού. Καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να κλείσουν οι βάσεις. Αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Κάλεσμα και από την ΟΒΣΑ

Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο ενάντια στον νέο αντεργατικό προϋπολογισμό στις 16 Δεκέμβρη στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα απευθύνει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής στους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ.

Σχολιάζοντας τις κυβερνητικές θριαμβολογίες περί «ανάπτυξης» και «φοροελάφρυνσης», σημειώνει πως «η μαγική εικόνα που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, αθροίζοντας τα κέρδη των κολοσσών με τα ελλείμματα των μικρών, ξεθωριάζει». Μόλις το 19% των μικρών επιχειρήσεων είδαν αύξηση τζίρου το 2025, ενώ πάνω από 45% κατέγραψαν μείωση. Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 35% σε έναν χρόνο. Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις δεν έχουν καθόλου ρευστότητα και μία στις τέσσερις διαθέτει κεφάλαιο για λιγότερο από έναν μήνα λειτουργίας. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν γίνει μόνιμη θηλιά.

Ταυτόχρονα, η τεκμαρτή φορολόγηση, «που πλήττει πάνω από 410.000 επαγγελματίες, αποτελεί τον πυρήνα της νέας φοροεπιδρομής. Αντί να φορολογήσει τα πραγματικά κέρδη η κυβέρνηση επιβάλλει αυθαίρετες ελάχιστες βάσεις, με τον ελάχιστο φόρο να αυξάνεται από 1.250 ευρώ το 2025 στα 1.470 ευρώ το 2026 και να φτάνει έως τα 2.440 ευρώ για όσους έχουν πάνω από είκοσι χρόνια στο επάγγελμα. Χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι με πραγματικά εισοδήματα κάτω των 8.000 ευρώ φορολογούνται σαν να έχουν 11.000 ή 12.000 ευρώ, ενώ η προκαταβολή φόρου στο 55% μετατρέπει τη φορολογία σε καθαρή αρπαγή. Αυτή η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με δικαιοσύνη, είναι η πιο άγρια ταξική επίθεση των τελευταίων χρόνων».

Επιπλέον, επιβάλλονται συνεχώς νέες ψηφιακές υποχρεώσεις, δημιουργώντας καθεστώς διαρκούς επιτήρησης, και οι οποίες συνεπάγονται νέα έξοδα, άγχη, κινδύνους προστίμων.

«Η διέξοδος βρίσκεται στη συλλογική δράση, στην αγωνιστική διεκδίκηση, στη σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο», τονίζει η ΟΒΣΑ και προβάλλει διεκδικήσεις όπως κατάργηση του ν. 5073/2023 και της τεκμαρτής φορολόγησης, αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ (με προσαύξηση 3.000 ευρώ ανά παιδί), φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, κατάργηση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, καύσιμα, Ενέργεια κ.ά.