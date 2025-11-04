ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Νέες απειλές των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Τους υψηλούς τόνους κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας για τους δεσμούς της με Κίνα και Ρωσία διατηρεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ντ. Τραμπ, ενώ από τα τέλη Αυγούστου οι αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν πλήγματα εναντίον σκαφών στην Καραϊβική που όπως υποστηρίζουν συνδέονται με δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, και εντείνουν την παρουσία τους στην περιοχή.

Σε συνέντευξή του στο CBS, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο «πολέμου με τη Βενεζουέλα» ο Αμερικανός ηγέτης είπε: «Δεν νομίζω. Αλλά μας έχουν συμπεριφερθεί πολύ άσχημα». Αρνήθηκε δε ότι τα στρατιωτικά χτυπήματα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας συνιστούν μήνυμα προς την κυβέρνηση Μαδούρο και όχι κινήσεις ενάντια στους διακινητές ναρκωτικών, λέγοντας ότι αυτά αφορούσαν «πολλά πράγματα». Σε νέο ερώτημα σχετικά με τα σχέδιά του απέναντι στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ είπε: «Δεν θα έλεγα δημόσια ότι θα έκανα κάτι... Δεν πρόκειται να σας πως τι πρόκειται να κάνω, αν προτίθεμαι να κάνω κάτι, ούτε αν δεν προτίθεμαι».

Την ίδια στιγμή, ρεπορτάζ του «Reuters» καταγράφει (μέσα και από φωτογραφικά πλάνα στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις) διάφορες εργασίες στην πρώην ναυτική βάση των ΗΠΑ «Ρούζβελτ Ρόουντς» στο Πουέρτο Ρίκο - της οποίας η λειτουργία έχει ανασταλεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Μεταξύ άλλων, συνεργεία φέρονται να καθαρίζουν και να ασφαλτοστρώνουν εκ νέου διαδρόμους για αεροσκάφη. Το «Reuters» παρατήρησε επίσης εγκατάσταση φορητού εξοπλισμού υποστήριξης εναέριας κυκλοφορίας, άλλου κινητού εξοπλισμού ασφαλείας κ.λπ.

Ακόμα, οι ΗΠΑ φέρονται να αναβαθμίζουν και εγκαταστάσεις σε πολιτικά αεροδρόμια στο Πουέρτο Ρίκο αλλά και στο Σεντ Κρουά των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, που και τα δύο απέχουν περίπου 800 χλμ. από τη Βενεζουέλα.

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή ο Τραμπ διέψευσε με ένα μονολεκτικό «όχι» το ενδεχόμενο χερσαίας στρατιωτικής επέμβασης στη Βενεζουέλα (που ο ίδιος προ ημερών είχε αφήσει ανοιχτό), ενώ και ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε να διαψεύδει σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Miami Herald».

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα της «Washington Post» επικαλείται αμερικανικά έγγραφα σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση Μαδούρο απέστειλε επιστολές στις κυβερνήσεις Ρωσίας και Κίνας ζητώντας στρατιωτικό εξοπλισμό και σχετική βοήθεια (ραντάρ, επισκευές αεροσκαφών και πυραύλους), καθώς επίσης διεύρυνση της συνεργασίας μαζί τους σε επίπεδο πολεμικών βιομηχανιών, π.χ. για την επιτάχυνση παραγωγής ραντάρ από κινεζικές εταιρείες. Επιπλέον το Καράκας φέρεται να απευθύνθηκε και στην Τεχεράνη ζητώντας drones.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι αρχές του Τρινιντάντ και Τομπάγκο εξέδωσαν επίσημη εντολή «με άμεση ισχύ», θέτοντας σε «γενική επιφυλακή» τις Ενοπλες Δυνάμεις τους και καλώντας «όλα τα μέλη να παρουσιαστούν στις βάσεις τους», ενώ και η αστυνομία προχώρησε σε «ανάκληση όλων των αδειών».