ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΑΜΠ

Απειλεί με ανάληψη στρατιωτικής δράσης και στη Νιγηρία

Το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης και στην Αφρική, στο όνομα της «αντιμετώπισης δράσης τρομοκρατών» και συγκεκριμένα οργανώσεων που στοχοποιούν χριστιανούς, αναμόχλευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο την όξυνση των στρατιωτικών και επιχειρηματικών ανταγωνισμών για τη γεωπολιτική επιρροή και στη Μαύρη Ηπειρο, που εκτός από άφθονο φυσικό πλούτο διαθέτει εκατοντάδες εκατομμύρια φτηνά εργατικά χέρια.

Αφού την Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε ότι «ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία» κατηγορώντας «ριζοσπάστες - όπως τους χαρακτήρισε - ισλαμιστές» για «μαζική σφαγή» χριστιανών, το Σαββατοκύριακο με ανάρτησή του υποστήριξε πως «εάν η νιγηριανή κυβέρνηση συνεχίσει να ανέχεται τις δολοφονίες χριστιανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια προς τη Νιγηρία και θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε αυτήν και να ανοίξουν πυρ για να εξοντώσουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες...».

Αναφέρθηκε σε αποτυχία της νιγηριανής κυβέρνησης να καταδιώξει τους δολοφόνους των χριστιανών, με αποτέλεσμα η αφρικανική χώρα να έχει καταστεί «κράτος ιδιαίτερης ανησυχίας», τονίζοντας μάλιστα ότι έδωσε «εντολή» στο υπουργείο Πολέμου «να προετοιμαστεί για πιθανή (στρατιωτική) δράση»...

Απαντώντας σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων για το είδος των επιχειρήσεων που εξετάζονται, απάντησε πως «θα μπορούσαν να είναι πολλά πράγματα. Εξετάζω πολλά πράγματα», επιμένοντας ότι (ισλαμιστές τρομοκράτες) «σκοτώνουν αριθμό ρεκόρ χριστιανών στη Νιγηρία (...)»

Από τη μεριά του, ο Πρόεδρος της Νιγηρίας Μπολα Αχμεντ Τινουμπου απέρριψε τις κατηγορίες Τραμπ, λέγοντας ότι «η θρησκευτική ελευθερία και ανεκτικότητα αποτελούν βασική αρχή της συλλογικής μας ταυτότητας και θα παραμείνουν έτσι (...) Η Νιγηρία εναντιώνεται στις θρησκευτικές διώξεις και δεν τις ενθαρρύνει, αποτελεί μία χώρα με συνταγματική εγγύηση των πολιτών κάθε δόγματος». Ο δε εκπρόσωπος του νιγηριανού ΥΠΕΞ, Κιμιεμπι Εμπιενγα, είπε ότι «όπως η Αμερική, η Νιγηρία δεν έχει άλλη επιλογή από το να γιορτάζει την ποικιλομορφία της, που αποτελεί τη μεγαλύτερή μας δύναμη».

Να καταγραφεί πάντως και η δήλωση του εκπροσώπου της νιγηριανής προεδρίας, Ντάνιελ Μπουάλα, ότι «καλωσορίζουμε την αμερικανική βοήθεια αν αναγνωρίζει την εδαφική μας ακεραιότητα».

Από το 2020 μέχρι το 2023 η Νιγηρία περιλαμβανόταν σε λίστα χωρών για τις οποίες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εντοπίζει «συστηματικές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας», αξιολόγηση που καθορίζει κάθε φορά το πώς καλύτερα εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των αμερικανικών μονοπωλίων.

Στη χώρα δρα η ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ, που στους διακηρυγμένους στόχους της περιλαμβάνει και την ίδρυση χαλιφάτου.