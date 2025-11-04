ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Εγκαίνια του «Μεγάλου Μουσείου»

«Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην Ιστορία του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας», δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Σίσι, σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση κατά την οποία εγκαινιάστηκε το «Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο» στο Κάιρο, επίδειξη δύναμης της ντόπιας αστικής τάξης για να διατρανώσει την αποφασιστικότητα με την οποία διεκδικεί όλο και πιο ενεργά το μερίδιό της από τη «λεία» της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, για την οποία όλο και περισσότερο «ακονίζουν μαχαίρια» ιμπεριαλιστές και μονοπώλια.

Παρουσία δεκάδων ηγετών κρατών, μεταξύ τους και του Ελληνα πρωθυπουργού, ο πρώην στρατάρχης Σίσι - που ανελίχθηκε στην εξουσία μετά από πραξικόπημα που βαφτίστηκε «επανάσταση», και πλέον είναι «συνομιλητής» όλων των «δημοκρατικών δυνάμεων» του κόσμου - με θέα τις πυραμίδες της Γκίζας χαρακτήρισε το νέο μουσείο «ζωντανή απόδειξη της ιδιοφυΐας του λαού της Αιγύπτου».

Καθόλου τυχαία, το νέο μουσείο είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, ενώ στοίχισε πάνω από 1 δισ. δολάρια.