ΗΠΑ

Σήμερα η εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν σταθερό προβάδισμα του υποψηφίου των Δημοκρατικών Ζοχράν Μαμντάνι, διεξάγεται σήμερα η εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, που θεωρείται «σφυγμομέτρηση» της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης και των αντιθέσεων μεταξύ τμημάτων του αμερικανικού κεφαλαίου για ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Η εκλογική μάχη χαρακτηρίζεται από έντονη πόλωση και αυξημένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Κύριο χαρακτηριστικό της φετινής αναμέτρησης αποτελεί η απόφαση του πρώην κυβερνήτη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Αντριου Κουόμο, να παραμείνει στην κούρσα ως «ανεξάρτητος», παρά την ήττα του στις εσωκομματικές διαδικασίες των Δημοκρατικών. Ταυτόχρονα ο μέχρι πρότινος δήμαρχος Ερικ Ανταμς, ο οποίος αντιμετώπισε σημαντικές πιέσεις κατά τη θητεία του, επίσης επέλεξε να διεκδικήσει την επανεκλογή του εκτός των Δημοκρατικών.

Ο 34χρονος Μαμντάνι, γεννημένος στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς, εξακολουθεί να εμφανίζεται ως το φαβορί της αναμέτρησης. Η νίκη του στις προκριματικές εκλογές του καλοκαιριού, όπου επικράτησε του Κουόμο με ισχυρό προβάδισμα μέσω του συστήματος κατάταξης προτιμήσεων, θεωρήθηκε ορόσημο για τη λεγόμενη «προοδευτική πτέρυγα» των Δημοκρατικών. Ο Μαμντάνι υπόσχεται μείωση στο κόστος διαβίωσης, εμφανίζεται επικριτικός απέναντι στη γενοκτονία των Παλαιστινίων και υπόσχεται φορολόγηση των οικονομικά ισχυρών.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν τάση μείωσης της απόστασης του Μαμντάνι από τον Κουόμο, τον οποίο στηρίζουν μεγαλοεπιχειρηματίες όπως ο Μπιλ Ακμαν και ο Τζον Κατσιματίδης. Ο δε υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, Κέρτις Σλίβα, παρά το χαμηλότερο ποσοστό του διατηρεί σημαντική επιρροή, προβάλλοντας την «καταπολέμηση της εγκληματικότητας» και γενικότερα ζητήματα δημόσιας τάξης.