ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Διαδικασίες σχηματισμού κυβέρνησης θα κινήσει ο Γέτεν

Το «κεντρώο» κόμμα D66 κέρδισε τις εκλογές στην Ολλανδία, με μερικές χιλιάδες ψήφους διαφορά από το ακροδεξιό PVV του Γκ. Βίλντερς, και ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, έχει πολλές πιθανότητες να γίνει επικεφαλής ενός κυβερνητικού συνασπισμού.

Μέχρι τότε, ο πρωθυπουργός και πρώην επικεφαλής των Υπηρεσιών Ασφαλείας, Ντικ Σχόοφ, εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα.

Ο Γέτεν θα πρέπει να σχηματίσει έναν κυβερνητικό συνασπισμό κομμάτων με πλειοψηφία τουλάχιστον 76 εδρών στο κοινοβούλιο των 150 εδρών. Θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με το «κεντροδεξιό» χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDA (18 έδρες), το φιλελεύθερο κόμμα VVD (22 έδρες) και τον σοσιαλδημοκρατικό συνασπισμό Πράσινοι / Εργατικοί (20 έδρες). Το D66 διαθέτει 26 έδρες.

Η Ντιλάν Γεσιλγκιόζ, ηγέτης του VVD, δήλωσε πριν τις εκλογές ότι μια συμμαχία με τους Πράσινους / Εργατικούς «δεν θα λειτουργούσε» και ότι θα ήθελε έναν κεντροδεξιό συνασπισμό. Οι Πράσινοι / Εργατικοί πρόκειται να εκλέξουν νέο ηγέτη μετά την παραίτηση του Φρανς Τίμερμανς, εξέλιξη που δεν αποκλείεται να διευκολύνει μια ενδεχόμενη συμμετοχή του κόμματος σε συγκυβέρνηση.

Το «Φόρουμ για τη Δημοκρατία» (FvD), εθνικιστικό κόμμα που θέλει αποχώρηση από τη Συμφωνία Σένγκεν στην ΕΕ, υπερδιπλασίασε τα ποσοστά του και θα έχει 7 βουλευτές, από 3.

Το ακροδεξιό κόμμα JA21 επίσης αύξησε κατά πολύ τις έδρες του, από 1 σε 9.