ΙΣΠΑΝΙΑ

Τριγμοί στην κυβέρνηση εξαιτίας σκανδάλων και παζαριών

Εντείνεται η κυβερνητική αστάθεια στην Ισπανία, όπου τους τελευταίους μήνες η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Σοσιαλιστών και Sumar είτε μαστίζεται από «σκάνδαλα», είτε κινδυνεύει να καταρρεύσει, εκφράζοντας ενδοαστικές και γεωπολιτικές αντιθέσεις.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ υπέστη πλήγμα, αφού τα μέλη του καταλανικού εθνικιστικού κόμματος Junts, που τάσσεται υπέρ της «ανεξαρτησίας» της Καταλονίας, αποφάσισαν να αποσύρουν τη στήριξη προς την κυβέρνηση.

Ο Κάρλες Πουτζντεμόν, επικεφαλής του κόμματος και ηγέτης του κινήματος για την «ανεξαρτησία» της Καταλονίας, δήλωσε: «Πάμε στην αντιπολίτευση... Δεν θα βοηθήσουμε όσους δεν βοηθούν την Καταλονία».

Αν και η κίνηση αυτή δεν θα οδηγήσει αυτόματα στην κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας, δεν θα μπορεί πλέον να στηρίζεται στις επτά έδρες του Junts στο κοινοβούλιο των συνολικά 350 εδρών, για να περνά νομοσχέδια.

Παραπομπή και έρευνες σε στελέχη των σοσιαλδημοκρατών

Στο μεταξύ, χθες δικαστής ζήτησε την παραπομπή σε δίκη του πρώην υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Αμπάλος - πρώην δεξί χέρι του Σάντσεθ, με την κατηγορία της διαφθοράς στο πλαίσιο της παράτυπης πώλησης μασκών σε κυβερνητικές υπηρεσίες στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ο δικαστής ζήτησε την παραπομπή του Αμπάλος αλλά και του πρώην βοηθού του Κόλντο Γκαρσία και του επιχειρηματία Βίκτορ ντε Αλντάμα.

Και ο Ισπανός πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ παραδέχτηκε ότι μερικές φορές έλαβε μετρητά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ως γενικός γραμματέας, προκειμένου να αποζημιωθεί για επαγγελματικά έξοδα κατόπιν προσκόμισης τιμολογίων, δηλώνοντας ότι το ποσό δεν είχε ξεπεράσει ποτέ τα 1.000 ευρώ και πρόκειται για νόμιμη διαδικασία.

Ο Αμπάλος διαγράφηκε από το PSOE και γραμματέας του κόμματος ανέλαβε ο Σάντος Σερντάν. Ωστόσο τον Ιούνη ο Σερντάν κατηγορήθηκε επίσης για δωροληψία με αντάλλαγμα δημόσιες συμβάσεις - μια άλλη πτυχή του εκτεταμένου σκανδάλου - και τέθηκε υπό κράτηση τον επόμενο μήνα.

Ο Σάντσεθ εμπλέκεται και σε άλλες νομικές υποθέσεις που αφορούν την σύζυγό του Μπεγόνια Γκόμεζ, η οποία αναμένεται να δικαστεί για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, και τον αδελφό του Νταβίντ, ο οποίος θα δικαστεί για αθέμιτη άσκηση επιρροής.