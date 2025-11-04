ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Κλιμάκωση των ισραηλινών επιδρομών και απειλών στον Λίβανο

Σε ένταση των δολοφονικών επιδρομών εναντίον του Λιβάνου προχωρά το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης, απειλώντας μάλιστα και με παραπέρα κλιμάκωση και πιέζοντας από κοινού με τις ΗΠΑ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Συνεχίζοντας το κουρέλιασμα ακόμα και αυτής της συμφωνίας εκεχειρίας που επιβλήθηκε με το πιστόλι στον κρόταφο του λιβανέζικου λαού τον Νοέμβρη του 2024, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 7 χθες, ενώ το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 4 ανθρώπους σε άλλη επίθεση στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ισραηλινή επιδρομή με drone εναντίον αυτοκινήτου χθες στην περιοχή Ναμπατίγιεχ άφησε έναν νεκρό και επτά τραυματίες, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, ενώ άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από επιδρομή σε χωριό στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 4 ανθρώπους σε απευθείας πλήγμα στο αυτοκίνητό τους στον νότο, τους οποίους χαρακτήρισε μέλη επίλεκτης δύναμης της Χεζμπολάχ. Εκατοντάδες Λιβανέζοι παρευρέθηκαν στην κηδεία τους την Κυριακή στην πόλη Ναμπατίγιεχ.

«Δικαιολογώντας» τις ισραηλινές τρομοκρατικές επιθέσεις, ο πρωθυπουργός του κράτους - δολοφόνου Μπ. Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι επιχειρεί να «επανεξοπλιστεί».

Απείλησε δε ότι «αναμένουμε από τη λιβανέζικη κυβέρνηση να κάνει αυτό που έχει δεσμευτεί να κάνει, δηλαδή να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, αλλά είναι σαφές ότι θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα όπως συμφωνήθηκε στους όρους της εκεχειρίας».

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας «εκεχειρίας» και της... «αυτοάμυνας», ισραηλινά κατοχικά στρατεύματα παραμένουν σε πέντε τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας στον νότιο Λίβανο.

Αντίστοιχα με τον Νετανιάχου, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε απειλητικά ότι «η δέσμευση της λιβανέζικης κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να την εκδιώξει από τον νότιο Λίβανο πρέπει να τηρηθεί πλήρως», ενώ υποστήριξε ότι η λιβανέζικη οργάνωση «παίζει με τη φωτιά» και κατηγόρησε τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι «κωλυσιεργεί». «Η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων θα συνεχιστεί και θα ενταθεί», ανέφερε.

ΗΠΑ: «Αποτυχημένο κράτος» ο Λίβανος - Πανηγύρια για τη Συρία

Την ίδιες πιέσεις προς τη Βηρυτό για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και «εξομάλυνση» σχέσεων με το Ισραήλ εντείνουν και οι ΗΠΑ.

Μιλώντας σε σύνοδο στο Μπαχρέιν, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, χαρακτήρισε τον Λίβανο «αποτυχημένο κράτος», σημειώνοντας ότι είναι το μόνο κράτος στην περιοχή που «δεν συμμορφώνεται» με τις νέες ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή.

«Το κράτος είναι η Χεζμπολάχ», είπε, ενώ ισχυρίστηκε ότι «η Αμερική δεν πρόκειται να εμπλακεί βαθύτερα στην κατάσταση με μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση και ένα αποτυχημένο κράτος να υπαγορεύει τον ρυθμό και να ζητά περισσότερους πόρους και περισσότερα χρήματα και περισσότερη βοήθεια».

Την ίδια ώρα, ο Μπάρακ χαιρέτισε τις εξελίξεις στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπ. Ασαντ τον περασμένο Δεκέμβρη και την κατάληψη της εξουσίας από το καθεστώς των τζιχαντιστών υπό τον «πρόεδρο» Αχμεντ Αλ Σαράα (Αλ Τζολάνι).

Επιβεβαίωσε ότι ο Αλ Σαράα θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον μέσα στον Νοέμβρη, ενώ σε μία ακόμα χαρακτηριστική δήλωση, ανέφερε πανηγυρικά ότι η Συρία υπό το καθεστώς των τζιχαντιστών της μέχρι πρότινος Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ (HTS, συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα) θα ενταχθεί στον υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ...«συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους»!

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει την κατάργηση των κυρώσεων του Νόμου Σίζαρ (Ceasar Act) κατά της Συρίας - των πολύ σκληρών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στον συριακό λαό για να προωθηθούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ - μέσω του νομοσχεδίου για τον Νόμο περί Εθνικής Αμυνας, το οποίο συζητείται από τους Αμερικανούς βουλευτές.

Γερμανία: Απειλές για απελάσεις των Σύρων προσφύγων

Στο μεταξύ, τον δρόμο της απέλασης δείχνει στους Σύρους πρόσφυγες στη Γερμανία ο καγκελάριος Φρ. Μερτς.

«Δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος» για τους Σύρους που διέφυγαν από τον πόλεμο στη χώρα τους να ζητήσουν άσυλο στη Γερμανία, ισχυρίστηκε ο Μερτς, ενώ συμπλήρωσε ότι «για όσους αρνούνται να επιστρέψουν στη χώρα τους, μπορούμε φυσικά να τους απελάσουμε».

Είχε προηγηθεί την περασμένη Πέμπτη δήλωση του Γερμανού ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ σε ταξίδι του στη Δαμασκό ότι η δυνατότητα επιστροφής των Σύρων ήταν «πολύ περιορισμένη», καθώς ο πόλεμος είχε καταστρέψει μεγάλο μέρος των υποδομών της χώρας.

Ο Γερμανός καγκελάριος ωστόσο έσπευσε να «απαντήσει» με τη χθεσινή του δήλωση, ενώ σημείωσε ότι έχει προσκαλέσει τον «πρόεδρο» των Σύρων τζιχαντιστών να επισκεφθεί τη Γερμανία για να συζητήσουν «πώς μπορούμε να το επιλύσουμε αυτό μαζί».

Το Βερολίνο δηλαδή θα συζητήσει «λύση» για τις απελάσεις, με το καθεστώς των τζιχαντιστών που εκτός των άλλων ήδη έχει αιματοκυλήσει μια σειρά μειονότητες στη Συρία, με σφαγές Αλαουιτών, Χριστιανών και Δρούζων...

Να σημειωθεί ότι στη Γερμανία ζουν περίπου ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες.

Χθες, εξάλλου, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι συνολικά 550.000 Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους από την Τουρκία μετά την ανατροπή του Ασαντ τον Δεκέμβρη του 2024.

Περίπου 2,4 εκατομμύρια Σύροι παραμένουν πρόσφυγες στην Τουρκία, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.