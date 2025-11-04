ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Ασταμάτητες επιθέσεις από το κράτος - δολοφόνο σε Γάζα και Δυτική Οχθη

Με καθημερινές επιθέσεις στηεν μέσω της περιβόητης «εκεχειρίας», αλλά και στην, τοσυνεχίζει τα εγκλήματά του κατά του παλαιστινιακού λαού, με τις «πλάτες» των ευρωατλαντικών συμμάχων του.

Την ίδια ώρα, ενώ χιλιάδες Παλαιστίνιοι αγωνιστές παραμένουν φυλακισμένοι στις ισραηλινές φυλακές - κολαστήρια και αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός αυτών που πεθαίνουν εξαιτίας των απάνθρωπων βασανιστηρίων και των άθλιων συνθηκών κράτησης, το ισραηλινό κοινοβούλιο προωθεί την ψήφιση νομοσχεδίου για την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Τουλάχιστον 3 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες από ισραηλινά πυρά βόρεια της πόλης Ράφα, στη νότια Γάζα, ενώ πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν από επιθέσεις του κατοχικού στρατού σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Επαναλαμβάνοντας τα γνωστά προκλητικά προσχήματα για τις δολοφονίες Παλαιστινίων, ο ισραηλινός κατοχικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση από αέρος και εδάφους σκοτώνοντας δύο «τρομοκράτες» στη νότια Γάζα, επειδή πέρασαν τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», τη διαβόητη γραμμή του άθλιου σχεδίου Τραμπ, η οποία σηματοδοτεί το 53% της Λωρίδας της Γάζας που παραμένει υπό τον έλεγχο των κατοχικών δυνάμεων.

Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι αυτή η γραμμή που περνά μέσα από ό,τι έχει απομείνει από τις πόλεις και τα χωριά τους δεν είναι σαφώς οριοθετημένη, με αποτέλεσμα πολλοί άμαχοι να δολοφονούνται από ισραηλινά πυρά στο όνομα της «παραβίασής» της...

Συνολικά, από την έναρξη της «εκεχειρίας» στη Γάζα στις 11 Οκτώβρη, 238 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά και άλλοι 600 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια περίοδο έχουν ανασυρθεί 510 σοροί κάτω από τα συντρίμμια των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις κατεδαφίσεις κτιρίων στη νότια Γάζα, όπως στην πόλη Χαν Γιούνις, ενώ συνεχίζει να επιβάλλει απάνθρωπους περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Χαμάς κατέθεσε στους μεσολαβητές λίστα παραβιάσεων της «εκεχειρίας» από το Ισραήλ, που περιλαμβάνει επιδρομές, βομβαρδισμούς, δολοφονίες και περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η παλαιστινιακή οργάνωση παρέδωσε επίσης τις σορούς 3 Ισραηλινών αιχμαλώτων στρατιωτικών - οι οποίοι αιχμαλωτίστηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβρη του 2023 - μετά από έρευνα στην Πόλη της Γάζας.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατοχικού στρατού. Μαχητές της Χαμάς εισήλθαν μαζί με προσωπικό της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, υποστηριζόμενοι από βαρέα μηχανήματα, καθώς τα πτώματα βρίσκονταν κάτω από ερείπια.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν στην περιοχή Μπάνι Σουχέιλα, όπου η ισραηλινή καταστροφή σπιτιών συνεχίζεται, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και στη γειτονιά Σουτζάγια, ανατολικά της Πόλης της Γάζας.

Συνολικά, 8 σοροί Ισραηλινών ομήρων παραμένουν στη Γάζα και ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων, εκτιμούν ότι η αναζήτησή τους θα είναι ακόμη πιο περίπλοκη λόγω των εκατοντάδων τόνων ερειπίων από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός, μετά την παράδοση των σορών 3 αιχμαλώτων Ισραηλινών στρατιωτικών, το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 45 Παλαιστινίων.

Την ίδια ώρα, «ξεπλένοντας» τις συνεχείς παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, σε συνέντευξή του στο CBS, ισχυρίστηκε ότι η εκεχειρία «δεν είναι εύθραυστη» και «είναι πολύ σταθερή»...

Παραπέρα απείλησε για άλλη μια φορά τη Χαμάς ότι «θα μπορούσε να εξουδετερωθεί αμέσως εάν δεν συμπεριφερθεί σωστά». «Αν θέλω να αφοπλιστούν, θα τους κάνω να αφοπλιστούν πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Δυτ. Οχθη: Αλλοι δυο νεκροί από πυρά κατοχικού στρατού και εποίκων

Την ίδια ώρα, κλιμακώνεται η ισραηλινή δολοφονική βία και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, με άλλους δύο νέους Παλαιστίνιους να πέφτουν νεκροί τις προηγούμενες μέρες από επιθέσεις του κατοχικού στρατού και Εβραίων εποίκων.

Ενας νεαρός Παλαιστίνιος πέθανε τη Δευτέρα αφού πυροβολήθηκε στο κεφάλι από έποικο στην περιοχή Ρας αλ-Τζούρα, βόρεια της Χεβρώνας. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος κατήγγειλε ότι οι κατοχικές δυνάμεις εμπόδισαν τα πληρώματά της να φτάσουν στον τραυματισμένο νεαρό, καθυστερώντας την ιατρική βοήθεια.

Αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις κάλεσαν την οικογένεια του θύματος για να τον αναγνωρίσουν, μετέφεραν τη σορό του σε άγνωστη τοποθεσία.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Αντίστασης στο Τείχος και τον Εποικισμό, από την αρχή του έτους έχουν σκοτωθεί 14 Παλαιστίνιοι από επιθέσεις Εβραίων εποίκων.

Αλλος ένας 17χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην Μπέιτ Φουρίκ, ανατολικά της Ναμπλούς. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, ο 17χρονος Jamil Atef Hanani πυροβολήθηκε στο στήθος κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στην Μπέιτ Φουρίκ, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Ναμπλούς και στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του.

Χθες επίσης, ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις έριξαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης εναντίον Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια καθιστικής διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν κάτοικοι των πόλεων Idhna και Tarqumiya, δυτικά της Χεβρώνας, για να προστατεύσουν τα εδάφη τους από τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού και των Εβραίων εποίκων.

Νομοσχέδιο για θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους φυλακισμένους

Στο μεταξύ, η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ) υπερψήφισε χθες νομοσχέδιο με το οποίο επαναφέρεται η θανατική ποινή για Παλαιστίνιους φυλακισμένους που θα χαρακτηρίζονται από το κράτος - τρομοκράτης ως δράστες «τρομοκρατικών επιθέσεων»...

Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε από βουλευτή του κόμματος του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιτ. Μπεν Γκβιρ, ενώ σύμφωνα με τον Ισραηλινό μεσολαβητή για τους ομήρους, Γκαλ Χιρς, υποστηρίζεται επίσης από τον πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου.

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του ποινικού κώδικα και η πρόταση θα κατατεθεί τώρα στην ολομέλεια του κοινοβουλίου, όπου θα πρέπει να υπερψηφιστεί τρεις φορές προκειμένου να καταστεί νόμος.

Σύμφωνα με το κείμενο, όποιος «κρίνεται ένοχος για δολοφονία, υποκινούμενη από τον ρατσισμό ή το μίσος», όπως χαρακτηρίζει το κράτος - δολοφόνος την αντίσταση στις κατοχικές δυνάμεις και τις εγκληματικές ορδές των Εβραίων εποίκων, «θα καταδικάζεται υποχρεωτικά σε θάνατο».

Την περασμένη Παρασκευή ο Μπεν Γκβιρ ζήτησε την επαναφορά της θανατικής ποινής με ένα βίντεο όπου εικονίζεται ο ίδιος, όρθιος μπροστά σε Παλαιστίνιους κρατουμένους, ξαπλωμένους μπρούμυτα, με τα χέρια δεμένα στην πλάτη...

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τον προωθούμενο ισραηλινό νόμο, χαρακτηρίζοντάς τον ως «απόφαση για εξωδικαστικές εκτελέσεις», ενώ η Παλαιστινιακή Ενωση Φυλακισμένων κατήγγειλε ότι αυτό που συμβαίνει «είναι ένα πρόσθετο βήμα για την εδραίωση ενός εγκλήματος που ασκείται εδώ και δεκαετίες».

Οπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της, το ισραηλινό κράτος ήδη πραγματοποιεί εξωδικαστικές εκτελέσεις Παλαιστινίων, «μέσω σκόπιμων εκτελέσεων κατά τη διάρκεια συλλήψεων, ανακρίσεων, δολοφονιών ή θανατηφόρας ιατρικής αμέλειας».

Την ίδια ώρα, εξάλλου, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των Παλαιστινίων κρατουμένων που πεθαίνουν υπό ισραηλινή κράτηση.

Η Παλαιστινιακή Ενωση Φυλακισμένων ανακοίνωσε τον θάνατο του 63χρονου Μοχάμεντ Χουσεΐν Γκαουάντρα, από την πόλη Μπουρκίν κοντά στην Τζενίν, ο οποίος κρατούνταν από τις 6/8/2024. Η Ενωση καταγγέλλει ότι υπέστη ιατρική αμέλεια και κακοποίηση, ενώ αυτός είναι ο 81ος θάνατος κρατουμένου από τον Οκτώβριο 2023.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, συνέλαβε την στρατιωτική εισαγγελέα, υποστράτηγο Γιφάτ Τόμερ - Γερουσάλμι, για τη διαρροή βίντεο τον Αύγουστο 2024, που κατέγραφε την κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατούμενου.

Η Τόμερ - Γερουσάλμι, η οποία παραιτήθηκε την περασμένη Παρασκευή, στην επιστολή παραίτησής της, ανέλαβε την ευθύνη για τη δημοσιοποίηση του υλικού.

Υπό κράτηση τέθηκε επίσης ο πρώην επικεφαλής στρατιωτικός εισαγγελέας Ματάν Σολομός, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Το βίντεο, από κάμερα επιτήρησης, δείχνει κατοχικούς στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστίνιο κρατούμενο στο στρατιωτικό κέντρο κράτησης - κολαστήριο Σντε Τεϊμάν, στο νότιο Ισραήλ, τον Ιούλιο 2024. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες σχηματίζουν τείχος με ασπίδες γύρω από τον κρατούμενο και στη συνέχεια τον κακοποιούν, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χρειαστεί εισαγωγή σε νοσοκομείο.

Ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου καταδίκασε την αποκάλυψη ως «ίσως τη σοβαρότερη επίθεση σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων που έχει υποστεί το Ισραήλ από την ίδρυσή του», ανακοινώνοντας «ανεξάρτητη» και «αμερόληπτη» έρευνα, όχι βέβαια για τα απάνθρωπα βασανιστήρια σε βάρος των Παλαιστινίων, αλλά γιατί αυτά αποκαλύφθηκαν...

Σύνοδος αραβικών και ισλαμικών χωρών στην Τουρκία

Στο πεδίο των διπλωματικών παζαριών, η Τουρκία φιλοξένησε χθες συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή των ΥΠΕΞ της Ινδονησίας, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Ενόψει της χθεσινής συνόδου, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χ. Φιντάν, υποδέχθηκε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτή της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Οι αραβικές και ισλαμικές χώρες που συμμετείχαν στη χθεσινή σύνοδο είναι αυτές που είχαν συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο τον περασμένο Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη, πριν την παρουσίαση του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, ενώ στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου διεκδικούν αναβαθμισμένο ρόλο στην «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας, στο πεδίο της «ανοικοδόμησης» και στην προωθούμενη ανάπτυξη διεθνούς στρατιωτικής δύναμης.

Ο Χ. Φιντάν δήλωσε χθες ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει το βάρος που της αναλογεί. Αλλά είναι σημαντικό τα έγγραφα και το πλαίσιο που θα προκύψουν εδώ να είναι τέτοια που θα μπορούμε να τα υποστηρίξουμε».

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ για τη συστηματική υπονόμευση της εκεχειρίας και την παρεμπόδιση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ως προς τη λεγόμενη «Διεθνής Δύναμη Σταθερότητας» (ISF), δήλωσε ότι στόχος είναι να συγκροτηθεί μια στρατιωτική παρουσία με σαφή εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά την παρουσία τουρκικών δυνάμεων στη Γάζα.

Ο Φιντάν δήλωσε ακόμα ότι η Τουρκία «υποστηρίζει ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει να κυβερνούν τους εαυτούς τους και να φροντίζουν για τη δική τους ασφάλεια», ενώ ισχυρίστηκε ότι «κανείς δεν επιθυμεί τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος κηδεμονίας στη Γάζα» και πρόσθεσε «ότι εκφράζονται επιφυλάξεις από διάφορες χώρες για να μην συμβεί αυτό μέσα από τις πρωτοβουλίες για την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση της ασφάλειας στη Γάζα».

Επισήμανε ακόμα ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι εφικτή μόνο με την πλήρη εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, με παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τονίζοντας ωστόσο ότι «το Ισραήλ ποτέ δεν αποδέχθηκε αυτό το πλαίσιο».