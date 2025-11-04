ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εν μέσω αναδιατάξεων στον ενεργειακό χάρτη

Νέα ώθηση σε αναδιατάξεις που ήδη «έτρεχαν» ή ετοιμάζονταν στον ενεργειακό χάρτη φαίνεται να δίνουν οι νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις ρωσικές εταιρείες «Rosneft» και «Lukoil», σύμφωνα τουλάχιστον με ρεπορτάζ - δυτικών κυρίως - ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το «Μπλούμπεργκ», εταιρείες διύλισης πετρελαίου (όπως οι «Turkiye Petrol Rafineleri» και «Star Rafineri») στην Τουρκία έχουν αρχίσει να μειώνουν αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου και να στρέφονται αλλού (Ιράκ, Λιβύη, Σαουδική Αραβία, Καζακστάν) εν μέσω και σχεδιασμών για μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το ίδιο ρεπορτάζ κάνει λόγο για προτεραιότητα που δίνει η κρατική ενεργειακή TPAO στην επέκταση επενδύσεων ειδικά σε Λιβύη, Ιράκ και Καζακστάν, στο πλαίσιο και προσπαθειών του τουρκικού κεφαλαίου να αναβαθμίσει ευρύτερα τη γεωπολιτική του επιρροή σε Μέση Ανατολή, Καύκασο και Βόρεια Αφρική.

Στο μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της «Total Energies», Πατρίκ Πουαγιανέ, δήλωσε ότι οι κυρώσεις σε «Rosneft» και «Lukoil» θα καθυστερούν τα φορτία, ενώ και ο επικεφαλής της BP, Μάρεϊ Αουχίνκλος, χαρακτήρισε τις κυρώσεις «σοβαρές», που θα μειώνουν την προσφορά.

Την ίδια στιγμή, οι κινεζικές «Sinopec» και «PetroChina» φέρονται να ακυρώνουν φορτώσεις πλοίων με ρωσικό πετρέλαιο, με ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι επηρεάζεται μέχρι και το 45% των εισαγωγών ρωσικού αργού στην Κίνα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το «Politico» μετέδωσε ότι η Βουλγαρία ίσως ζητήσει απαλλαγή από τις αμερικανικές κυρώσεις, καθώς φοβάται μεγάλες ελλείψεις σε καύσιμα.