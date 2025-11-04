ΣΕΡΒΙΑ

Μεγάλη διαδήλωση για τον έναν χρόνο από το έγκλημα στο Νόβι Σαντ

Δεκάδες χιλιάδες από όλη τη Σερβία διαδήλωσαν το Σάββατο στοτη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, έναν χρόνο ακριβώς μετά το πολύνεκρο έγκλημα που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, στη πλειοψηφία τους νέα παιδιά, από κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Στις 11.52 το πρωί ξεκίνησε μια μεγάλη συγκέντρωση, με 16 λεπτά σιγής και πολλά λουλούδια που αφέθηκαν στα κιγκλιδώματα τα οποία εξακολουθούν να περιβάλλουν την είσοδο του σταθμού. Αστικά επιτελεία επιδιώκουν να συνδέσουν την υπόθεση γενικόλογα με τη «διαφθορά» ή χειρισμούς συγκεκριμένων κομμάτων ή πολιτικών, για να συγκαλυφθεί ότι πρόκειται για ένα ακόμα έγκλημα, αποτέλεσμα της πολιτικής που υποτάσσει την ασφάλεια σε ό,τι επιβάλλουν η κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου και η «εξοικονόμηση δημόσιων πόρων». Η τεράστια και δικαιολογημένη λαϊκή οργή αξιοποιείται και στα σενάρια κυβερνητικής εναλλαγής, εν μέσω ενδοαστικών διεργασιών που φουντώνουν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, αντανακλώντας και γεωπολιτικούς προσανατολισμούς.

Στο μεταξύ, την Κυριακή επικράτησε ένταση έξω από τη σερβική Βουλή, στο Βελιγράδι, όταν υποστηρικτές της κυβέρνησης - που έχουν «κατασκηνώσει» στο σημείο - κινήθηκαν απειλητικά και υβριστικά απέναντι στην Ντιάνα Χρκα, μητέρα ενός από τα 16 θύματα, η οποία ξεκίνησε απεργία πείνας. Η Χρκα ζητά να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για τον θάνατο του παιδιού της και όλων των θυμάτων.

Ενώ οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες φουντώνουν εκ νέου τις τελευταίες εβδομάδες, σε διάγγελμά του ο Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «είπα πράγματα για τα οποία μετανιώνω» και ότι «το μίσος που βράζει στην κοινωνία μας δεν μπορεί να φέρει τίποτα καλό, μόνο περισσότερη καταστροφή».

Η επίτροπος της ΕΕ για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, αξιοποιώντας τις λαϊκές αντιδράσεις σημείωσε ότι «η τραγωδία στη Σερβία ενέπνευσε μαζικές κινητοποιήσεις για λογοδοσία, ελευθερία της έκφρασης και δημοκρατία χωρίς αποκλεισμούς - τις ίδιες αξίες που οδηγούν μια χώρα προς την Ευρώπη».