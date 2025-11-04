ΙΤΑΛΙΑ

Κατάρρευση πύργου με τραυματίες εργάτες

Τουλάχιστον δυο καταρρεύσεις σημειώθηκαν χτες στον μεσαιωνικό «Πύργο των Κόμηδων» στη Ρώμη, όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης, σε μικρή απόσταση από το Κολοσσαίο, με έναν εργάτη να έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και έναν άλλο να βρίσκεται μέχρι χτες το απόγευμα εγκλωβισμένος κάτω από ερείπια.

Η δεύτερη κατάρρευση σημειώθηκε ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν κοντά στο κτίριο με εναέριες σκάλες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια ενώ δύο ακόμη εργάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα.