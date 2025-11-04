Τρίτη 4 Νοέμβρη 2025
Πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο

Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγγλία μέσα σε αμαξοστοιχία της γραμμής Ντόνκαστερ - Λονδίνο, με αρκετούς τραυματίες. 11 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ 5 έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Ανάμεσά τους και ο εργαζόμενος της LNER που σύμφωνα με την αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει τον δράστη, σώζοντας δεκάδες επιβάτες.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από το Πίτερμπρο. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν εικόνες τρόμου: Ανθρωποι να τρέχουν αιμόφυρτοι στους διαδρόμους, να ζητούν βοήθεια, ενώ άλλοι φώναζαν «τρέξτε, μαχαιρώνει τους πάντες».

Σύμφωνα με τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP) συνελήφθη επιτόπου ένας 32χρονος άνδρας, ο μοναδικός ύποπτος για την επίθεση, αλλά δεν φαίνεται να συνδέουν το περιστατικό με «τρομοκρατία». Ο 32χρονος θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του και σε άλλα τρία περιστατικά που σημειώθηκαν τόσο την προηγούμενη όσο και την ίδια μέρα στο Πίτερμπρο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ενισχυμένη αστυνομική παρουσία σε μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας, καθώς τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σταθερά η εγκληματικότητα με χρήση μαχαιριού στη Βρετανία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τα περιστατικά έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2011, ενώ μόνο την τελευταία χρονιά οι αρχές κατάσχεσαν ή παρέλαβαν περίπου 60.000 μαχαίρια.

Εκτροχιασμός τρένου

Σε ένα άλλο περιστατικό, χθες σημειώθηκε εκτροχιασμός τρένου στην κομητεία Κάμπρια της βορειοδυτικής Αγγλίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Χάιντι Αλεξάντερ, έκανε λόγο για σοβαρό περιστατικό. Το τρένο «Avanti West Coast» εκτροχιάστηκε μεταξύ των περιοχών Penrith North Lakes και Oxenholme Lake District, όπου διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Ο εκτροχιασμός αποδίδεται σε κατολίσθηση του εδάφους λόγω των βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από την έρευνα που διεξάγει ο διαχειριστής του δικτύου Network Rail.

    
