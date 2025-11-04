ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μια «νέα εποχή για τα πυρηνικά όπλα» έχει αρχίσει

Οι ΗΠΑ θα κάνουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, «όπως κάνουν και άλλες χώρες», επιμένει ο Τραμπ

Η «πυρηνική απειλή» εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον Αμερικανό Πρόεδρονα επιμένει ότι Ρωσία και Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι' αυτό».

«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε και πρόσθεσε: «Οσο ισχυρά κι αν είναι (σ.σ. τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραίτητα πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ' αλήθεια τι γίνεται».

Πάντως ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, διευκρίνισε ότι δεν θα πρόκειται να γίνουν «πυρηνικές εκρήξεις».

«Πρόκειται γι' αυτές που αποκαλούνται "μη κρίσιμες εκρήξεις", δηλαδή θα δοκιμάσουμε άλλα τμήματα πυρηνικού όπλου για να βεβαιωθούμε ότι έχουν την πρέπουσα γεωμετρία και ότι μπορούν να πυροδοτήσουν πυρηνική έκρηξη», είπε.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση γίνεται σε συνθήκες όπου συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο «μπαρούτι» σε διάφορα μέτωπα ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού ανά τον κόσμο, και οι κίνδυνοι ενός πυρηνικού ολέθρου για τους λαούς έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Καμία πυρηνική δύναμη δεν έχει προχωρήσει επισήμως σε δοκιμή πυρηνικού όπλου εδώ και τρεις δεκαετίες, με εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα που έκανε 6 μεταξύ 2006 και 2017. Ωστόσο αρκετές χώρες, ιδίως οι ΗΠΑ, κάνουν συχνά δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων: Πυραύλων, υποβρυχίων, καταδιωκτικών κ.ά.

Μια «νέα εποχή για τα πυρηνικά όπλα» έχει αρχίσει, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλ. Στουμπ, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Τραμπ για επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ.

Η «λογική της αποτροπής» και η «έννοια της στρατηγικής σταθερότητας ανάμεσα στις υπερδυνάμεις» βρίσκονται σε πλήρη μετάλλαξη, είπε μιλώντας στο Ελσίνκι.

Προς το παρόν «όχι Tomahawk» στην Ουκρανία

Και ενώ το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε το «πράσινο φως» για την παράδοση πυραύλων Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς «Tomahawk» στην Ουκρανία από τα αποθέματα των ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε να μην εξετάζει προς το παρόν αυτό το ενδεχόμενο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν εξετάζει σχετική συμφωνία πώλησης των πυραύλων - που θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να επιφέρει χτυπήματα βαθιά σε ρωσικό έδαφος - αλλά επεσήμανε ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Οι πύραυλοι «Tomahawk» έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ., αρκετό για να χτυπήσουν βαθιά εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας.

Ενώ το Πεντάγωνο δεν εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα των πυραύλων, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να προβληματίζονται σχετικά με το πώς η Ουκρανία θα εκπαιδεύσει και θα αναπτύξει τους πυραύλους, αναφέρουν πηγές που επικαλείται το CNN. Υπάρχουν ακόμα πολλά επιχειρησιακά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν για να μπορέσει η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους πυραύλους, πρόσθεσαν οι πηγές.

Ενα ζήτημα που εκκρεμεί είναι πώς η Ουκρανία θα εκτοξεύσει τους πυραύλους, καθώς οι «Tomahawk» εκτοξεύονται συνήθως από πλοία ή υποβρύχια, αλλά ο ναυτικός στόλος της Ουκρανίας έχει υποστεί σοβαρές απώλειες, οπότε οι πύραυλοι θα πρέπει πιθανώς να εκτοξευτούν από την ξηρά. Το Σώμα Πεζοναυτών και ο αμερικανικός Στρατός έχουν αναπτύξει εκτοξευτήρες εδάφους που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία.

Αλλά ακόμα κι αν οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να προμηθεύσουν τους εκτοξευτήρες, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει μια λύση, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN.

Αξιωματούχος επεσήμανε ότι οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να αναπτύξουν μια λύση για να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους «Storm Shadow» που παρέχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αρχικά είχαν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται από σύγχρονα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και έπρεπε να ενσωματωθούν στον παλαιό στόλο μαχητικών αεροσκαφών της Ουκρανίας.

Πρόσφατα η βρετανική κυβέρνηση προμήθευσε στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Κρουζ «Storm Shadow», για να συνεχιστούν οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εντός Ρωσίας, όπως αναφέρουν πηγές στο πρακτορείο «Bloomberg».

Η πλήρης αξιοποίηση των «Storm Shadow» απαιτεί στοιχεία στόχευσης από τις ΗΠΑ, έχουν βοηθήσει όμως τον ουκρανικό στρατό να στοχεύσει ευάλωτα σημεία της Ρωσίας. Τον Οκτώβρη οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν ρωσικό χημικό εργοστάσιο και με πυραύλους «Storm Shadow», «οι οποίοι διείσδυσαν με επιτυχία στο ρωσικό σύστημα αεράμυνας».

Επίσης η Ουκρανία έλαβε δύο ακόμα συστήματα αεράμυνας «Patriot» από τη Γερμανία.

Νέα περιστατικά με drones σε Γερμανία και Βέλγιο

Παράλληλα συνεχίζεται αυτό που αποκαλείται «υβριδική απειλή», με την εμφάνιση drones «άγνωστης προέλευσης» σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Περιστατικά που μπορεί ανά πάσα στιγμή - ανάλογα και με τους σχεδιασμούς - να κλιμακώσουν ή ακόμα και να γενικεύσουν την ιμπεριαλιστική σύγκρουση.

Την Κυριακή το βράδυ εντοπίστηκε drone κοντά στο αεροδρόμιο της Βρέμης και έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ανέστειλε άμεσα όλες τις απογειώσεις και προσγειώσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν αναγνωρίστηκε η προέλευση ή ο χειριστής του.

Προ ημερών στο αεροδρόμιο Βερολίνου - Βρανδεμβούργου ανεστάλησαν για δύο ώρες όλες οι πτήσεις, λόγω του εντοπισμού drone στην περιοχή. Τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν δύο παρόμοια επεισόδια στο Μόναχο.

Στο Βέλγιο ύποπτα drones εντοπίστηκαν το Σαββατοκύριακο πάνω από στρατιωτικές βάσεις με σκοπό «να κατασκοπεύσουν εγκαταστάσεις μαχητικών αεροσκαφών F-16, πυρομαχικών κ.ά.», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Αμυνας Τεό Φράνκεν. Δεν απέδωσε στη Μόσχα τις τελευταίες εισβολές drones στο Βέλγιο, αλλά υπαινίχθηκε ότι δεν υπήρχαν και πολλοί άλλοι «προφανείς ύποπτοι».

Ξεκίνησε έρευνα μετά από αναφορές για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη στρατιωτική βάση Kleine Brogel στο βόρειο Βέλγιο, πρόσθεσε.

Τις τελευταίες εβδομάδες ρωσικά drones αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν πάνω από την Πολωνία, ενώ άλλο ένα ρωσικό drone εντοπίστηκε πάνω από τη Ρουμανία.

«Ο πόλεμος είναι πραγματικά ένας πόλεμος με drones και πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό», πρόσθεσε ο Βέλγος υπουργός Αμυνας, που την επόμενη βδομάδα αναμένεται να παρουσιάσει ένα σχέδιο ύψους 50 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη συστημάτων ανίχνευσης, συσκευών παρεμβολής και όπλων κατά των drones για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Ουκρανία: Μεγάλη επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και σε αγωγούς

Μεγάλη επίθεση με 71 drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα την Κυριακή, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες ένα μεγάλο ρωσικό πετρελαιοφόρο και να προκληθούν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις φόρτωσης πετρελαίου της πόλης - λιμανιού Τουάπσε, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο διυλιστήριο της «Rosneft», μετέδωσε το «Bloomberg».

Από την επίθεση έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές και σε δύο ξένα πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή, σύμφωνα με το «Reuters».

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι 71 drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Κρασνοντάρ, καθώς επίσης γύρω και πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Οι τοπικές αρχές στο Τουάπσε και στο Νοβοροσίσκ, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός φόρτωσης πετρελαίου της Ρωσίας στην περιοχή, εξέδωσαν προειδοποίηση για την πιθανότητα να πραγματοποιηθούν και νέες ουκρανικές επιθέσεις το μεσημέρι.

Θραύσματα από drone προκάλεσαν ζημιές και έβαλαν φωτιά στο κατάστρωμα ενός ρωσικού πετρελαιοφόρου στο Τουάπσε, με αποτέλεσμα την εκκένωσή του, σύμφωνα με ανακοίνωση στο κανάλι «Telegram».

Το αεροδρόμιο του Σότσι - ο κύριος κόμβος αεροπορικών μεταφορών για την περιοχή - έκλεισε προσωρινά, σταματώντας τις πτήσεις.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε επίσης ότι κατάφερε «σοβαρό πλήγμα» σε τρεις κλάδους ενός αγωγού καυσίμων στην περιοχή της Μόσχας. Ο αγωγός Κόλτσεβο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά βενζίνης, ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων, σύμφωνα με τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας.

Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, από διυλιστήρια μέχρι αγωγούς αργού πετρελαίου και θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς, ενώ η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις στα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα.

Ξεχωριστά, την Κυριακή το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας τουλάχιστον 6 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε μια σειρά ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους στις νότιες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Οι δυνάμεις του Κρεμλίνου εκτόξευσαν περίπου 79 drones και 2 βαλλιστικούς πυραύλους, ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Αλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με drone εναντίον της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε ότι την Παρασκευή έγιναν «στοχευμένα πλήγματα» των ρωσικών δυνάμεων σε υποσταθμούς ζωτικής σημασίας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Η ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε έπειτα από εκείνη που εξέδωσε την Πέμπτη ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για στρατιωτικές επιχειρήσεις «που προκάλεσαν ζημιές σε υποσταθμούς ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία».

Ο ΔΟΑΕ αναφερόταν σε πλήγματα κοντά σε δύο πυρηνικούς σταθμούς - στις περιφέρειες Μικολάιφ και Χμελνίτσκι - εξαιτίας των οποίων διεκόπη η τροφοδοσία τους με ηλεκτρική ενέργεια. Ενας τρίτος πυρηνικός σταθμός, στο Ρίβνε, υποχρεώθηκε να μειώσει την ισχύ σε δύο από τους τέσσερις αντιδραστήρες του, συμπληρώνει ο ΔΟΑΕ, χωρίς να κατονομάζει κάποια από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές ως υπαίτια.