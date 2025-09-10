ΗΠΑ

Νέες προκλήσεις κατά της Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός υπουργός Aμυνας Πιτ Χέγκσεθ, από το Πουέρτο Ρίκο - ανήκει στις ΗΠΑ υπό ειδικό καθεστώς - όπου βρέθηκε τη Δευτέρα, κλιμάκωσε την πίεση στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της στρατιωτικής δύναμης που έχει αναπτυχθεί στην Καραϊβική, με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, ο οποίος προ ημερών απείλησε ότι θα «καταρρίπτονται» μαχητικά της Βενεζουέλας αν κριθεί ότι απειλούν τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, επισκέφτηκε με στρατιωτική περιβολή το αποβατικό «USS Iwo Jima», επαινώντας το πλήρωμα ότι συνεισφέρει στο «να σταματήσει η δηλητηρίαση του αμερικανικού λαού» με ναρκωτικά. Συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, πτέραρχο Νταν Κέιν, έγινε δεκτός στο νησί της Καραϊβικής, στην αεροπορική βάση «Μουνίζ» στα δυτικά του Σαν Χοσέ, από την διορισμένη κυβερνήτρια Τζένιφερ Γκονσάλες Κολόν, η οποία ευχαρίστησε τον Τραμπ για «την αναγνώριση της στρατηγικής αξίας του Πουέρτο Ρίκο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και τον αγώνα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών στην περιοχή μας», στα οποία όπως ισχυρίστηκε «ηγείται ο ναρκωδικτάτορας Νικολάς Μαδούρο». Την ίδια ώρα, έξω από τη βάση γινόταν μεγάλη διαδήλωση ενάντια στη στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική και υπέρ της ειρήνης.

Τις κατηγορίες περί ναρκεμπορίου αρνείται ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος χαρακτηρίζει απειλή για τη χώρα του την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή και διέταξε την ανάπτυξη 25.000 στρατιωτών και αεροσκαφών. Θυμίζουμε ότι η ένταση κλιμακώθηκε την περασμένη βδομάδα, με επιχείρηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ σε ταχύπλοο στην Καραϊβική που προερχόταν από τη Βενεζουέλα και για το οποίο ισχυρίστηκαν ότι μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας «11 ναρκωτρομοκράτες». Το όλο περιστατικό αμφισβητεί η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, που μίλησε για «εξωδικαστικές δολοφονίες», ενώ δεν δόθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Το ΚΚ Βενεζουέλας, που διώκεται από το αυταρχικό καθεστώς Μαδούρο, έχει καταγγείλει επανειλημμένα τις επιθετικές ενέργειες του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, που με το πρόσχημα του ναρκεμπορίου θέλει να βάλει στο χέρι τον τεράστιο ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας, στον σφοδρό ανταγωνισμό με τους κινεζικούς και ρωσικούς επιχειρηματικούς ομίλους, που διευρύνουν τη δράση τους τόσο στη Βενεζουέλα όσο και την ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι η έξοδος από την καπιταλιστική κρίση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επαναστατική εξουσία της εργατικής τάξης.