Δίχως ηλεκτρικό ρεύμα παρέμεναν χτες για αρκετές ώρες δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο νοτιοανατολικό Βερολίνο, με τη γερμανική αστυνομία να υποψιάζεται «πολιτικά υποκινούμενη επίθεση».
Σύμφωνα με τη ραδιοτηλεόραση Βερολίνου - Βρανδεμβούργου RBB, χτες το απόγευμα αναρτήθηκε επιστολή ανάληψης ευθύνης σε «πλατφόρμα ακροαριστερής ιδεολογίας», ωστόσο δεν έγινε γνωστό εάν θεωρείται αυθεντική.
Στην επιστολή σημειώνεται ότι η διακοπή ρεύματος ήταν μια «επίθεση στο στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα στο Τεχνολογικό Πάρκο Αντλερσχοφ» με στόχο να «βλάψει μαζικά ευαίσθητες υπερμηχανές και λειτουργικές διαδικασίες».