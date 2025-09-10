Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Υποπτο μπλακάουτ στο Βερολίνο

Δίχως ηλεκτρικό ρεύμα παρέμεναν χτες για αρκετές ώρες δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο νοτιοανατολικό Βερολίνο, με τη γερμανική αστυνομία να υποψιάζεται «πολιτικά υποκινούμενη επίθεση».

Σύμφωνα με τη ραδιοτηλεόραση Βερολίνου - Βρανδεμβούργου RBB, χτες το απόγευμα αναρτήθηκε επιστολή ανάληψης ευθύνης σε «πλατφόρμα ακροαριστερής ιδεολογίας», ωστόσο δεν έγινε γνωστό εάν θεωρείται αυθεντική.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι η διακοπή ρεύματος ήταν μια «επίθεση στο στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα στο Τεχνολογικό Πάρκο Αντλερσχοφ» με στόχο να «βλάψει μαζικά ευαίσθητες υπερμηχανές και λειτουργικές διαδικασίες».

    

