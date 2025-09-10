ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Νικητής των εκλογών το Εργατικό Κόμμα

Το Εργατικό Κόμμα αναδείχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών και θα συνεχίσει να κυβερνάει για ακόμη τέσσερα χρόνια, μαζί με τα μικρότερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που συγκροτούν τον λεγόμενο «κεντροαριστερό συνασπισμό», όπως προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα της εφορευτικής επιτροπής.

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, η κεντροαριστερά λαμβάνει 87 έδρες, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 85 για πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Το ακροδεξιό Κόμμα της Προόδου και τα υπόλοιπα κόμματα που συγκροτούν τον «κεντροδεξιό συνασπισμό» κέρδισαν 82 έδρες. Η συμμετοχή έφθασε στο 78,9%, σύμφωνα με προσωρινά δεδομένα της εφορευτικής επιτροπής.

Πιο συγκεκριμένα, το Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στέρε λαμβάνει 53 έδρες, η Σοσιαλιστική Αριστερά, οι Πράσινοι και οι Κόκκινοι από 9 έδρες, το Κέντρο 7 έδρες.

Το ακροδεξιό - εθνικιστικό Κόμμα της Προόδου, με επικεφαλής την Σίλβι Λίσταουγκ, κατέγραψε μεγάλη άνοδο (+12,3%) σε σχέση με τις εκλογές του 2021 και την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του, εξασφαλίζοντας το 23,9% των ψήφων και 48 έδρες. Το Συντηρητικό Κόμμα, υπό την πρώην πρωθυπουργό Ερνα Σόλμπεργκ, κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του και περιορίστηκε στην τρίτη θέση, με 24 έδρες. Οι Χριστιανοδημοκράτες εξέλεξαν 7 και οι Φιλελεύθεροι 3 έδρες.

Στις εκλογές κυριάρχησαν θέματα όπως το αυξημένο κόστος ζωής, η Υγεία, η Παιδεία, τα δημοσιονομικά, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ υπό την προεδρία του Ντ. Τραμπ, καθώς και οι επενδύσεις του κρατικού πετρελαϊκού Ταμείου της Νορβηγίας στο Ισραήλ, που ξεσήκωσαν αντιδράσεις.