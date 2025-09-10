ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Στρατιωτικοποίηση και ένταση στην Ανατολική Ευρώπη, με μεγάλες πρόβες πολέμου

Σε εξέλιξη η ευρωατλαντική άσκηση «Quadriga» στη Βαλτική | Ακολουθεί η κοινή άσκηση Ρωσίας και Λευκορωσίας «Zapad»

Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στηνμε αφορμή τη μεγάλης κλίμακας(«Δύση 2025»), που γίνεται κάθε χρόνο σε λευκορωσικό έδαφος και στη δυτική Ρωσία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι την Παρασκευή ητην οποία διεξάγει ημαζί μεστη

Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία, γειτονικά κράτη της Λευκορωσίας, καταγγέλλουν τις ασκήσεις Ρωσίας - Λευκορωσίας που θα διεξαχθούν από 12 μέχρι 16 Σεπτέμβρη ως «πολύ επιθετικές», επειδή μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν άσκηση για τη χρήση πυρηνικών.

Η Πολωνία κλείνει από αύριο τα μεσάνυχτα τα σύνορά της με τη Λευκορωσία ενόψει της άσκησης «Zapad», ανακοίνωσε χθες ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντ. Τουσκ, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Μινσκ και Βαρσοβίας.

«Την Παρασκευή ξεκινούν στη Λευκορωσία, πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα», τα ρωσο-λευκορωσικά γυμνάσια, «πολύ επιθετικά από την οπτική του στρατιωτικού δόγματος», δήλωσε ο Τουσκ σε κυβερνητική συνεδρίαση. Τα γυμνάσια «Zapad 2025» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ασκήσεις ετοιμότητας για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων και των νέων, ρωσικής κατασκευής υπερηχητικών πυραύλων «Oreshnik».

«Συνεπώς, για λόγους εθνικής ασφάλειας θα κλείσουμε τα σύνορα με τη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών διαβάσεων, την Πέμπτη τα μεσάνυχτα», κατέληξε ο Τουσκ.

Την περασμένη βδομάδα, λευκορωσικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ένας Πολωνός υπήκοος συνελήφθη στη Λευκορωσία ως ύποπτος για κατασκοπεία, επειδή είχε στην κατοχή του έγγραφα που σχετίζονται με την επίμαχη άσκηση.

Παράλληλα η Λιθουανία θα αναπτύξει πρόσθετες δυνάμεις για να περιπολούν στα σύνορα με Ρωσία και Λευκορωσία κατά τη διάρκεια της «Zapad». Επίσης «θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα» για «την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των δράσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Την ίδια ώρα η ευρωατλαντική άσκηση «Quadriga 2025», η οποία διεξάγεται υπό γερμανική ηγεσία με τη συμμετοχή άνω των 8.000 στρατιωτών, 30 αεροσκαφών, 40 πλοίων στη Βαλτική Θάλασσα και περίπου 1.800 οχημάτων, περιλαμβάνει προσομοίωση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη στρατευμάτων και όπλων - από ξηράς, αέρος και θαλάσσης - στη Λιθουανία.

Τον γενικό συντονισμό της άσκησης έχει το νέο ΝΑΤΟικό Ναυτικό Επιτελείο της Bundeswehr στο Ροστόκ. Στο πλαίσιό της διεξάγονται επίσης η επιμέρους άσκηση «Εθνικός Φρουρός», η οποία θα δοκιμάσει τον τρόπο αντίδρασης εν ενεργεία στρατιωτικών και εφέδρων για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Γερμανία, και η ναυτική άσκηση «Bόρειες Ακτές», που αποσκοπεί στην προστασία των ναυτικών διόδων και στη διασφάλιση της μεταφοράς στρατευμάτων μέσω θαλάσσης.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το εσθονικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον επιτετραμμένο της ρωσικής πρεσβείας στο Ταλίν για εξηγήσεις σχετικά με περιστατικό παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μ. Τσάχνα διαμαρτυρήθηκε για «την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικό ελικόπτερο Μi-8 κοντά στη νήσο Βάιντλο. Πρόκειται για το τρίτο ανάλογο περιστατικό φέτος και για σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».

Ουγγαρία: Μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τη «Shell»

Δεκαετή συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου με τη «Shell» φέρεται να υπέγραψε η Ουγγαρία, σηματοδοτώντας ένα από τα πρώτα της βήματα για διαφοροποίηση από τις ρωσικές ροές, καθώς πλησιάζει η προθεσμία της ΕΕ για σταδιακή κατάργηση αυτών των εισαγωγών.

Σύμφωνα με το «Bloomberg», χθες η Βουδαπέστη υπέγραψε συμφωνία για την παράδοση 2 δισ. κυβικών μέτρων κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, από το 2026. Οι προμήθειες θα παραδοθούν μέσω αγωγών της Τσεχίας και της Γερμανίας.

Ενώ η ΕΕ στοχεύει να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων μέχρι το τέλος του 2027, η Ουγγαρία έχει από καιρό εκφράσει την αντίθεσή της σε αυτά τα σχέδια, έχοντας ενισχύσει τους ενεργειακούς της δεσμούς με τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Βουδαπέστη έχει καλέσει την ΕΕ να αποζημιώσει τα κράτη - μέλη για τις προσπάθειές τους να διαφοροποιηθούν από τις φτηνότερες ροές από τη Ρωσία, και φαίνεται τώρα να προχωρά με μέτρα για την εξεύρεση εναλλακτικών.

«Εχουμε διαπραγματευτεί ορισμένες άλλες συμβάσεις με άλλους Δυτικούς προμηθευτές, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε θέση να τις ανακοινώσουμε», δήλωσε ο Ούγγρος ΥΠΕΞ Π. Σιγιάρτο.

Ωστόσο, ο Σιγιάρτο υποστήριξε ότι το τρέχον σχέδιο της ΕΕ για σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικής Ενέργειας εξακολουθεί να αποτελεί «σημαντικό κίνδυνο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας», καθώς επίσης ότι η χώρα του δεν διαθέτει επαρκή υποδομή αγωγών από άλλες αγορές για να εξασφαλίσει ικανή δυναμικότητα.

Η χώρα έχει συνάψει σύμβαση με τη ρωσική «Gazprom» για 4,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, η οποία ισχύει έως το 2036 και έχει συμπληρωθεί με πρόσθετες αγορές από το 2022.

Ο Σιγιάρτο δήλωσε ότι τα σχέδια της Ουγγαρίας για πυρηνική ενέργεια - που περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό της χωρητικότητας ατομικής ενέργειας με την προσθήκη δύο νέων αντιδραστήρων - θα μειώσουν κατά το ήμισυ τις τρέχουσες εισαγωγές φυσικού αερίου και θα μειώσουν σημαντικά την πίεση στις προμήθειες καυσίμων, βοηθώντας την Ουγγαρία να καλύψει το 70% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από μόνη της.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε οι δύο νέοι αντιδραστήρες να συνδεθούν με το δίκτυο το πρώτο εξάμηνο της επόμενης δεκαετίας», ανέφερε.

Ρωσικό πλήγμα στο Ντονέτσκ με νεκρούς αμάχους

Ρωσική ολισθαίνουσα βόμβα έπληξε χθες το χωριό Yarova στην περιφέρεια Ντονέτσκ την ώρα που πολίτες περίμεναν στην ουρά για να λάβουν τις συντάξεις τους, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου άλλους 20, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ουκρανική πλευρά.

Για «απροκάλυπτη βαρβαρότητα» έκανε λόγο ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας το «τροπάρι» περί νέων διεθνών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και καλώντας σε «αντίδραση από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το G20».

Τη Δευτέρα, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για να συζητήσουν νέα μέτρα οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία - μεταξύ άλλων νέες κυρώσεις και δασμούς στις αγορές ρωσικού πετρελαίου - και τους εμπορικούς της «εταίρους», όπως η Κίνα, η Ινδία κ.λπ.

Ουκρανικά drones έπληξαν 67.000 ρωσικούς στόχους τον Αύγουστο

Από την πλευρά του ο αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διαφήμισε τα ουκρανικά drones με τον ισχυρισμό ότι έπληξαν σχεδόν 70.000 ρωσικούς στόχους τον Αύγουστο, δίνοντας μια «γεύση» του πόσο «παραγωγική» είναι η χρήση τους στον πόλεμο.

«Συνολικά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας έπληξαν πάνω από 67.000 εχθρικούς στόχους τον περασμένο μήνα», δήλωσε ο Ουκρανός στρατηγός Αλ. Σίρσκι, σε μια ανασκόπηση των μαχών του Αυγούστου.

Η αποτελεσματικότητα των επιθέσεων με drones σε στόχους μεσαίας εμβέλειας αυξήθηκε κατά 25%, όπως είπε.

Ο Σίρσκι δήλωσε ακόμα ότι τον Αύγουστο ουκρανικά όπλα «βαθιάς επίθεσης» - συνήθως μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς και πύραυλοι που μπορούν να φτάσουν στο ρωσικό έδαφος - έπληξαν 60 στόχους εντός της Ρωσίας, κυρίως στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως αεροπορικές βάσεις, εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και διυλιστήρια πετρελαίου.

Παράλληλα η Ουκρανία βασίζεται σε drones αναχαίτισης ως οικονομική λύση.

Στο μεταξύ το Κίεβο έχει υποβάλει επίσημη αίτηση για νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το ΔΝΤ, δήλωσε χθες η Ουκρανή πρωθυπουργός Γ. Σβιριντένκο.