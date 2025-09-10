Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Συνάντηση Ιρανού ΥΠΕΞ με Γκρόσι

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και οι τρόποι πιθανής μελλοντικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) τέθηκαν χτες στο επίκεντρο συνάντησης που είχαν στο Κάιρο ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Ραφαέλ Γκρόσι.

Το ακριβές περιεχόμενο και το αποτέλεσμα της συνάντησης δεν έγιναν άμεσα γνωστά. Ωστόσο, πριν από τις διαβουλεύσεις Αραγτσί - Γκρόσι προηγήθηκε συνάντηση του Ιρανού υπουργού με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι και τον Πρόεδρο της χώρας Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Το Σάββατο αναμένεται να επιβεβαιώσει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων Ιράν - ΙΑΕΑ ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ Ρεζά Νατζαφί.

    

ΚΟΣΜΟΣ
