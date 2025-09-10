ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Συνάντηση Ιρανού ΥΠΕΞ με Γκρόσι

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και οι τρόποι πιθανής μελλοντικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) τέθηκαν χτες στο επίκεντρο συνάντησης που είχαν στο Κάιρο ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Ραφαέλ Γκρόσι.

Το ακριβές περιεχόμενο και το αποτέλεσμα της συνάντησης δεν έγιναν άμεσα γνωστά. Ωστόσο, πριν από τις διαβουλεύσεις Αραγτσί - Γκρόσι προηγήθηκε συνάντηση του Ιρανού υπουργού με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι και τον Πρόεδρο της χώρας Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Το Σάββατο αναμένεται να επιβεβαιώσει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων Ιράν - ΙΑΕΑ ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ Ρεζά Νατζαφί.