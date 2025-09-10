ΓΑΛΛΙΑ

Ο Μακρόν δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υπουργό Αμυνας

Στον νυν υπουργό Αμυναςθα δοθεί εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Γάλλο Πρόεδροόπως ανακοίνωσε χτες η γαλλική προεδρία, μετά την προχτεσινοβραδινή ψηφοφορία στη Βουλή που σηματοδότησε την «πτώση» της κυβέρνησης Μπαϊρού (με 194 κατά και 394 υπέρ).

Σύμφωνα με την προεδρία, σήμερα το μεσημέρι θα γίνει ο επίσημος διορισμός του Λεκορνί, ο οποίος προέρχεται από τον κόμμα του Μακρόν «Rennaissance!» («Αναγέννηση»).

Ο Λεκορνί αναλαμβάνει να διαβουλευτεί με τα κόμματα με στόχο «την οικοδόμηση συμφωνιών απαραίτητων για όσα πρέπει να αποφασιστούν τους επόμενους μήνες», και μετά θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. «Η δράση του θα οδηγείται από την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της ισχύος μας, την υπηρέτηση των Γάλλων και της πολιτικής και θεσμικής σταθερότητας για την ενότητα της χώρας», προσέθετε η προεδρική ανακοίνωση, καταλήγοντας πως «η προεδρία είναι πεπεισμένη ότι πάνω σε αυτές τις βάσεις είναι δυνατή μια συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων με σεβασμό στις πεποιθήσεις της καθεμίας».

Ο Λεκορνί, υπουργός Αμυνας από τον Μάη του 2022, γίνεται ο 5ος πρωθυπουργός που διορίζει ο Μακρόν κατά τη δεύτερη θητεία του, που άρχισε το 2022.

Να σημειωθεί εξάλλου ότι η κυβέρνηση Μπαϊρού έγινε η πρώτη από το 1958 που «έπεσε» στη Γαλλία μετά από απόρριψη ψήφου εμπιστοσύνης την οποία η ίδια ζήτησε.

Η σημερινή πρόεδρος της Βουλής, Γιαέλ Μπαρούν Πιβέ, προερχόμενη κι αυτή από την «Αναγέννηση», συνεχάρη τον Λεκορνί, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να «συγκεντρώσει» γύρω του διάφορες δυνάμεις.

Από τη μεριά των κεντροδεξιών «Ρεπουμπλικάνων» (LR) - που στήριζαν την κυβέρνηση Μπαϊρού - ο επικεφαλής τους και νυν ΥΠΕΞ Μπρουνό Ρεταγιό δήλωσε έτοιμος για «την εξεύρεση συμφωνιών», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «υπάρχει η πιθανότητα να οικοδομηθεί ένα σχέδιο που θα ικανοποιεί μια εθνική πλειοψηφία», αλλά και την ικανοποίηση που δεν διορίστηκε πρωθυπουργός από το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS).

Η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης», δήλωσε ότι «ο Πρόεδρος ρίχνει την τελευταία βολή του μακρονισμού, κλεισμένος στον μικρό κύκλο των πιστών του» και «μετά τις αναπόφευκτες επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ο πρωθυπουργός θα ονομάζεται Ζορντάν Μπαρντελά».

Ο ηγέτης του PS, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι ο Μακρόν «επιμένει σε μια πορεία στην οποία κανένας Σοσιαλιστής δεν θα συμμετάσχει. Μια πορεία που έχει οδηγήσει σε αποτυχία και αταξία και η οποία επιδεινώνει την κρίση, τη δυσπιστία και την αστάθεια». Πάντως ο ευρωβουλευτής του κόμματος Ρ. Γκλουκσμάν είχε συστήσει ότι «για να αποφύγει την έξοδο ο Λεκορνί θα πρέπει να δεχτεί πολιτικές πολύ μακριά από όσα έκανε έως τώρα».

Ο Ζαν Λικ Μελανσόν, από την οπορτουνιστική «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), χαρακτήρισε τον διορισμό Λεκορνί «θλιβερή κωμωδία», ενώ η Μαρίν Τοντελιέ των «Οικολόγων» έκανε λόγο για «πρόκληση».

Σημειωτέον, τις τελευταίες μέρες επιβεβαιώνονταν οι «ρωγμές» στο «Νέο Λαϊκό Μέτωπο» (NFP - ο σοσιαλδημοκρατικός εκλογικός συνασπισμός που συγκρότησαν στις περσινές βουλευτικές εκλογές το PS, οι «Οικολόγοι», η «Ανυπότακτη Γαλλία» και το μεταλλαγμένο Γαλλικό ΚΚ): Συσκέψεις του «Μετώπου» για τις οποίες το PS δήλωνε ότι δεν ενημερώνεται, συγκέντρωση υπογραφών για πρόταση «αποπομπής» του Μακρόν και πρόωρη προκήρυξη προεδρικών εκλογών (που κανονικά θα γίνουν το 2027) αλλά χωρίς υπογραφές Σοσιαλιστών, κ.λπ.

Στο μεταξύ, στην «αγορά χρέους» η Γαλλία δανείζεται πλέον με 3,47% σε δεκαετή βάση, όπως δηλαδή και η Ιταλία.

Εκατοντάδες κινητοποιήσεις σήμερα σε όλη τη χώρα

Εκατοντάδες συγκεντρώσεις και άλλες πολύμορφες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στο μεταξύ για σήμερα σε όλη τη Γαλλία, με κλαδικά συνδικάτα να ιεραρχούν αιτήματα για αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες δουλειάς.

Σημαντική αναμένεται να είναι η συμμετοχή σε μια σειρά κρίσιμους κλάδους, όπως Ενέργεια, Μεταφορές και Παιδεία.

Από τη μεριά του το υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακοινώσει ήδη ότι πάνω από 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη Γαλλία για τη διαφύλαξη της τάξης...