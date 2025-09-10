ΚΥΠΡΟΣ

Αύριο η πανεργατική κινητοποίηση κατά της ακρίβειας και για αξιοπρεπείς μισθούς

Σε παγκύπρια πανεργατική κινητοποίηση με τρίωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Πέμπτη οι εργαζόμενοι στην Κύπρο, με βασικό αίτημα την υπεράσπιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) και των μισθών τους, παλεύοντας για αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες τους, απέναντι στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό που τσακίζουν το εισόδημά τους.

Σε συνέντευξή της στη «Χαραυγή» η Σωτηρούλα Χαραλάμπους, γραμματέας της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ), δήλωσε πως τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις στους μισθούς και η ΑΤΑ δεν είναι υπεύθυνες για οικονομικές κρίσεις ή δημοσιονομικά προβλήματα, αντιθέτως η ΑΤΑ αποτελεί εργαλείο προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων απέναντι στον πληθωρισμό και στην ακρίβεια, λειτουργώντας ως ανάχωμα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει την αλληλεγγύη του στην ΠΕΟ και σε όλους τους εργαζόμενους της Κύπρου μπροστά στην κινητοποίηση της Πέμπτης, τονίζοντας ανάμεσα σε άλλα: «Η ακρίβεια δεν είναι ούτε φυσικό φαινόμενο, ούτε αποτέλεσμα κάποιας "ιδεοληψίας" της μίας ή της άλλης κυβέρνησης. Είναι η άλλη πλευρά της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Είναι αποτέλεσμα των χαμηλών μισθών για τα κέρδη των μονοπωλίων, της πολιτικής της "πράσινης μετάβασης", της "απελευθέρωσης" της αγοράς Ενέργειας, των πολέμων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Είναι μία ακόμα πλευρά της αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης που έχει ανάγκη το κεφάλαιο, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς».

Κάλεσμα πλατιάς συμμετοχής στην κινητοποίηση απευθύνει και η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου, τονίζοντας: «Οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου δεν έχουμε άλλο δρόμο πέρα από αυτόν του ταξικού αγώνα, με συνεχή και δυναμική παρουσία σε όλους τους χώρους δουλειάς αλλά και στους δρόμους, με απαιτήσεις για συνολική αποκατάσταση και επέκταση των εργασιακών δικαιωμάτων και πλήρη κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών για Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση (...) Η υπεράσπιση του θεσμού της ΑΤΑ είναι καίριας σημασίας για τους εργαζόμενους, για το εργατικό κίνημα της χώρας μας. Ο αγώνας για πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ και γενίκευση του θεσμού σε όλους τους κλάδους και επιχειρήσεις είναι αγώνας που αφορά όλους τους εργαζόμενους».