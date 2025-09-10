ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Εγκρίθηκαν οι χρηματοδοτήσεις για το πρόγραμμα «SAFE»

«Πράσινο φως» έδωσε χτες η Κομισιόν στην προσωρινή χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 150 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της στρατιωτικής προετοιμασίας των κρατών - μελών στο πλαίσιο του προγράμματος «SAFE», ενόψει μιας ενδεχόμενης γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στόχος η ενίσχυση της πολεμικής ικανότητας της ΕΕ για να αναβαθμιστεί ως παγκόσμιος γεωπολιτικός παίκτης στον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Τα κράτη - μέλη μέσω δανείων και επιχορηγήσεων θα καλύψουν «κρίσιμα κενά» και θα αγοράσουν από κοινού ευρωπαϊκό εξοπλισμό.

Η Ελλάδα εξασφάλισε 787.669.283 ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει καταθέσει πρόταση για δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμών και την ενίσχυση της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας.

Στην κορυφή η Πολωνία εξασφάλισε 43,7 δισ. ευρώ, η Ρουμανία 16,6 δισ. ευρώ, η Ουγγαρία και η Γαλλία από 16,2 δισ. ευρώ, η Ιταλία 14,9 δισ. ευρώ, το Βέλγιο 8,3 δισ. ευρώ, η Λιθουανία 6,3 δισ. ευρώ, η Πορτογαλία 5,8 δισ. ευρώ, η Λετονία 5,6 δισ. ευρώ.

Μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο τον Μάη του 2025, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ReArm Europe 2030», το πρόγραμμα «SAFE» έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς 19 κράτη - μέλη εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν και ζήτησαν στήριξη πέραν του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το «SAFE» θα επιτρέψει στα κράτη - μέλη να αυξήσουν άμεσα και μαζικά τις στρατιωτικές επενδύσεις τους μέσω κοινών προμηθειών από την ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία, κάτι που θα συμβάλει και στη διαλειτουργικότητα των ευρωενωσιακών ενόπλων δυνάμεων.

Θα παρέχει μακροπρόθεσμα δάνεια χαμηλού κόστους για να βοηθήσει τα κράτη - μέλη να προμηθεύονται τον στρατιωτικό εξοπλισμό που απαιτείται. Το «SAFE» θα επιτρέψει επίσης στην ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω το Κίεβο συνδέοντας εξαρχής την ουκρανική πολεμική βιομηχανία με το πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους, όπως 10ετή περίοδο χάριτος για αποπληρωμή του δανείου, ανταγωνιστικά επιτόκια και επιλογές για διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες για τη διεύρυνση της επιλεξιμότητας.

Τα κράτη - μέλη μπορούν πλέον να καταρτίσουν τα εθνικά επενδυτικά τους σχέδια, στα οποία θα περιγράφεται η χρήση της πιθανής χρηματοδοτικής συνδρομής και τα οποία θα υποβληθούν έως το τέλος Νοέμβρη 2025. Στη συνέχεια, η Κομισιόν θα αξιολογήσει τα εν λόγω σχέδια, με στόχο την πραγματοποίηση των πρώτων εκταμιεύσεων στις αρχές του 2026.