ΣΥΡΙΑ

Ισραηλινές επιθέσεις και ρωσική αντιπροσωπεία στη Δαμασκό

Το Ισραήλ συνεχίζει τις τακτικές επιθέσεις στη Συρία εξαπολύοντας αργά το βράδυ της Δευτέρας νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών σε Χομς, Λαττάκεια και Παλμύρα. Στο στόχαστρο των ισραηλινών βομβαρδιστικών βρέθηκαν στρατηγικές τοποθεσίες και σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, που είχαν εγκατασταθεί από την Τουρκία. Σε αυτό το φόντο, η Ρωσία συνέχισε τις εντατικές διαβουλεύσεις και επαφές με την κυβέρνηση τζιχαντιστών του Προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα, στο πλαίσιο κινήσεων που αφορούν την εξασφάλιση των δικών της γεωπολιτικών συμφερόντων.

Ισραηλινός αξιωματούχος αναφέρθηκε στις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν ισραηλινά αεροσκάφη στη Συρία, λέγοντας πως στόχοι ήταν τουρκικά αντιαεροπορικά συστήματα και πύραυλοι στην επαρχία Χομς, προσθέτοντας πως αν και «δεν επιδιώκουμε πολεμική σύγκρουση» δεν θα μείνουμε «αδρανείς αν προκληθούμε». Ανάλογες επιθέσεις έγιναν σε στρατιωτικές βάσεις βόρεια της Λαττάκειας και σε περιοχές της Παλμύρας.

Ρωσική αντιπροσωπεία στη Δαμασκό

Η Ρωσία έστειλε χτες μεγάλη αντιπροσωπεία στη Συρία, επικεφαλής της οποίας είναι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός αρμόδιος για ενεργειακά ζητήματα, Αλεξάντερ Νόβακ. Σε ρεπορτάζ ρωσικών τηλεοπτικών σταθμών, ο Νόβακ εμφανίστηκε να δηλώνει ότι η Ρωσία και το Κατάρ συζητούν το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία και την αποκατάσταση του ενεργειακού της τομέα, δίχως να εξηγήσει περαιτέρω.

Ο Νόβακ ηγείται μεγάλης αντιπροσωπείας στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από διάφορα υπουργεία συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Αμυνας. Τόνισε επίσης πως η Μόσχα θα μπορούσε να αξιοποιήσει το δίκτυο των επαφών της στη Μέση Ανατολή για να βοηθήσει τη συριακή κυβέρνηση.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, SANA, επικαλέστηκε τον υπουργό Εξωτερικών Ασαντ αλ Σαϊμπάνι να αναφέρεται έμμεσα στο ιστορικό υποστήριξης της Ρωσίας προς τον τέως Πρόεδρο Μπ. Ασαντ, στον οποίο παρείχε εκτεταμένη στρατιωτική υποστήριξη.

«Οι σχέσεις μας με τη Ρωσία είναι βαθιές και έχουν διανύσει περιόδους φιλίας και συνεργασίας, αλλά ποτέ δεν ήταν ισορροπημένες. Οποιαδήποτε ξένη παρουσία στο έδαφός μας πρέπει να στοχεύει στο να βοηθήσει τον συριακό λαό να χτίσει το μέλλον του», δήλωσε ο Σαϊμπάνι, προσθέτοντας ότι η Ρωσία συμμερίζεται τις ανησυχίες της συριακής κυβέρνησης για τις «καταστροφικές» ενέργειες του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιθέσεων στη Συρία.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι το ταξίδι του ήταν μια καλή ευκαιρία για να συζητηθεί «ολόκληρο το φάσμα» της συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Συρίας και ότι η Μόσχα δίνει μεγάλη σημασία στην επικείμενη επίσκεψη του Αχμέντ αλ Σαράα στη Μόσχα, όπου θα παραστεί στην ρωσο-αραβική σύνοδο κορυφής.

Μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων της Ρωσίας είναι να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη ναυτική και την αεροπορική βάση που έχει στη Συρία.