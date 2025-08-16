ΛΙΒΑΝΟΣ - ΣΥΡΙΑ

Προειδοποιήσεις για εμφύλιες συγκρούσεις σε περίπτωση αφοπλισμού της Χεζμπολάχ

Τον κίνδυνο εμφύλιων συγκρούσεων στον Λίβανο, σε περίπτωση που η φιλο-αμερικανική κυβέρνηση του Προέδρου Ζοζέφ Αούν υλοποιήσει το σχέδιο των ΗΠΑ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως το τέλος του 2025, επισήμανε την Παρασκευή ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ με τηλεοπτικό διάγγελμά το στη Βηρυτό.

Ο Ναΐμ Κασέμ επανέλαβε πως η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις πιέσεις για αφοπλισμό και παράδοση των όπλων της και πως είναι αποφασισμένη να παλέψει για να τα διατηρήσει.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως εάν επιχειρήσει την εφαρμογή αυτού του σχεδίου «θα υποβαθμίσει την εθνική ασφάλεια» και της επέρριψε ευθύνες για «οποιαδήποτε εσωτερική αναταραχή ή σύγκρουση θα μπορούσε να ξεσπάσει», τονίζοντας πως «δεν θα υπάρξει ζωή στον Λίβανο αν η κυβέρνηση πάρει τα όπλα της Χεζμπολάχ διά της βίας».

Ανακοίνωσε επίσης πως το πολιτικό σκέλος της Χεζμπολάχ και το (επίσης σιιτικό) Κίνημα Αμάλ αποφάσισαν να καθυστερήσουν κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις κατά των σχεδίων αφοπλισμού «που θα μπορούσαν να φθάσουν έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ», προκειμένου να δώσουν «χώρο στον διάλογο με την κυβέρνηση».

Πριν το διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ είχε προηγηθεί (βράδυ Πέμπτης) η συνάντησή του με τον Ιρανό επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί.

Την Τετάρτη ο Λαριτζανί φθάνοντας στη Βηρυτό συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν. Ο Αούν του είπε πως η κυβέρνηση «απορρίπτει οποιαδήποτε ανάμειξη στις εσωτερικές μας υποθέσεις από όπου και εάν προέρχεται». Πρόσθεσε επίσης πως «απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως, να φέρει όπλα και να επικαλείται την υποστήριξη μίας ξένης δύναμης».

Νωρίτερα ο Λαριτζανί φθάνοντας στη Βηρυτό επιβεβαίωσε την υποστήριξη του Ιράν στον λαό του Λιβάνου «σε κάθε περίπτωση».

Συρο-τουρκικό σύμφωνο στρατιωτικής συνεργασίας

Ανάφλεξη συγκρούσεων ανάμεσα σε Κούρδους μαχητές των δυνάμεων SDF και δυνάμεις του συριακού στρατού (που τελεί υπό διοίκηση τζιχαντιστών του Σύρου «Προέδρου» Αχμεντ αλ Σαράα) παρατηρείται το τελευταίο τριήμερο στην ανατολική επαρχία Ντέιρ Εζόρ και στο Μάντζιμπ της Βόρειας Συρίας.

Αφορμή δίνει η όξυνση των αντιπαραθέσεων που προκαλεί η άρνηση ορισμένων ηγετικών στελεχών των δυνάμεων SDF να εφαρμόσουν τη συμφωνία που υπέγραψε τον Μάρτη ο αρχηγός τους Μαζλούμ Αμπντι με τον αλ Σαράα. Στόχος της συμφωνίας αυτής ήταν η ενσωμάτωση των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών της αυτόνομης κουρδικής περιοχής στο συριακό κράτος.

Σε αυτό το πλαίσιο οι υπουργοί Αμυνας Συρίας Μπουρχάφ Αμού Κάσρα και Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ υπέγραψαν μεσοβδόμαδα στην Αγκυρα μνημόνιο στρατιωτικής συνεργασίας, μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών αμφοτέρων χωρών Ασαντ Σαϊμπάνι και Χακάν Φιντάν.

Η εξέλιξη δρομολογείται εν μέσω ρεπορτάζ τουρκικών ΜΜΕ πως η συριακή κυβέρνηση ετοιμάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των δυνάμεων SDF με την υποστήριξη της Τουρκίας, μολονότι στις 12 Αυγούστου υψηλόβαθμη αξιωματούχος της κουρδικής αυτόνομης διοίκησης στη ΒΑ Συρία συνάντησε υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο συμφωνώντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική συμβολή».