Νεκροί από τις πυρκαγιές στην Ισπανία

Στουςείχαν φτάσει οι νεκροί μέχρι την Παρασκευή από τις πυρκαγιές που

Ενα μέτωπο των πυρκαγιών στην Καστίλλη και Λεόν βρισκόταν κοντά στο πάρκο Las Medulas, που έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ έχουν καεί σπίτια και άλλα κτίρια.

Στο μεταξύ, η ισπανική κυβέρνηση στο πλαίσιο της διαχείρισης των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και της παντελούς έλλειψης πολιτικής πρόληψης, ζήτησε τη «βοήθεια» της ΕΕ και την αποστολή δύο Canadair. Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι συνολικά έχουν εκδηλωθεί 11 πυρκαγιές επιπέδου 2 (σε μια τετραβάθμια κλίμακα) οι οποίες «ανησυχούν» τις αρχές, «ιδιαίτερα στη Θαμόρα», στην Καστίλλη και Λεόν, όπου «έχει καεί σημαντική έκταση».

Στην περιφέρεια της Γαλικίας έξι πυρκαγιές την περασμένη βδομάδα είχαν κάψει συνολικά 100.000 στρέμματα στην επαρχία Ουρένσε.

Οι πυρκαγιές έχουν μέχρι τώρα κάψει σχεδόν 990.000 στρέμματα φέτος στην Ισπανία.

Πυρκαγιές στην Αλβανία για πάνω από 10 μέρες

Τεράστια η καταστροφή από τα πύρινα μέτωπα και στη γειτονική Αλβανία, όπου οι φωτιές μαίνονταν εκτός ελέγχου για πάνω από 10 μέρες και έκαψαν μεγάλες εκτάσεις στα νότια της χώρας.

Στην περιφέρεια της Αυλώνας, στον δήμο Φοινίκης, δεκάδες χωριά μετρούν καμένες εκτάσεις αλλά και σπίτια. Και εκεί είναι εμφανείς η παντελής έλλειψη πρόληψης και οι ανεπάρκειες στις πυροσβεστικές δυνάμεις σε προσωπικό και μέσα. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί και τα χωριά που ζει η ελληνική μειονότητα στη χώρα.

Η φωτιά έφτασε και στο «Γαλάζιο Μάτι», το πυκνό δάσος με τα αιωνόβια δέντρα, το οποίο καιγόταν επί τουλάχιστον δυο μέρες.