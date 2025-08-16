ΙΝΔΙΑ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ - ΝΕΠΑΛ

Εκατοντάδες νεκροί από κατολισθήσεις

Στο Κασμίρ της Ινδίας περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη και πάνω από 100 τραυματίστηκαν, ενώ σε 200 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι από τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Τόνοι λάσπης καταπλάκωσαν σπίτια και πλατείες στο Τσασότι, τη στιγμή που ήταν γεμάτο κόσμο, αφού ήταν σε εξέλιξη ινδουιστική θρησκευτική γιορτή με προσκυνητές που συγκεντρώνονταν για γεύμα πριν από την ανάβαση στο ιερό Ματσάιλ Ματά, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα αφιερωμένα στη θεά Ντούργκα.

«Ακούσαμε έναν τρομερό θόρυβο και αμέσως μετά ακολούθησε μια ξαφνική πλημμύρα με λάσπη. Οι άνθρωποι φώναζαν και κάποιοι έπεσαν στον ποταμό Τσέναμπ. Αλλοι θάφτηκαν κάτω από τα συντρίμμια», ανέφερε ο Ρακές Σάρμα, προσκυνητής που τραυματίστηκε αλλά επιβίωσε.

Το πρωί της Παρασκευής η συγκεκριμένη πόλη ήταν ένα απόκοσμο τοπίο απόλυτης καταστροφής, με νεκρούς, προσωπικά αντικείμενα να επιπλέουν στις λάσπες, πλημμυρισμένα σπίτια, διαλυμένες υποδομές, κολόνες ηλεκτρισμού πεσμένες και συντρίμμια παντού.

Το έργο των διασωστών ήταν πολύ δύσκολο και υπολογίζονται ότι πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στις λάσπες και τα ερείπια δεν θα καταφέρουν να επιζήσουν, όσο περνούσαν οι ώρες.

Ο πρωθυπουργός Νάρεντρα Μόντι, μιλώντας στην τελετή της 79ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας του, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η φύση μας βάζει δοκιμασίες. Τις τελευταίες μέρες έχουμε αντιμετωπίσει κατολισθήσεις, ξαφνικές νεροποντές και άλλες φυσικές καταστροφές».

Σύμφωνα με την Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία η έντονη βροχόπτωση ήταν άνω των 100 χιλιοστών σε μια ώρα, και σημειώνεται ότι συχνά προκαλεί πλημμύρες και κατολισθήσεις, ειδικά σε ορεινές περιοχές των Ιμαλαΐων κατά τη διάρκεια των μουσώνων. Ωστόσο η επίκληση των καιρικών φαινομένων δεν αναιρεί την ανάγκη προληπτικών μέτρων, αντιπλημμυρικών έργων, δόμησης με βάση τις σύγχρονες συνθήκες, ζητήματα που και σε αυτό το καπιταλιστικό κράτος, μέλος του G20, δεν είναι προτεραιότητα, με αποτέλεσμα τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν κάθε φορά βαρύ φόρο αίματος από τέτοιες καταστροφές.

Αντίστοιχες πλημμύρες και κατολισθήσεις στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 50 ανθρώπους στο Νότιο Πακιστάν και δεκάδες είναι οι τραυματίες, ενώ και στο Νεπάλ καταγράφονται 41 νεκροί, 121 τραυματίες και τουλάχιστον 21 είναι οι αγνοούμενοι.