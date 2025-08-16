ΤΟΥΡΚΙΑ

Συνέλαβαν τον δήμαρχο του Πέρα και δεκάδες άλλα άτομα

Τον δήμαρχο του Πέρα Ινάν Γκουνέι από το αντιπολιτευόμενο σοσιαλδημοκρατικό «Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα» (CHP) και πάνω από 40 άτομα συνέλαβαν οι τουρκικές αρχές μετά από ένταλμα της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Ο δήμαρχος του Πέρα έγινε έτσι ο 16ος δήμαρχος που συλλαμβάνεται στην Τουρκία από τις 19 Μαρτίου, στο πλαίσιο ευρύτερων επιχειρήσεων καταστολής και περιορισμού ηγετικών στελεχών της αντιπολίτευσης μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, με πρόσχημα κατηγορίες περί «διαφθοράς» και διασυνδέσεων «με τρομοκρατία».

Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί πως την Πέμπτη, η δήμαρχος του CHP Οζλέμ Τσερτσίογλου από το Αϊδίνι της δυτικής Τουρκίας ανακοίνωσε πως προσχώρησε στο κυβερνών ΑΚΡ (υπό το βάρος έντονων φημών πως σε αντίθετη περίπτωση θα ασκούνταν εναντίον της ποινική δίωξη και σύλληψη).

Ως «κίνημα» που έχει πετύχει πολλά και έχει επηρεάσει την Τουρκία με «τα εκατομμύρια έργα και πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει» περιέγραψε ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Φαρούκ Ατσάρ, με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος στις 14 Αυγούστου 2001 από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όταν ήταν τότε δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.

Σε συνέντευξη Τύπου για την επέτειο ίδρυσης του κόμματος, ο Ατσάρ είπε ότι θα ξεκινήσει πανεθνική εκστρατεία για την ανάδειξη του «αναπτυξιακού έργου».