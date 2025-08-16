ΚΡΑΤΟΣ - ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ

Στόχος η εξόντωση του Παλαιστινιακού λαού και ο εκτοπισμός από τη γη του

Την ώρα που κλιμακώνεται καθημερινά η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ με την ουσιαστική στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, οι δολοφόνοι δεν αρκούνται μόνο στον εκτοπισμό του πληθυσμού σε πρώτη φάση από την ομώνυμη πόλη στον βορρά όπως έχει εξαγγελθεί. Μιλάνε πλέον ανοιχτά για εξαφάνιση από τον χάρτη της περιοχής οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι ένα Παλαιστινιακό κράτος.

Ο αρχιδολοφόνος Μπ. Νετανιάχου μιλά απροκάλυπτα για «Μεγάλο Ισραήλ» και «Βιβλική Γη της Επαγγελίας». Εμφανιζόμενος στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24news δίνοντας συνέντευξη σε δημοσιογράφο (που διετέλεσε για ένα διάστημα βουλευτής του κόμματός του, Λικούντ) το βράδυ της 12ης Αυγούστου, απροκάλυπτα είπε ότι αυτός είναι ο στόχος του, ντύνοντας τα βρώμικα σχέδια για την κατάκτησης της Γάζας και την αναδιαμόρφωση της Μ. Ανατολής για τα συμφέροντα του ισραηλινού κεφαλαίου και των συμμάχων του με σάλτσες περί «ιστορικής και πνευματικής αποστολής».

Η αναφορά του Νετανιάχου στο «Μεγάλο Ισραήλ» συμπεριλαμβάνει και την κατοχή εκτενών εκτάσεων αραβικών χωρών (Αίγυπτος, Ιορδανία, Λιβάνου, Συρίας, Ιράκ, Κουβέιτ και Σαουδικής Αραβίας) και καθιερώθηκε ως όρος μετά τον πόλεμο των Εξι Ημερών του 1967 (λόγω των εδαφών της Συρίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας που κατέλαβε ο ισραηλινός στρατός).

Την ίδια ώρα επιταχύνονται και τα σχέδια που παρουσιάστηκαν για το «ξεπάγωμα» του «Σχεδίου Ε1» του 2012 με στόχο τη διχοτόμηση της Δυτικής Οχθης, ώστε να αποτραπεί κάθε πιθανότητα ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με στοιχειώδη εδαφική ενότητα και πρωτεύουσα την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Τα παρουσίασε την Πέμπτη ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι θα «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», ανακοινώνοντας πως έχουν την έγκριση του πρωθυπουργού Νετανιάχου. Οπως είπε, θα εκπληρώσουν έναν μακροχρόνιο στόχο για σύνδεση του εποικισμού Μά'αλε Αντουμίμ με «μία στρατηγική, δημογραφική σύνδεση ασφαλείας που θα εξασφαλίσουν την ενιαία πρωτεύουσά μας, Ιερουσαλήμ, για τις επόμενες γενιές». Ευχαρίστησε με νόημα τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ και τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, λέγοντας πως αυτοί αντιλαμβάνονται καλά ότι «ένα παλαιστινιακό κράτος θα διακινδυνεύσει την ύπαρξη του Ισραήλ» και πως η Δυτική Οχθη «είναι αναπόσπαστο τμήμα της γης μας, αυτής που υποσχέθηκε ο Θεός στον πατέρα μας Αβραάμ και μας την έδωσε πριν χιλιάδες χρόνια».

Με τον τρόπο αυτόν ο Σμότριτς αναφέρθηκε στα σχέδια για την ανέγερση 3.000 οικιστικών μονάδων μόνο για Εβραίους εποίκους, αποδεικνύοντας και με τον τρόπο αυτό τον ρατσιστικό χαρακτήρα του κράτους που επιβάλλει στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη με στόχο την ντε φάκτο και στη συνέχεια ντε γιούρε προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών στο Ισραήλ και την κλιμάκωση του διωγμού των Παλαιστινίων από τα πατρογονικά εδάφη.

Απέναντι σε αυτά τα σχέδια οι διεθνείς αντιδράσεις υποτίθεται πως ήταν έντονες, αλλά στην πράξη δεν είναι τίποτε άλλο παρά λεκτικά πυροτεχνήματα και «παιχνίδια» για τη μοιρασιά της λείας, πάνω στις πλάτες του παλαιστινιακού λαού. ΟΗΕ, ΕΕ και μεμονωμένες χώρες της Δύσης κατήγγειλαν το «Σχέδιο Ε1» ως σαφή παράβαση του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε την Πέμπτη πως οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες τάχα στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό, στην γνωστή προσπάθεια να ορίσουν εκείνοι το μέλλον του παλαιστινιακού λοαύ. «Μια σταθερή Δυτική Οχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Στην Ιορδανία είδαν τις δηλώσεις Νετανιάχου ως «επικίνδυνη και προκλητική κλιμάκωση», στην Αίγυπτο ως δηλώσεις «που αντανακλούν την απόρριψη της ειρήνης στην περιοχή με επιμονή κλιμάκωσης» και στη Σαουδική Αραβία ως «προειδοποίηση προς τη διεθνή κοινότητα» πως η ισραηλινή κατοχή «απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο».

Στο φόντο αυτών των κινήσεων, ο έτερος ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εισέβαλε την Πέμπτη στο κελί απομόνωσης του ισοβίτη Παλαιστίνιου πολιτικού κρατούμενου (στελέχους της Φατάχ με ηγετικό ρόλο στη Δεύτερη Ιντιφάντα του 2000-2005) Μαρουάν Μπαργούτι, στήνοντας μπροστά στις κάμερες ένα άθλιο σόου τρομοκρατίας με απειλές ότι «θα σας εξαφανίσουμε» κ.ά. Για «άνευ προηγουμένου πρόκληση και οργανωμένη κρατική τρομοκρατία, που εμπίπτει στο πλαίσιο των εγκλημάτων γενοκτονίας, εκτοπισμού και προσάρτησης που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι και ο λαός μας», έκανε λόγο το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Στη Γάζα αυξάνονται τα θύματα της γενοκτονίας

Στη Γάζα, 679η μέρα γενοκτονίας στις 15 Αυγούστου, εκατομμύρια Παλαιστίνιοι δίνουν τιτάνια μάχη να κρατηθούν στη ζωή, έχοντας να αντιπαλέψουν τις εντεινόμενες επιθέσεις του στρατού κυρίως στην πόλη της Γάζας και τις νέες εντολές εκκένωσης και κατεδάφισης εκατοντάδων κατοικιών από τις μπουλντόζες του στρατού και την έλλειψη τροφίμων και καθαρού νερού.

Ταυτόχρονα οι θερμοκρασίες καύσωνα που επικρατούν αυτές τις μέρες έχουν μετατρέψει τους υπαίθριους και στεγασμένους καταυλισμούς των 3,2 εκατομμυρίων εκτοπισμένων σε φούρνους. Ετσι τα θύματα του λιμού αυξάνονται σταθερά κάθε μέρα. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε ο θάνατος τεσσάρων ανθρώπων από πείνα. Τα θύματα του λιμού από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 έως σήμερα ανέρχονται σε τουλάχιστον 239.

Ο αριθμός των θυμάτων του πολέμου ανεβαίνει καθημερινά. Εως τις 15 Αυγούστου οι καταγεγραμμένοι νεκροί ήταν 61.776 και οι τραυματίες τουλάχιστον 154.906, χωρίς να υπολογίζονται χιλιάδες που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια της κατεστραμμένης Γάζας.

Δ.ΟΡΦ.