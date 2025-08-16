ΣΕΡΒΙΑ

Συνεχίζονται τα επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Τεταμένη παραμένει η πολιτική κατάσταση στη Σερβία καθώς κλιμακώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης, 14 Αυγούστου, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι συγκρούσεις σε Βελιγράδι, Νόβι Σαντ, Πάντσεβο, Νις, Βάλιεβο, Βρίμπας κ.α. ανάμεσα σε φιλοκυβερνητικούς και αντικυβερνητικούς διαδηλωτές και δυνάμεις της αστυνομίας με πολλές συλλήψεις και τραυματισμούς.

Στο Βελιγράδι συγκέντρωση εκατοντάδων διαδηλωτών έγινε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS), όπου είχαν αναπτυχθεί πολλά μέλη και υποστηρικτές της κυβέρνησης. Οι δύο πλευρές δεν άργησαν να έρθουν στα χέρια και να εκτυλιχθούν σκηνές που θύμιζαν πεδίο μάχης.

Ανάλογες σκηνές εκτυλίχθηκαν έξω από τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος SNS και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς μιλώντας στον φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό σταθμό «Informer» ανήγγειλε σκλήρυνση της αντιμετώπισης των αντικυβερνητικών διαδηλωτών, προβλέποντας πως τελικά «το κράτος θα νικήσει». Κατηγόρησε τους διοργανωτές των κινητοποιήσεων ότι δρουν σαν «εχθροί της ίδιας τους της πατρίδας», προσθέτοντας: «Νομίζω είναι σαφές πως δεν επιθυμούν την ειρήνη και τις ειρηνικές διαδηλώσεις. Θα γίνουν περισσότερες συλλήψεις».

Εδώ και εννιά μήνες, δυνάμεις της αντιπολίτευσης και τμήματα της αστικής τάξης που είναι δυσαρεστημένα με την κυβέρνηση του Προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς εντείνουν τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς, αξιοποιώντας διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο φοιτητές και νέοι με αφορμή την πολύνεκρη κατάρρευση στεγάστρου στον ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024 με 16 νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία.

Θέση στις εντεινόμενες συγκρούσεις διαδηλωτών υπέρ και κατά της σερβικής κυβέρνησης πήρε και η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση της ΕΕ, Μάρτα Κος, που ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» πως πλέον είναι «πολύ ανησυχητικές» οι αναφορές «βίαιων επεισοδίων» στη Σερβία και πως η υποψηφιότητα της χώρας στο μονοπάτι ένταξης στην ΕΕ απαιτεί «πολίτες που να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους δίχως εκφοβισμό ή επιθέσεις».

Η όξυνση των ενδοαστικών αντιθέσεων στη Σερβία εκδηλώνεται σε περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού ξένων δυνάμεων, με Ρωσία, ΗΠΑ, Κίνα και Τουρκία να διαγκωνίζονται για την αύξηση της γεωπολιτικής επιρροής τους στη χώρα και το ξαναμοίρασμα αγορών και πόρων.