ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέες ισραηλινές επιδρομές ενόψει σχεδίων του στρατού για αφοπλισμό οργανώσεων

Καθημερινές τείνουν να γίνουν οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, κατά συνεχή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας του περασμένου Νοέμβρη. Μετά τις προχτεσινές επιδρομές στον ανατολικό Λίβανο (στην κοιλάδα Μπεκάα και σε παρακείμενες περιοχές), που προκάλεσαν τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 5, ισραηλινό drone πραγματοποίησε χτες το πρωί νέα επιδρομή σε περιοχή της επαρχίας Ικλίμ Αλ Χαρούμπ, με στόχο ένα όχημα εν κινήσει. Από την επίθεση τραυματίστηκε ένα άτομο που φέρεται ότι είναι μέλος της Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ ο Λιβανέζος υπουργός Εξωτερικών Γιουσέφ Ρατζί, μιλώντας χτες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του θα αφοπλίσει «πλήρως» τη Χεζμπολάχ νοτίως του ποταμού Λιτάνι σε περίπου τρεις μήνες.

Αναφέρθηκε στο σχέδιο του επιτελάρχη του στρατού Ροντόλφ Χάικαλ, λέγοντας ότι συμπεριλαμβάνει πέντε στάδια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το κράτος του Λιβάνου θα είναι ο μόνος νόμιμος φορέας όπλων.

Ο Λιβανέζος υπουργός είπε ακόμα ότι το πρώτο στάδιο θα διαρκέσει τρεις μήνες, στη διάρκεια των οποίων θα αφαιρεθούν όλα τα όπλα νοτίως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει λιγότερο από 30 χλμ. από τα σύνορα με το Ισραήλ. Ο ίδιος υποστήριξε πως αυτό προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Νοέμβρη: «Δεν θα υπάρξουν αποθήκες, ούτε όπλα, ούτε μεταφορές αυτών, ούτε μαχητές...». Παράλληλα με το πρώτο στάδιο, ο λιβανέζικος στρατός «θα ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα και θα αυξήσει τον αριθμό των σημείων ελέγχου, και θα αποτρέψει τη διακίνηση και τη μεταφορά όπλων, αλλά χωρίς να διενεργεί επιδρομές, να συλλαμβάνει άτομα ή να κατάσχει όπλα από αποθήκες».

Τα άλλα τέσσερα στάδια - συνέχισε ο Ρατζί - προβλέπουν τον αφοπλισμό άλλων περιοχών της χώρας, μεταξύ τους της πρωτεύουσας Βηρυτού και της ανατολικής κοιλάδας Μπεκάα, «αλλά χωρίς χρονοδιαγράμματα».

Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει χαρακτηρίσει την επιχείρηση αφοπλισμού ένοπλων οργανώσεων στη χώρα «μέρος της εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας» του Νοέμβρη του 2024, παρά την αντίθεση της Χεζμπολάχ. Η ίδια συμφωνία προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών κατοχικών στρατευμάτων από πέντε στρατηγικές συνοριακές περιοχές του νότιου Λιβάνου, κάτι που όχι μόνο δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά το Ισραήλ τις βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά κατά το δοκούν, με πρόσχημα τις «διακινήσεις» όπλων της Χεζμπολάχ ή αποθήκες πυρομαχικών.

Στο μεταξύ, διπλωματικές πηγές δήλωσαν χτες στο αραβικό δίκτυο «Al Jadeed TV» ότι το σχέδιο του λιβανέζικου στρατού για τον αφοπλισμό ένοπλων οργανώσεων (μαζί και της Χεζμπολάχ) περιλαμβάνει την ανάπτυξη δυνάμεων σε αρκετές πόλεις - ειδικά στον νότο - στις οποίες μέχρι τώρα δεν έχει παρουσία, προκειμένου να ξεκινήσει από το Ισραήλ η αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων.