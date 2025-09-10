ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ισραηλινός βομβαρδισμός στο Κατάρ με «πράσινο φως» από ΗΠΑ

Σε νέα σοβαρή κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων που εξαπολύει σε όλη τη, σπρώχνοντας στον όλεθρο τους λαούς της, προχώρησε χθες το, εξαπολύοντας βομβαρδισμό στο, με το

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες πρωτοφανή αεροπορική επιδρομή στην καρδιά της Ντόχα, με στόχο την εξόντωση ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Είναι χαρακτηριστικό δε ότι με φόντο την κατάθεση της υποτιθέμενης «νέας πρότασης» του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για «εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας και συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων με απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στόχευε ακριβώς στην εξόντωση των στελεχών - διαπραγματευτών της Χαμάς, χωρίς τελικά να πετύχει τον στόχο της.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι ήταν ενήμερη από πριν για την επίθεση - παρότι σε δηλώσεις που ακολούθησαν μετά από αυτήν ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να «κρατήσει αποστάσεις».

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση που δέχεται το Κατάρ αφότου έγινε ανεξάρτητο κράτος, πάνω από μισό αιώνα, ενώ η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, al Udeid, όπου υπάρχει και το περιφερειακό αρχηγείο της διοίκησης CENTCOM του αμερικανικού στρατού, που συντονίζει παράλληλα επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Το Κατάρ είναι η 5η χώρα που βομβαρδίζει το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης μέσα στον τελευταίο χρόνο, καθώς πέρα από την Παλαιστίνη έχει χτυπήσει σε Υεμένη, Ιράν, Συρία και Λίβανο, ενώ παράλληλα με τη σφαγή στη Γάζα και τα σχέδια προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, ο ισραηλινός στρατός έχει επεκτείνει μέσα στο ίδιο διάστημα την κατοχή εδαφών σε Λίβανο και Συρία!

Οι ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα

Κάτοικοι της περιοχής που επλήγη, μιλώντας στο «Al Arabiya», ανέφεραν τουλάχιστον πέντε εκρήξεις σε συνοικίες της Ντόχα, όπου διαμένουν ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επίθεση, αναφέροντας ότι «αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη» και ότι αυτή εξαπολύθηκε «αποκλειστικά» από το Ισραήλ. «Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου, σε μια αναφορά που επιχειρεί να «απαλλάξει» τις ΗΠΑ παρά τον εμφανή συντονισμό τους.

Ο Νετανιάχου δήλωσε αργότερα σε εκδήλωση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ: «Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αμέσως, γιατί κάναμε ήδη κάτι: Δεχθήκαμε τις αρχές που καθόρισε ο Πρόεδρος Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτές οι αρχές συμπεριλαμβάνουν την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και άλλες αρχές για τον τερματισμό του πολέμου που έχει καθορίσει το Ισραήλ».

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι, σε συνεργασία με τη μυστική υπηρεσία Shin Bet, πραγματοποίησε απόπειρα δολοφονίας ηγετικών στελεχών της Χαμάς στην Ντόχα, διαβεβαιώνοντας πως θα συνεχίσει να ενεργεί για να «νικήσει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς».

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό δίκτυο «Channel 12» δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα, ενώ άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή και πως ο Ντ. Τραμπ διέταξε να ενημερωθεί και το Κατάρ, αφού όμως οι πύραυλοι είχαν ήδη... εκτοξευτεί!

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός ενημέρωσε την κυβέρνηση το πρωί της Τρίτης ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την επίθεση στο Κατάρ.

Ισχυρίστηκε δε ότι όταν ο Ντ. Τραμπ το έμαθε, έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στ. Γουίτκοφ, να προειδοποιήσει το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ του Κατάρ να διαψεύδει ωστόσο ότι υπήρχε εκ των προτέρων ενημέρωση για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε τόσο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό όσο και με τον εμίρη του Κατάρ, ανέφερε η Λέβιτ, διαβεβαιώνοντας τον δεύτερο ότι «κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφός τους»...

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν πέντε μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Χούμα Αλ Χάγια, γιου του εξόριστου ηγέτη της οργάνωσης, Χαλίλ Αλ Χάγια. Τόνισε ωστόσο πως το Ισραήλ «απέτυχε να δολοφονήσει» τη διαπραγματευτική ομάδα της οργάνωσης που βρισκόταν στην Ντόχα.

Το Κατάρ ανακοίνωσε επίσης ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα.

Οργή στο Κατάρ και σε αραβικές χώρες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ Ανσάρι, καταδίκασε δριμύτατα την επίθεση, προσθέτοντας πως αυτή έγινε σε περιοχή συγκροτήματος κτιρίων όπου διαμένουν αρκετά μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι το Κατάρ σταματά τον ρόλο μεσολάβησης στις συνομιλίες Χαμάς - Ισραήλ και χαρακτήρισε την επίθεση «εγκληματική», «κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κάθε νόρμας σχέσεων και συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των Καταριανών και των επισκεπτών του Κατάρ».

«Το κράτος του Κατάρ δεν θα ανεχθεί αυτή την επικίνδυνη ισραηλινή συμπεριφορά και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της περιφερειακής ασφάλειας, όπως και κάθε ενέργεια που βάζει στο στόχαστρο την ασφάλειά του και την κυριαρχία του», τόνισε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Al Jazeera», η επίθεση του Ισραήλ σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς έγινε ενώ πραγματοποιούνταν διαβουλεύσεις με επίκεντρο την αμερικανική πρόταση για «εκεχειρία».

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μ. Αμπάς δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς στο Κατάρ απειλεί την «περιφερειακή σταθερότητα» και ασφάλεια. Τη χαρακτήρισε «βάρβαρη».

Ο πρίγκιπας διάδοχος και πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση, κάνοντας λόγο για «εγκληματική ενέργεια» και «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν επίσης την «κατάφωρη και άνανδρη» επίθεση του Ισραήλ, η οποία συνιστά μια επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία μιας χώρας του Κόλπου, δήλωσε ο ΥΠΕΞ σεΐχης Αμπντάλα μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν.

Η Τουρκία χαρακτήρισε την επίθεση «ένδειξη» πως το Ισραήλ έχει υιοθετήσει «επεκτατική πολιτική στην περιοχή», ασκώντας την τρομοκρατία «ως κρατική πολιτική».

Το «Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου» (GCC) εξέφρασε υποστήριξη στο Κατάρ και καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει υπόλογο το Ισραήλ «για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ καταδίκασαν επίσης το Ιράν, το Πακιστάν, η Συρία, το Μαρόκο, ο Λίβανος, η Αλγερία, το Ομάν, η Υεμένη κ.ά.

Η Κίνα σε πρώτη φάση αντέδρασε μέσω της πρεσβείας της στο Κατάρ δίνοντας οδηγίες ασφαλείας για τους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται στην Ντόχα. Σε ανάρτησή της η πρεσβεία προέτρεψε τους Κινέζους «να προσπαθήσουν να αποφύγουν τις αχρείαστες εξόδους και να αποφεύγουν τις περιοχές υψηλού κινδύνου».

Ο γγ του ΟΗΕ Αντ. Γκουτέρες καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του Κατάρ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα.

Ο πάπας Λέων ΙΔ' εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνέπειες των επιθέσεων του Ισραήλ στο Κατάρ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή».

Τις επιθέσεις καταδίκασαν επίσης οι ηγέτες Βρετανίας, Γαλλίας και Ισπανίας.

Ισραηλινή υποκρισία περί «ετοιμότητας» για τερματισμό του πολέμου

Η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά τις απειλές του αρχηγού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Ε. Ζαμίρ για δολοφονία στελεχών της Χαμάς που ζουν στο εξωτερικό και λίγες ώρες αφότου ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκ. Σάαρ από την Κροατία δήλωνε ότι το Ισραήλ έχει «αποδεχθεί» τη νέα πρόταση «εκεχειρίας» του Ντ. Τραμπ και πως «είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε τον πόλεμο και αύριο... στη βάση των κυβερνητικών αποφάσεων».

Ο Σάαρ είχε επαναλάβει τις δύο βασικές αξιώσεις του Ισραήλ: Την απελευθέρωση όλων των ομήρων σε μία φάση και την παράδοση των όπλων της Χαμάς. Χαρακτήρισε δε την Χαμάς «πρόβλημα για την περιοχή και τους Παλαιστίνιους».

Σε άλλο σημείο ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε ότι η επικείμενη διαδικασία αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες «ανταμείβει τη Χαμάς για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», ενώ ο Κροάτης ομόλογός του τόνιζε πως η χώρα του στηρίζει τη λύση των δύο κρατών.

Νέες κατοχικές εντολές εκκένωσης της Πόλης της Γάζας

Την ίδια ώρα συνεχίζεται το μακελειό από το κράτος - δολοφόνο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε χθες τις πιέσεις στους κατοίκους της Πόλης της Γάζας να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή και τους χώρους όπου είχαν βρει καταφύγιο ανάμεσα σε βουνά ερειπίων.

Ορισμένα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως το πρωί έγιναν διαδηλώσεις εκατοντάδων ατόμων ενάντια στις πιέσεις και τις εντολές του κατοχικού στρατού για βίαιο εκτοπισμό από την πόλη τους. «Μόνο νεκρούς θα μας πάρετε από εδώ», έγραφαν ορισμένοι από τους διαδηλωτές σε πλακάτ.

Στο μεταξύ, ο κατοχικός στρατός συνέχισε το δολοφονικό σφυροκόπημα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, αυξάνοντας και άλλο τον συνολικό αριθμό των νεκρών Παλαιστίνιων, που χτες έφθασε στους 64.605 και τον συνολικό αριθμό τραυματιών σε 163.319.

Κατεδαφίσεις σπιτιών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Παράλληλα, η ισραηλινή κατοχική βία εντείνεται και στη Δυτική Οχθη, με πρόσχημα την προχτεσινή επίθεση δύο ενόπλων Παλαιστινίων σε σταθμό λεωφορείων της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα τον θάνατο 6 Ισραηλινών, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός κατοχής κλιμάκωσε περαιτέρω τις επιχειρήσεις κατεδάφισης κατοικιών Παλαιστινίων και τις εφόδους σε πόλεις και χωριά της Δυτικής Οχθης.

Πρώτα βρέθηκαν στο στόχαστρο τα σπίτια των δύο δραστών που κατεδαφίστηκαν και στη συνέχεια ανακοινώθηκε πως θα ακυρωθούν οι άδειες εργασίας άνω των 750 συγγενών και συγχωριανών τους, στο πλαίσιο της γνωστής τακτικής «συλλογικής τιμωρίας» που εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.

Επιπλέον ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, ανακοίνωσε ότι κάθε «αυθαίρετο» κτίσμα στα δύο χωριά θα κατεδαφιστεί, ενώ ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ανακοίνωσε ότι θα επεκταθεί ο κατάλογος των εβραϊκών εποικισμών στους οποίους οι έποικοι θα μπορούν να λάβουν άδεια οπλοφορίας. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε απορρίψει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ζητούσε να βελτιωθούν οι συνθήκες σίτισης των πολλών χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές - κολαστήρια, λέγοντας ότι δεν πρόκειται «να κάνουμε ευκολότερη τη ζωή των εχθρών μας».

Στο μεταξύ, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χτες πως απαγορεύει εφεξής την είσοδο στη χώρα των Ισραηλινών υπουργών Οικονομικών Μπ. Σμότριτς και Εθνικής Ασφάλειας Ιτ. Μπ. Γκβιρ.

Επίσκεψη Μ. Αμπάς στο Λονδίνο

Τριήμερη επίσκεψη στο Λονδίνο συνέχισε χτες για δεύτερη μέρα ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μ. Αμπάς, συναντώντας μεταξύ άλλων τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και την νέα Βρετανίδα ΥΠΕΞ, Ιβέτ Κούπερ.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA, ο Μ. Αμπάς θα συζητούσε με τον Στάρμερ «τις προσπάθειες για την επικείμενη διεθνή συνδιάσκεψη για λύση δύο κρατών όπως επίσης και για την επικείμενη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από τη Βρετανία».

Το ίδιο διάστημα πάντως, σε άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα «ξεπλύματος» του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου από τους ευρωατλαντικούς συμμάχους του, ήρθε στο φως επιστολή της βρετανικής κυβέρνησης που αναφέρει πως το Λονδίνο ακόμη δεν έχει καταλήξει εάν... το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα (!) παρά τους 64.500 νεκρούς Παλαιστίνιους, την επιβολή λιμού, την ισοπέδωση όλης της Λωρίδας της Γάζας και τα άθλια σχέδια βίαιου εκτοπισμού των κατοίκων της.

Στην επιστολή που υπέγραφε ο έως πρότινος ΥΠΕΞ Ντ. Λάμι με ημερομηνία 1η Σεπτέμβρη απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτική επιτροπή, αναφερόταν πως η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Στάρμερ έχει εξετάσει «προσεκτικά» την... «πιθανότητα» γενοκτονίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι «η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ ενεργεί με αυτόν τον σκοπό»!