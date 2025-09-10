ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Αντιδράσεις στη Σεούλ για τις συλλήψεις εργαζομένων στις ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις αξιωματούχων της Νότιας Κορέας για την πρωτοφανή επιχείρηση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ, που οδήγησε την περασμένη Πέμπτη στη σύλληψη 475 μεταναστών εργαζομένων, οι περισσότεροι εκ των οποίων Νοτιοκορεάτες σε μεγάλο εργοστάσιο της «Hyundai-LG» στην Τζόρτζια.

Μετά τις διμερείς διαβουλεύσεις για την απελευθέρωση και επαναπατρισμό των εκατοντάδων Νοτιοκορεατών εργαζομένων, το ζήτημα πυροδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση εντός Νότιας Κορέας.

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Λαϊκής Δύναμης, Σονγκ Εον-σεόγκ, χαρακτήρισε την επιδρομή «διπλωματική καταστροφή», κατηγορώντας την κυβέρνηση του Προέδρου Λι Τζάε Μιούνγκ για αποτυχία στη διαχείριση των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο ηγέτης του Προοδευτικού Κόμματος, Κιμ Τζάε-γιόν, ζήτησε από τον Πρόεδρο Τραμπ να απολογηθεί, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «παραβίαση εμπιστοσύνης».