Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Αντιδράσεις στη Σεούλ για τις συλλήψεις εργαζομένων στις ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις αξιωματούχων της Νότιας Κορέας για την πρωτοφανή επιχείρηση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ, που οδήγησε την περασμένη Πέμπτη στη σύλληψη 475 μεταναστών εργαζομένων, οι περισσότεροι εκ των οποίων Νοτιοκορεάτες σε μεγάλο εργοστάσιο της «Hyundai-LG» στην Τζόρτζια.

Μετά τις διμερείς διαβουλεύσεις για την απελευθέρωση και επαναπατρισμό των εκατοντάδων Νοτιοκορεατών εργαζομένων, το ζήτημα πυροδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση εντός Νότιας Κορέας.

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Λαϊκής Δύναμης, Σονγκ Εον-σεόγκ, χαρακτήρισε την επιδρομή «διπλωματική καταστροφή», κατηγορώντας την κυβέρνηση του Προέδρου Λι Τζάε Μιούνγκ για αποτυχία στη διαχείριση των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο ηγέτης του Προοδευτικού Κόμματος, Κιμ Τζάε-γιόν, ζήτησε από τον Πρόεδρο Τραμπ να απολογηθεί, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «παραβίαση εμπιστοσύνης».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Διαδηλωτές πυρπόλησαν τη Βουλή - δεκάδες οι νεκροί
Στρατιωτικοποίηση και ένταση στην Ανατολική Ευρώπη, με μεγάλες πρόβες πολέμου
Ισραηλινός βομβαρδισμός στο Κατάρ με «πράσινο φως» από ΗΠΑ
 Αύριο η πανεργατική κινητοποίηση κατά της ακρίβειας και για αξιοπρεπείς μισθούς
 Εγκρίθηκαν οι χρηματοδοτήσεις για το πρόγραμμα «SAFE»
 Νέες προκλήσεις κατά της Βενεζουέλας
 Νικητής των εκλογών το Εργατικό Κόμμα
 Υποπτο μπλακάουτ στο Βερολίνο
 Ισραηλινές επιθέσεις και ρωσική αντιπροσωπεία στη Δαμασκό
 Συνάντηση Ιρανού ΥΠΕΞ με Γκρόσι
 Νέες ισραηλινές επιδρομές ενόψει σχεδίων του στρατού για αφοπλισμό οργανώσεων
Ο Μακρόν δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υπουργό Αμυνας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ