ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Νέα δημοσιεύματα για στρατιωτική επιχείρηση από τις ΗΠΑ

Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα σε ΜΜΕ των ΗΠΑ ότι κλιμακώνεται ο σχεδιασμός για ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, προβάλλοντας το πρόσχημα της συμμετοχής στη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ - στην πραγματικότητα για την ανάκτηση του ελέγχου του ενεργειακού πλούτου της χώρας και λόγω της γεωστρατηγικής σημασίας της στον ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις, πρωτίστως τη Ρωσία και την Κίνα, που έχουν κερδίσει θέσεις στη συγκεκριμένη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, της προσπάθειας ηγείται ο Μάρκο Ρούμπιο, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι ο Μαδούρο είναι ένας παράνομος ηγέτης που αποτελεί « άμεση απειλή». Οι «Times» ανέφεραν ότι ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, υποστηρίζουν την προσέγγιση του Ρούμπιο.

Η συνεχής προώθηση στρατιωτικών δυνάμεων άνω των 6.500 στρατιωτών, και πολεμικών πλοίων που περιπολούν στην Καραϊβική, είναι μέρος της στρατιωτικής πίεσης που κλιμακώνεται, ενώ ήδη έχουν γίνει 3 επιθέσεις σε πλοιάρια, με 17 νεκρούς.

Πάντως, το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης φαίνεται να διχάζει την αντιδραστική αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο τάσσεται υπέρ της επέμβασης, «για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής δομής», ενώ ο Ενρίκε Καπρίλες είναι πιο επιφυλακτικός για την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας κίνησης. Φέρεται να δήλωσε σε αμερικανικά ΜΜΕ: «Ονομάστε μία περίπτωση επιτυχημένης στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια».

Από την άλλη η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, αντιπρόεδρος της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης της Βενεζουέλας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εισέρχονται «σε ένα στάδιο όπου έχουν κηρύξει ανοιχτά τον πόλεμο στον κόσμο» και υποστήριξε ότι «ο λαός των ΗΠΑ δεν θέλει πόλεμο στην Καραϊβική». Ο ίδιος ο Μαδούρο έχει δηλώσει ότι θέλει διάλογο με τις ΗΠΑ, και ότι θεωρεί τον Τραμπ «άνθρωπο της ειρήνης», που απλά δεν έχει αληθινή ενημέρωση για τη Βενεζουέλα.

Το ΚΚ Βενεζουέλας, που βρίσκεται εδώ και καιρό σε διωγμό από την αντιλαϊκή κυβέρνηση Μαδούρο, έχει ταχθεί εναντίον οποιασδήποτε ξένης επέμβασης στη χώρα. Ταυτόχρονα καλεί τον λαό να παλέψει για τα δικαιώματά του και για τον μόνο δρόμο που πραγματικά τον συμφέρει, την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας.