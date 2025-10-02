Επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ενάντια στον στόλο αλληλεγγύης

Ξεκίνησε χτες βράδυ, λίγο μετά τις 21.30 (ώρα Ελλάδας) η επιχείρηση του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού ενάντια στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης στη Γάζα "Global Sumud Flotilla", με τα σκάφη Alma και Sirius να είναι αυτά που βρέθηκαν πρώτα στο στόχαστρο.

Οι ισραηλινές προετοιμασίες της νέας παράνομης επίθεσης του Ισραήλ, ενάντια στην προσπάθεια του στόλου αλληλεγγύης να σπάσει το δολοφονικό ισραηλινό εμπάργκο στη Γάζα και να μεταφέρει σε αυτήν ανθρωπιστική βοήθεια, εντάθηκαν από νωρίς χτες βράδυ ενώ τα περισσότερα από τα 47 πλοία του στόλου έπλεαν περίπου 90 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Λωρίδας της Γάζας.

Γύρω στις 20.00 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης που επέβαιναν σε πλοία του στόλου ανέφεραν με αναρτήσεις τους πως είδαν τουλάχιστον 20 πλοία του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού να πλέουν σε απόσταση μεταξύ 6 και 20 ναυτικών μιλίων από τα σκάφη του Global Sumud Flotilla.

Στην πορεία της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης χάθηκε η επικοινωνία με ορισμένα από τα πλοία της αποστολής αλληλεγγύης.

Είχε προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες ένα πυκνό διπλωματικό παρασκήνιο ανάμεσα στην κυβέρνηση του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου και τα υπουργεία Εξωτερικών Ιταλίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ισπανίας και άλλων χωρών, με σκοπό να αλλάξει το δρομολόγιο και ο τελικός προορισμός του στόλου αλληλεγγύης αντί της Γάζας να γίνει κάποιο λιμάνι της Κύπρου.

Νωρίτερα, χτες πριν τα ξημερώματα, είχαν προηγηθεί παρενοχλήσεις σκαφών του στόλου Global Sumud Flotilla από πλοία του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού.

Εν μέσω της επιχείρησης του ισραηλινού στρατού εναντίον του στόλου αλληλεγγύης, ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντ. Ταγιάνι δήλωσε πως ο Ισραηλινός ομόλογός του, Γκιντόν Σάαρ, τον διαβεβαίωσε πως δεν θα ασκηθούν «βίαιες ενέργειες από τη μεριά των ενόπλων δυνάμεων του Τελ Αβίβ».

Το προηγούμενο 24ωρο το υπουργείο Αμυνας της Ιταλίας έδωσε εντολή στις δύο φρεγάτες που είχε στείλει στην περιοχή να επιστρέψουν, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καλούσε τον στόλο αλληλεγγύης να εγκαταλείψει την πορεία του προς τη Γάζα, επικαλούμενη τη μη διατάραξη του... «ειρηνευτικού σχεδίου» του Ντ. Τραμπ.

Παράλληλα, τα υπουργεία Εξωτερικών Ιταλίας και Ελλάδας με κοινή ανακοίνωση προσπάθησαν να πείσουν τους συμμετέχοντες στον στόλο αλληλεγγύης να σταματήσουν το ταξίδι προς τη Γάζα και να δεχθούν να παραδώσουν τα φορτία με ανθρωπιστική βοήθεια στην Καθολική Εκκλησία του Λατινικού Πατριαρχείου Ιερουσαλήμ στην Κύπρο και από εκεί να διανεμηθούν στη Γάζα.

Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών Ιταλίας και Τουρκίας, Αντ. Ταγιάνι και Χ. Φιντάν με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και την πορεία του στόλου αλληλεγγύης προς τη Γάζα.

Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και Ιταλία

Σε ένδειξη αλληλεγγύης και καταδικάζοντας την επίθεση του κράτους του Ισραήλ στον στολίσκο, συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε χθες αργά το βράδυ έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Εκεί παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΕΕΔΥΕ, συνδικαλιστές από το ΠΑΜΕ και εκλεγμένοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Στην Ιταλία, η Ενωση Συνδικάτων Βάσης (USB) προκήρυξε γενική απεργία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό για την Παρασκευή 3/10, λίγες μέρες μετά τη μεγάλη απεργία και τις μαζικές συγκεντρώσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο στις 22/9.

Υπό την πίεση της προηγούμενης μαζικής απεργίας, απόφαση για απεργία πήρε και η συνομοσπονδία CGIL.