ΠΟΛΩΝΙΑ

Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους με Γερμανία και Λιθουανία

Η Πολωνία θα παρατείνει τους ελέγχους στα σύνορά της με τη Γερμανία και τη Λιθουανία, τους οποίους εισήγαγε αυτό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης και της προσφυγιάς που εντείνεται σε όλη την ΕΕ.

Η Πολωνία άρχισε να εφαρμόζει «προσωρινούς» ελέγχους κατά μήκος των συνόρων με τη Γερμανία και τη Λιθουανία τον Ιούλη, όπως έκαναν και αρκετές άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, προκειμένου να αναχαιτίσουν την «παράτυπη» μετανάστευση και να μειώσουν τα αιτήματα και τη χορήγηση ασύλου.

Η Πολωνία αντιμετωπίζει όπως λέει μεταναστευτική κρίση ως «υβριδική επίθεση» από τη Λευκορωσία και τη Ρωσία.

Οι συνοριακοί έλεγχοι επιβλήθηκαν αρχικά για έναν μήνα και παρατάθηκαν για άλλους δύο μήνες τον Αύγουστο. Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε πως η νέα παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Απρίλη 2026.

«Παρατείνουμε τους συνοριακούς ελέγχους με τη Γερμανία και τη Λιθουανία προκειμένου να εποπτεύσουμε τη μεταναστευτική διαδρομή που οδηγεί από τις χώρες της Βαλτικής, μέσω της Πολωνίας, στη Δυτική Ευρώπη», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι.

Το υπουργείο ανέφερε πως τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 καταγράφηκαν σχεδόν 25.000 παράνομες διελεύσεις των συνόρων Πολωνίας - Λευκορωσίας.

Οι συνοριοφύλακες συνέλαβαν σχεδόν 500 πολίτες τρίτων χωρών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα από τη Λιθουανία στην Πολωνία, είπε.

Περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή επιχείρησαν να διασχίσουν τα σύνορα από την Πολωνία στη Γερμανία, περιλαμβανομένων σχεδόν 550 που είχαν προηγουμένως διασχίσει τα σύνορα Πολωνίας - Λευκορωσίας.