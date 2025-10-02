ΚΙΝΑ

Τριήμερες επαφές του ΥΠΕΞ της Β. Κορέας

Την ομόλογό του από τη Βόρεια Κορέα, Τσόε Σον Χούι, υποδέχτηκε στο Πεκίνο ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, στο πλαίσιο τριήμερης επίσημης επίσκεψής της στην Κίνα.

Πεκίνο και Πιονγιάνγκ πρέπει να ενισχύσουν τη στρατηγική επικοινωνία τους και να αναπτύξουν συνεργασία για τη διασφάλιση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, που μετέδωσε ότι σε «διεξοδικές συνομιλίες» που έγιναν για εσωτερικά και διεθνή ζητήματα, διαπιστώθηκε «πλήρης συμφωνία». Από τη μεριά της, η Τσόε χαρακτήρισε τις διμερείς σχέσεις «ακλόνητες» και πρόσθεσε ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών.

Από τη μεριά του, ο Γουάνγκ τόνισε την «κοινή ευθύνη» των δύο πλευρών για την από κοινού προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ανάπτυξης, όπως μετέφερε ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Γκούο Ζιακούν, που απαντώντας σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε ότι «η Κίνα θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο με τον τρόπο της για τη διατήρηση της (Κορεατικής) Χερσονήσου, ειρηνικής και σταθερής, αλλά και την προώθηση της πολιτικής διευθέτησης για το θέμα της Χερσονήσου».