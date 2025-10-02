ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Μόνιμη παρουσία αμερικανικών drones για «διατήρηση της σταθερότητας»

Οι ΗΠΑ επανεγκαθιστούν μοίρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Γοργά βήματα για την περαιτέρω εδραίωση της στρατιωτικής τους παρουσίας στον Ινδο-Ειρηνικό, αναβαθμισμένης σε μέσα και δυναμικό, συνεχίζουν οιΓια πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία επαναφέρει μοίρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενεργοποιώντας την 431η Μοίρα Αναγνώρισης Εκστρατείας, στηνστη δυτική ακτή της χώρας, νότια της Σεούλ.

Στόχος είναι να εγκατασταθούν μόνιμα drones «MQ-9 Reaper», μονοκινητήρια στροβιλοκινητήρια αεροσκάφη που μπορούν να εκτελέσουν μια ποικιλία πολεμικών και άλλων αποστολών, με εκτεταμένη εμβέλεια, άνω των 1.600 μιλίων (2.575 χιλιομέτρων), και ικανότητα να παραμένουν στον αέρα επ' αόριστον με εναέριο ανεφοδιασμό. Οπως τόνιζε και το CNN, η εμβέλεια των «Reaper» καλύπτει στόχους όχι μόνο στη Βόρεια Κορέα αλλά και στην Ανατολική Κινεζική Θάλασσα μέχρι και την Ταϊβάν, περίπου 800 μίλια μακριά. Η δε κινεζική ενδοχώρα απέχει περίπου 250 μίλια από την Κουνσάν.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, «οι επιχειρήσεις MQ-9 θα υποστηρίξουν τις προτεραιότητες των ΗΠΑ και της Κορέας σε θέματα πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης σε όλο τον Ινδο-Ειρηνικό». Ο αντισυνταγματάρχης Ντάγκλας Σλέιτερ, που θα αναλάβει τη διοίκηση της συγκεκριμένης μοίρας, δήλωσε ότι «η ανάπτυξη του MQ-9 φέρνει μια ισχυρή δυνατότητα στην περιοχή (...) Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την αποστολή, να εμβαθύνουμε τη συνεργασία και να καταδείξουμε την κοινή μας δέσμευση για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε ολόκληρο τον Ινδο-Ειρηνικό».

Την ίδια ώρα ο Λι Τζάε Μιουνγκ, Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, δήλωσε χθες ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας του για την επόμενη χρονιά θα αυξηθεί κατά 8,2%, στα 66,3 τρισ. γουόν (47,1 δισ. δολάρια).

Η δήλωση του Λι έγινε στη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας, δίνοντας έμφαση στη «σημασία της ανάπτυξης ικανοτήτων αυτοάμυνας».