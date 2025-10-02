Δυνατές στιγμές στο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»

ακούστηκε το Σάββατο στην Κεντρική Σκηνή του Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», όταν κλήθηκε στο βήμα οαπό το, που πριν λίγες μέρες οργάνωσε τη μεγάλη απεργία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Με το «Bella Ciao» υποδέχτηκε η σκηνή τον Ιταλό συνδικαλιστή, με τη νύχτα να γίνεται ...μέρα από τα καπνογόνα, με συνθήματα να δονούν την ατμόσφαιρα και Παλαιστινιακές σημαίες να ανεμίζουν περήφανα, ψηλά.

Ο Π. Λεονάρντι μετέφερε την αγωνιστική πείρα από τη μεγάλη απεργία που «νέκρωσε» τα πάντα για τον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης. Από μια απεργία που οι εργάτες διατράνωσαν ότι «Εμείς δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο», «Αυξήσεις στους μισθούς, όχι για τους εξοπλισμούς»...

Και μετά ο σύντροφος Πιερπάολο να λέει «αγαπητοί σύντροφοι (...) σε αυτά τα δύσκολα χρόνια υπήρξαν για μας φάρος μέσα στο σκοτάδι οι δικοί σας αγώνες, οι δικές σας σημαίες και εκείνη των αδερφών του ΠΑΜΕ!».