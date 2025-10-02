Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Δυνατές στιγμές στο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»

«Ανταμώνουμε με τον λαό της Ιταλίας, με τους λαούς όλου του κόσμου, στον αγώνα για να ζήσουμε καλύτερες ημέρες» ακούστηκε το Σάββατο στην Κεντρική Σκηνή του Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», όταν κλήθηκε στο βήμα ο Πιερπάολο Λεονάρντι από το ιταλικό συνδικάτο USB, που πριν λίγες μέρες οργάνωσε τη μεγάλη απεργία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Με το «Bella Ciao» υποδέχτηκε η σκηνή τον Ιταλό συνδικαλιστή, με τη νύχτα να γίνεται ...μέρα από τα καπνογόνα, με συνθήματα να δονούν την ατμόσφαιρα και Παλαιστινιακές σημαίες να ανεμίζουν περήφανα, ψηλά.

Ο Π. Λεονάρντι μετέφερε την αγωνιστική πείρα από τη μεγάλη απεργία που «νέκρωσε» τα πάντα για τον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης. Από μια απεργία που οι εργάτες διατράνωσαν ότι «Εμείς δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο», «Αυξήσεις στους μισθούς, όχι για τους εξοπλισμούς»...

Και μετά ο σύντροφος Πιερπάολο να λέει «αγαπητοί σύντροφοι (...) σε αυτά τα δύσκολα χρόνια υπήρξαν για μας φάρος μέσα στο σκοτάδι οι δικοί σας αγώνες, οι δικές σας σημαίες και εκείνη των αδερφών του ΠΑΜΕ!».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Το κράτος - δολοφόνος σφίγγει τον κλοιό στην Πόλη της Γάζας
Πρωτόγνωρη η μαζική απεργία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό
Τύμπανα πολέμου για τις επόμενες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Μόνιμη παρουσία αμερικανικών drones για «διατήρηση της σταθερότητας»
 Δημοσιονομική παράλυση και συμφωνία κυβέρνησης με φαρμακοβιομηχανία
 Νέα δημοσιεύματα για στρατιωτική επιχείρηση από τις ΗΠΑ
 Επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ενάντια στον στόλο αλληλεγγύης
 Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους με Γερμανία και Λιθουανία
 Απεργίες σχεδιάζουν οι πιλότοι της «Lufthansa»
 Τριήμερες επαφές του ΥΠΕΞ της Β. Κορέας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ