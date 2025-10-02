ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Απεργίες σχεδιάζουν οι πιλότοι της «Lufthansa»

Απεργιακές κινητοποιήσεις σχεδιάζουν οι πιλότοι της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας «Lufthansa», μετά την αποτυχία των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την εργοδοσία. Κεντρικό αίτημα των εργαζομένων είναι η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών στα εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με το «Cockpit», το 88% των πιλότων της «Lufthansa» και το 96% των πιλότων της «Lufthansa Cargo» ψήφισαν υπέρ της πραγματοποίησης απεργίας το προσεχές διάστημα. Κύριο σημείο διαφωνίας εργοδοσίας - εργαζομένων αποτελούν οι εταιρικές συντάξεις περίπου 4.800 πιλότων, με το συνδικάτο των τελευταίων να απαιτεί υψηλότερες εργοδοτικές εισφορές στα εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Οπως συνεχίζει το «Cockpit», από την αλλαγή του συστήματος το 2017 το επίπεδο των παροχών έχει επιδεινωθεί λόγω των χαμηλών επιτοκίων.

Η «Lufthansa», από την άλλη, απέρριψε τα αιτήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, με αποτέλεσμα, έπειτα από επτά γύρους διαπραγματεύσεων, το συνδικάτο να κηρύξει τις συνομιλίες αποτυχημένες.

Στη «Lufthansa» βρίσκεται σε εξέλιξη «πρόγραμμα αναδιάρθρωσης» και ο διευθύνων της σύμβουλος, Γενς Ρίτερ, ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν οι πόροι προκειμένου να δοθούν αυξήσεις στα εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Μόλις πριν λίγες μέρες ο όμιλος της «Lufthansa» ανακοίνωσε την πρόθεσή του να περικόψει περίπου 4.000 διοικητικές θέσεις μέχρι το 2030, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και των οικονομικών αποδόσεων από την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση.

ZF: Καταργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας

Σε ένα μπαράζ ανακοινώσεων από γερμανικούς κολοσσούς για περικοπή θέσεων εργασίας, χθες η ZF, ο δεύτερος προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας για τη Γερμανία, ανακοίνωσε σχέδια για κατάργηση 7.600 θέσεων εργασίας μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με τη Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση (BR) η ZF, η οποία στην ανακοίνωσή της επικαλείται την υποτονική κίνηση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, προτίθεται να διαπραγματευτεί τις περικοπές θέσεων εργασίας με το Γενικό Συμβούλιο Εργαζομένων και το συνδικάτο IG Metall.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η ηγεσία της εταιρείας διευκρινίστηκε ότι ο κλάδος ηλεκτροκίνησης - στον οποίο θα γίνουν οι περισσότερες περικοπές - δεν θα καταργηθεί αλλά θα αναδιαρθρωθεί, με στόχο την «εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ μέχρι το 2027».

Πρόσφατα είχε ανακοινωθεί ότι τα επόμενα τρία χρόνια επρόκειτο να καταργηθούν έως και 14.000 θέσεις εργασίας στην εταιρεία, με προγράμματα μερικής συνταξιοδότησης και αποζημιώσεων, ενώ η συμφωνηθείσα αύξηση μισθών κατά 3,1% για την άνοιξη του 2026 αναβάλλεται. «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επισφαλή οικονομική κατάσταση της εταιρείας», δήλωσε ο Τόμας Χεν, εκπρόσωπος του συνδικάτου IG Metall, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των συνδικάτων του «κοινωνικού εταιρισμού» και της ταξικής συνεργασίας.