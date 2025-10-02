ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Το κράτος - δολοφόνος σφίγγει τον κλοιό στην Πόλη της Γάζας

2025 The Associated Press. All

Ενώ εντείνονται πιέσεις και παζάρια με μοχλό τογια τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανικό προτεκτοράτο, με διαιώνιση της παρουσίας του ισραηλινού κατοχικού στρατού και ενταφιασμό του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού για ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η

Ο κατοχικός στρατός σφίγγει τον δολοφονικό κλοιό στην Πόλη της Γάζας, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισ. Κατς ανακοίνωσε χτες την πλήρη κατάληψη του λεγόμενου Διαδρόμου Νετζαρίμ, που ελέγχει την κίνηση μεταξύ βόρειας και νότιας Γάζας, ουσιαστικά χωρίζοντας τη Λωρίδα στα δύο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πλέον στον μοναδικό δρόμο που έχει απομείνει ανοιχτός μεταξύ της Πόλης της Γάζας και της νότιας Γάζας θα απαγορεύεται η κίνηση από νότο προς βορρά, ενώ ο Κατς δήλωσε προκλητικά ότι όσοι Παλαιστίνιοι παραμείνουν στην Πόλη της Γάζας θα αντιμετωπίζονται ως «τρομοκράτες» ή «υποστηρικτές τρομοκρατών»...

Το ίδιο 24ωρο, το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε νέο συνολικό απολογισμό θυμάτων, με τουλάχιστον 66.148 νεκρούς Παλαιστίνιους και 168.716 τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Από το βράδυ της Τρίτης μέχρι το πρωί της Τετάρτης σκοτώθηκαν τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν άλλοι 180.

Η δε Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε χτες πως αναστέλλει την παροχή υπηρεσιών στην Πόλη της Γάζας, λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού. Επίσης ότι αποφάσισε τη μεταφορά προσωπικού προς τη νότια Γάζα, σε πιο «ασφαλείς» περιοχές.

Νετανιάχου: Διαφωτιστικές «διευκρινίσεις» για το σχέδιο Τραμπ

Την Τρίτη, ένα 24ωρο μετά την παρουσίαση του σχεδίου Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου αρνήθηκε ότι αποδέχτηκε επί της αρχής τη μελλοντική δημιουργία παλαιστινιακού κράτους ή ότι θα αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα από τη Γάζα, ξεκαθαρίζοντας πως αυτά θα παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος της.

«Αν ένα πράγμα ειπώθηκε ξεκάθαρα, είναι ότι είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος», τόνισε σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα ο Νετανιάχου.

Ακολούθως δήλωσε πως η Χαμάς είναι «διεθνώς απομονωμένη» και πως όλος ο κόσμος, «μαζί και ο αραβικός και μουσουλμανικός κόσμος, έχει πλέον αποδεχτεί τους όρους του Ισραήλ για τη λήξη του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του να παραμείνει ο στρατός ανεπτυγμένος στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας».

Το ίδιο 24ωρο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ απείλησε τη Χαμάς ότι «θα πληρώσει με κόλαση» αν απορρίψει το σχέδιό του.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» πέρασε τα στενά του Γιβραλτάρ, πλέοντας στη Μεσόγειο, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν περαιτέρω τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή.

Οι αντιδράσεις των αραβικών χωρών και της Χαμάς

Σε κοινή δήλωσή τους οι υπουργοί Εξωτερικών Αιγύπτου, Ιορδανίας, Σαουδικής Αραβίας, ΗΑΕ, Κατάρ, Τουρκίας, Ινδονησίας και Πακιστάν επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στο σχέδιο Τραμπ, ενώ αντίστοιχη στάση κράτησε και η Παλαιστινιακή Αρχή του Προέδρου Μ. Αμπάς.

Η «Ισλαμική Τζιχάντ» απέρριψε το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «συνταγή για συνέχιση της επιθετικότητας» κατά των Παλαιστινίων.

Στο μεταξύ, μαζί με το προχτεσινό τελεσίγραφο του Τραμπ προς τη Χαμάς για περιθώριο «τριών - τεσσάρων ημερών» προκειμένου να απαντήσει, αναφέρεται ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ να το αποδεχτεί.

Ανώτερο στέλεχός της δήλωσε στο BBC ότι το αμερικανικό σχέδιο εξυπηρετεί «τα συμφέροντα του Ισραήλ» και ότι η οργάνωση είναι πιθανό να το απορρίψει. Πληροφορίες της εμιρατινής εφημερίδας «The National» ανέφεραν πως η Χαμάς «θα παραμείνει σιωπηλή για όσο το δυνατόν περισσότερο, και στη συνέχεια θα εκδώσει μια δήλωση, πιθανώς μαζί με άλλα κινήματα στη Λωρίδα της Γάζας, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν θα εγκαταλείψει το σχέδιο».

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι, όπως και το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ προηγουμένως, ζήτησε να γίνουν «διαπραγματεύσεις» γύρω από συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου Τραμπ, που - όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ - τροποποιήθηκαν μετά από απαίτηση του Ισραήλ.

Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, συζήτησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του στις «ειρηνευτικές προσπάθειες» και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι χώρες που υποστηρίζουν το σχέδιο Τραμπ θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια δίκαιη διευθέτηση.

Διάταγμα Τραμπ για την προστασία του Κατάρ (από το Ισραήλ)

Στο μεταξύ, χτες ο Τραμπ υπέγραψε προεδρική εντολή με την οποία διατάζει την κυβέρνησή του να εξετάσει ως «απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας των ΗΠΑ» οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση κατά του Κατάρ (εμιράτο που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, τη βάση Ubeid). Σημειώνει δε πως ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι «θα διασφαλίσουν γρήγορη και συντονισμένη απάντηση εναντίον οποιασδήποτε ξένης επίθεσης κατά του κράτους του Κατάρ».

Αναφέρεται μάλιστα ότι με αυτόν τον τρόπο ο Τραμπ προσπάθησε να καλύψει το «κενό» μετά την παρέμβαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού και τη διαγραφή άρθρου στο σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα, που αφορούσε τη «δέσμευση» του Ισραήλ ότι δεν θα επιτεθεί ξανά στο Κατάρ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στις 9 Σεπτέμβρη κατά της ηγεσίας της Χαμάς στην Ντόχα.

Με νέες επιθέσεις απειλούν οι Χούθι

Την ίδια ώρα οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν χτες την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο «Minervagracht» (σημαίας Ολλανδίας), που χτυπήθηκε από βαλλιστικό πύραυλο τη Δευτέρα ενώ έπλεε ανοιχτά του Αντεν, με αποτέλεσμα έκρηξη, πυρκαγιά και τον τραυματισμό δύο μελών του πληρώματος.

Το πλήρωμα του σκάφους (Ρώσοι, Φιλιππινέζοι, Ουκρανοί και υπήκοοι Σρι Λάνκας) μεταφέρθηκε μέσω ελληνικής και γαλλικής φρεγάτας που έπλεαν στην περιοχή στο Τζιμπουτί.

Σε ανακοίνωσή τους οι Χούθι προειδοποίησαν επίσης με επιθέσεις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, όπως οι «Chevron» και «ExxonMobil», παρά την προ μηνών συμφωνία με τις ΗΠΑ για μη επιθέσεις σε αμερικανικά πολεμικά και άλλα πλοία αμερικανικών συμφερόντων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων (HOCC), με έδρα τη Σαναά, που παίζει ρόλο «συνδέσμου» μεταξύ των Χούθι και των εμπορικών ναυτιλιακών εταιρειών, επέβαλε κυρώσεις σε 13 αμερικανικές εταιρείες, 9 στελέχη και 2 πλοία. Σύμφωνα με το πρακτορείο «Reuters», οι οντότητες που έχουν οριστεί από τους Χούθι «θα αντιμετωπιστούν με βάση την αρχή της αντιπαράθεσης».