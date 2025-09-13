ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Το «μακρύ χέρι» ΗΠΑ - Ισραήλ σπρώχνει στον όλεθρο τους λαούς

Σε νέα ένταση του μακελειού σε βάρος του, αλλά και σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων που εξαπολύει, προχωρά τοσε στενό συντονισμό με τιςκαι με πολύμορφες «πλάτες» από τους ευρωατλαντικούς συμμάχους του.

Σε αυτό το πλαίσιο, παράλληλα με τη συνέχιση των δολοφονικών ισραηλινών επιχειρήσεων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και τον νέο μαζικό εκτοπισμό των κατοίκων της, προωθούνται τα ισραηλινά εποικιστικά σχέδια για οριστικό διαμελισμό και προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.

Την ίδια ώρα, τις «μόνιμες» ισραηλινές επιθέσεις σε Υεμένη, Λίβανο και Συρία, οι οποίες συνεχίστηκαν και αυτήν τη βδομάδα, ήρθε να συμπληρώσει ο ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός στο Κατάρ, ο οποίος στόχευε στη δολοφονία των στελεχών - διαπραγματευτών της Χαμάς, ενώ ακολούθησαν οι προκλητικές δηλώσεις της ηγεσίας του κράτους - τρομοκράτη ότι το «μακρύ χέρι» του θα ξαναχτυπήσει και «θα φτάσει παντού»...

Πλήρης συντονισμός ΗΠΑ - Ισραήλ για τους «κοινούς στόχους»

Σε ένα τέτοιο φόντο, τον πλήρη συντονισμό ΗΠΑ και Ισραήλ που βάζουν από κοινού μπουρλότο σε όλη τη Μέση Ανατολή, έρχεται να αποτυπώσει και η ανακοίνωση της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο στο Ισραήλ, από το Σάββατο.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο «θα μεταφέρει τις προτεραιότητες της Αμερικής στη σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια του Ισραήλ».

Επισημαίνεται ακόμα ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ «θα τονίσει επίσης τους κοινούς μας στόχους: Να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά τη Γάζα και ότι θα γυρίσουν όλοι οι όμηροι στο σπίτι» και θα συζητηθούν οι «ισραηλινοί επιχειρησιακοί στόχοι» της Επιχείρησης «Αρματα του Γεδεών ΙΙ», όπως και «η δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε τις αντι-ισραηλινές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους» - με τον ισχυρισμό ότι κάτι τέτοιο «ανταμείβει την τρομοκρατία της Χαμάς» - και «τη νομολογία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το Διεθνές Δικαστήριο».

Τα περί «καταπολέμησης» της «μονομερούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους» αναφέρονται στην κινητικότητα που αναπτύσσεται ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του ΟΗΕ από μια σειρά «δυτικές» και αραβικές χώρες, με πρωτοστάτες τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, με τέτοιους όρους ωστόσο που ουσιαστικά παραπέμπουν σε ένα προτεκτοράτο, με έξωθεν παρεμβάσεις στα εσωτερικά του, ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης» κ.ά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΣ του ΟΗΕ ενέκρινε την Παρασκευή με μεγάλη πλειοψηφία (142 υπέρ, 10 κατά, 12 αποχές) τη λεγόμενη «Δήλωση της Νέας Υόρκης» που καταρτίστηκε από το Παρίσι και το Ριάντ, μετά από διεθνή διάσκεψη που οργάνωσαν τον Ιούλη.

Η «δήλωση» τάσσεται υπέρ του «τερματισμού του πολέμου στη Γάζα», της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και της «δίκαιης, ειρηνικής και διαρκούς ρύθμισης της ισραηλινο-παλαιστινιακής διένεξης, βασισμένης στην αληθινή εφαρμογή της λύσης των δυο κρατών».

Με πρόσχημα τις επιθέσεις στις 7/10/2023 στο Ισραήλ, η «δήλωση», την οποία υποστηρίζει και ο Αραβικός Σύνδεσμος, καταδικάζει τη Χαμάς και αναφέρει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση «θα πρέπει να πάψει να ασκεί την εξουσία της στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει τον οπλισμό της στην Παλαιστινιακή Αρχή, με την υποστήριξη και τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας».

Πριν την ψηφοφορία της Παρασκευής ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «σήμερα, για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, τα Ηνωμένα Εθνη θα καταδικάσουν τη Χαμάς».

Αναφερόμενη εξάλλου στην προοπτική μελλοντικής συμφωνίας, η «δήλωση» κάνει λόγο επίσης στην ανάπτυξη «προσωρινής διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης» στη Λωρίδα της Γάζας, με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Δολοφονικοί βομβαρδισμοί, βίαιος εκτοπισμός και λιμός στη Γάζα

Την ίδια ώρα το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος συνεχίζει τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, με το μακελειό, τον εκτοπισμό και τη λιμοκτονία στη Γάζα και το όργιο κατοχικής βίας στη Δυτική Οχθη.

Στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός κατοχικός στρατός προχωρά σε κλιμάκωση των επιθέσεών του για την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας, αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των θυμάτων και υποχρεώνοντας τους αμάχους σε έναν ακόμα βίαιο εκτοπισμό.

Ο κατοχικός στρατός δηλώνει ότι έχει καταλάβει το 40% της πόλης και καθώς επεκτείνει τις δολοφονικές επιχειρήσεις του απαιτεί από τους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν.

Μέσα σε αυτήν την κόλαση βομβαρδισμών και απειλών, πάνω από 1,3 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων 350 χιλιάδων παιδιών, παραμένουν στην Πόλη της Γάζας και πιο βόρεια, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα...

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι αποκαλούμενες «ασφαλείς ανθρωπιστικές ζώνες» στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα, όπου έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν πάνω από 800 χιλιάδες Παλαιστίνιοι - μέσα σε άθλιες συνθήκες, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, ιατρική περίθαλψη, νερό, ηλεκτρισμό - έχουν βομβαρδιστεί πάνω από 100 φορές, με πάνω από 2 χιλιάδες νεκρούς...

Συνολικά, από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 64.756 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 164.059.

Την ίδια ώρα σφίγγει όλο και περισσότερο η θανάσιμη θηλιά του λιμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Τουλάχιστον 441 Παλαιστίνιοι έχουν πεθάνει από πείνα, συμπεριλαμβανομένων 142 παιδιών.

Η δε UNICEF ανακοίνωσε ότι το ποσοστό των παιδιών με έντονο υποσιτισμό αυξήθηκε στο 13,5% τον Αύγουστο, από 8,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακόμα υψηλότερο ήταν στην Πόλη της Γάζας, φτάνοντας το 20%.

Προχωρούν τα σχέδια διαμελισμού και προσάρτησης της Δυτ. Οχθης

Παράλληλα με τη σφαγή στη Γάζα, το Ισραήλ προωθεί τα σχέδιά του για διαμελισμό και προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.

Πατώντας στις διαχρονικές πλάτες από ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στη διαιώνιση της κατοχής, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου προκλητικά διαμήνυσε εκ νέου την περασμένη Πέμπτη ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει».

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την τελετή υπογραφής για την προώθηση ενός ακόμα παράνομου εποικιστικού σχεδίου στη Δυτική Οχθη: Το απαράδεκτο σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Οχθη και θα την αποκόψει από την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Στην ίδια εκδήλωση, ο υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα γιορτάσει» σύντομα την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης.

Ταυτόχρονα συνεχίζεται το όργιο κατοχικής βίας, όπως και η μάταιη προσπάθεια του κράτους - δολοφόνου να καταπνίξει την παλαιστινιακή αντίσταση.

Μεταξύ άλλων, ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν πάνω από 100 Παλαιστίνιους την Πέμπτη σε επιδρομές στην πόλη Τουλκαρέμ και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του κατοχικού στρατού ότι δύο στρατιώτες του τραυματίστηκαν όταν το όχημά τους «χτυπήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό».

Σοβαρή κλιμάκωση με τον ισραηλινό βομβαρδισμό στην Ντόχα

Είχε προηγηθεί την Τρίτη η σοβαρή κλιμάκωση με τον ισραηλινό βομβαρδισμό στο Κατάρ, στην καρδιά της πρωτεύουσας Ντόχα, με ανεπιτυχή στόχο τη δολοφονία ηγετικών στελεχών - διαπραγματευτών της Χαμάς και τελικό αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων.

Οπως επιβεβαιώθηκε, οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί πριν την ισραηλινή επίθεση, έστω και αν στη συνέχεια επιχείρησαν να διαψεύσουν ότι έδωσαν το «πράσινο φως» για αυτήν, καθώς το Κατάρ εκτός των άλλων «φιλοξενεί» τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, al Udeid, όπου βρίσκεται και το περιφερειακό αρχηγείο της διοίκησης CENTCOM του αμερικανικού στρατού.

Το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης πάντως, μόλις μία μέρα μετά την επίθεση στο Κατάρ, εξαπέλυσε νέες απειλές, με προκλητικές δηλώσεις όπως αυτή του ισραηλινού ΥΠΕΞ, Ι. Κατς, που είπε ότι «το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα ενεργήσει κατά των εχθρών του παντού. Δεν υπάρχει κανένα μέρος να κρυφτούν»...

Σε ένα τέτοιο φόντο - και προκειμένου να αποφευχθεί ένα ακόμα από τα δεκάδες βέτο των ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ - το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ ...χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ, που τις εξαπέλυσε!

Την Κυριακή και τη Δευτέρα η πρωτεύουσα του Κατάρ θα φιλοξενήσει μια έκτακτη Αραβο-Ισλαμική Σύνοδο Κορυφής, με κύριο θέμα την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, ενώ μια σειρά ηγέτες αραβικών και ισλαμικών χωρών επισκέφθηκαν το Κατάρ τις προηγούμενες μέρες.