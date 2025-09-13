Νέες εργατικές κινητοποιήσεις στις 18 Σεπτέμβρη

Με ανησυχία παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Γαλλία εργατικά - λαϊκά στρώματα της χώρας, καθώς τα προβλήματα μεγαλώνουν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς τους και οι δυσκολίες στη γαλλική οικονομία προμηνύουν μόνο κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης.

Μετά από δυναμικές διαδηλώσεις και πορείες που έγιναν και την Τετάρτη σε εκατοντάδες σημεία όλης της χώρας, νέες πανεθνικές κινητοποιήσεις μεταξύ άλλων και με 24ωρες απεργίες σε πολλούς κλάδους ετοιμάζονται για την επόμενη Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη.

Η ανάγκη να δυναμώσει ο ταξικός συντονισμός των εργατοϋπαλλήλων μεγαλώνει και από τον νέο γύρο «κοινωνικού διαλόγου» που στρώνουν οι μεγαλοεργοδότες, για να διασφαλίσουν την ανοχή, αδράνεια και απογοήτευση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος της εργατικής τάξης. Οταν μάλιστα και τα προηγούμενα χρόνια μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία είχαν επιβεβαιώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που μεγαλώνει, αλλά και αποτελέσματα που μπορεί να φέρει η συσπείρωση σε ταξική βάση.

Την αλληλεγγύη του στην εργατική τάξη της Γαλλίας και τις απεργιακές κινητοποιήσεις εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο.

Την περασμένη Πέμπτη 11/9, η MEDEF έστειλε επιστολή στους «κοινωνικούς εταίρους» καλώντας σε συνάντηση στα γραφεία της, ώστε να συζητηθεί «η χρηματοδότηση του κοινωνικού μας μοντέλου», «η ανάπτυξη του παραγωγικού μας μοντέλου και η συμφιλίωση της ανάπτυξης με τις μεγάλες μεταβάσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη, όπως και την απασχόληση των νέων».

Ο υπογράφων πρόεδρος της MEDEF, Πατρίκ Μαρτέν, σημείωνε τη σημασία να υπάρχει μια «κοινωνικά αυτόνομη ατζέντα, μέσα στο σημερινό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο».

Το μεγάλο κεφάλαιο μεθοδεύει την επιτάχυνση νέων μεταρρυθμίσεων και ανατροπών που προσδοκά ότι θα στηρίξουν τη γεωπολιτική του θέση, εντός αλλά και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, παρακολουθώντας οικονομικούς δείκτες που προκαλούν ανησυχία στους αστούς: Το κρατικό χρέος όχι απλά αυξάνεται σταθερά από τη δεκαετία του 1970, αλλά πλέον φτάνει το 114% του ΑΕΠ, με οικονομολόγους να προβλέπουν περαιτέρω αύξηση στο 128% έως το 2030. Το «Ρόιτερς» πρόσφατα μετέδιδε πως το ελεγκτικό συνέδριο της χώρας εκτιμά πως οι πληρωμές τόκων αναμένεται να φτάσουν τα 100 δισ. ευρώ έως το 2029, από 59 δισ. ευρώ το 2024.

Επίσης οικονομικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι «η οικονομία της Γαλλίας υποαποδίδει έναντι όλης της υπόλοιπης Ευρώπης», με σωρευτική αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ μόλις 0,35% τα τελευταία τρία τρίμηνα.