ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΩΝ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ηρθαν ντυμένοι «φίλοι» οι εχθροί του παλαιστινιακού λαού...

Ανακοίνωση για ένα ακόμα απαράδεκτο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο, αυτήν τη φορά με πρωτοβουλία των δήθεν «προοδευτικών δυνάμεων», εξέδωσε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Οπως επισημαίνει, «τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η πιο δολοφονική φάση της γενοκτονίας του κατοχικού ισραηλινού στρατού στη Γάζα (...) μαζί με την κλιμάκωση των αγριοτήτων των Ισραηλινών εποίκων και του στρατού στη Δυτική Οχθη, το ψήφισμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των "προοδευτικών" Σοσιαλδημοκρατών - Πρασίνων - Φιλελεύθερων για τη Γάζα προκλητικά εξισώνει τον θύτη με το θύμα. Δικαιολογεί τις ισραηλινές θηριωδίες, αναγνωρίζοντας το "δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα", το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει "αναφαίρετο" (!) "απέναντι στην τρομοκρατία", όπως προκλητικά εννοούν τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού για το δικό του ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος, ενάντια στην κατοχή.

Το ψήφισμα, ενώ εκφράζει ανέξοδες ανησυχίες για την "ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα", (...) δεν κάνει ούτε μια αναφορά στο ποιος είναι ο θύτης των αμάχων, των γυναικών, των δημοσιογράφων, ποιος δολοφονεί παιδιά στις ουρές των συσσιτίων.

Εχει όμως ιδιαίτερη σημασία να σημειώσουμε και τι απέρριψε το Ευρωκοινοβούλιο σήμερα με την ψήφο του σε συγκεκριμένες τροπολογίες.

Το Ευρωκοινοβούλιο, λοιπόν, μεταξύ άλλων απορρίπτει καταψηφίζοντας:

- Τον όρο "γενοκτονία" για τα εγκλήματα του Ισραήλ.

- Την έκκληση σε κράτη - μέλη να δεχτούν τραυματίες από τη Γάζα!

- Την έκκληση για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους σε όσα κράτη - μέλη της ΕΕ δεν το έχουν κάνει.

- Το αίτημα για διακοπή της συμφωνίας ΕΕ - Ισραήλ, ακόμα και την έκφραση λύπης για το ότι αυτή παραμένει σε ισχύ.

- Το αίτημα για άμεσο και πλήρες στρατιωτικό εμπάργκο στο Ισραήλ.

- Την αναφορά για "εγκλήματα και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το Ισραήλ".

- Το ότι το Ισραήλ εφαρμόζει καθεστώς απαρτχάιντ.

- Την καταδίκη του βομβαρδισμού του Κατάρ από το Ισραήλ

- Το να διασφαλιστεί ότι "ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί και φωνές κριτικής μέσα στο πανεπιστήμια" δεν θα ποινικοποιούνται.

- Την έκφραση αλληλεγγύης στις δυνάμεις που αντιστέκονται μέσα στο Ισραήλ».

Επιπλέον το ψήφισμα, «αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, ισχυρίζεται ότι δεν βομβάρδισε το Ισραήλ τη Συρία, τον Λίβανο, την Υεμένη, το Ιράν και τώρα το Κατάρ, αλλά ...συνέβη το αντίθετο.

Στις δε μαζικότατες διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, που εκφράζουν την οργή των λαών ενάντια σε ένα έγκλημα που διαδραματίζεται σε "ζωντανή σύνδεση", η ΕΕ και το Κοινοβούλιό της βλέπουν ..."αύξηση του αντισημιτισμού", καταδικάζοντάς την».

Να σημειωθεί ότι Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι απέσυραν από την ψηφοφορία τις αρχικές τροπολογίες τους, που χαρακτήριζαν γενοκτονία τη «στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ», «μετατρέποντας την ατέλειωτη οδύνη του παλαιστινιακού λαού (...) σε διαπραγματευτική μάρκα πίσω από κλειστές πόρτες», και έτσι υπερψήφισε το ψήφισμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ υπογραμμίζει επίσης:

«Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ δεν συμμετείχαν καν στην ψηφοφορία, παρότι ήταν παρόντες. Φαίνεται πως τους φτάνει και τους περισσεύει η έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησής τους στο κράτος - κατακτητή Ισραήλ.

Το ΠΑΣΟΚ και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στην ψηφοφορία, μαζί και ο ευρωβουλευτής της Νίκης, υπερψήφισαν. Οσο για την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, φαίνεται πως βρήκαν στο ψήφισμα πλευρές της πολιτικής τους και ψήφισαν "παρών", ενώ η Λατινοπούλου καταψήφισε, γιατί φαίνεται ...δεν της έφτασε ο κυνισμός του ψηφίσματος υπέρ του Ισραήλ.

Το ΚΚΕ καταψήφισε το ψήφισμα και καταγγέλλει στον ελληνικό λαό και στη νεολαία του, που εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν σταματήσει να παλεύουν για το δίκιο της αντίστασης του παλαιστινιακού λαού, την προκλητική στάση όλων των αστικών κομμάτων.

Τα στηρίγματα του κατοχικού κράτους του Ισραήλ και των θηριωδιών του, οι απολογητές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, θα πάρουν την απάντηση που τους αρμόζει από τον ελληνικό λαό. Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι με το δίκιο, με τον λαό της Παλαιστίνης ως τη λευτεριά του».