ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Ισραηλινές απειλές για νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής

Με τη συνεχή υποστήριξη τωνκαι άλλωντου, χαρακτηριστική επιβεβαίωση για την οποία ήταν ητοεντείνει καθημερινά τις επιθέσεις γενοκτονίας σε βάρος του

Με τέτοιες «πλάτες» μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου εκτόξευσε νέες απειλές για επιθέσεις και κατά άλλων χωρών της περιοχής που φιλοξενούν, περιστασιακά ή μόνιμα, ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο έδαφός τους (συμπεριλαμβανομένης δηλαδή της Τουρκίας και της Αιγύπτου).

Δήλωσε χαρακτηριστικά πως η ισραηλινή κυβέρνηση είναι έτοιμη να επαναλάβει επιθέσεις παρόμοια με αυτή που εξαπέλυσε στο Κατάρ στις 9 Σεπτέμβρη, προκειμένου να εξοντώσει την ηγεσία της Χαμάς, όπου και εάν βρίσκεται αυτή. Οι δε απειλές συνοδεύτηκαν με αμοιβαίες διαπιστώσεις πως οι ΗΠΑ είναι «ο καλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ» και το αντίστροφο...

Την ίδια ώρα, στη Λωρίδα της Γάζας ο απολογισμός των θυμάτων ανεβαίνει καθημερινά. Εως χτες οι νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινές επιθέσεις ξεπερνούσαν τους 64.871 και οι τραυματίες τους 164.616.

Ανάμεσα στους νέους σκοτωμένους ένας ακόμη Παλαιστίνιος δημοσιογράφος του πρακτορείου «Safa» και του τηλεοπτικού δικτύου «Αl Quds» στην Πόλη της Γάζας, που έγινε ο 278ος εργαζόμενος στον Τύπο που δολοφονήθηκε από ισραηλινά πυρά.

Χτες, έγινε γνωστό πως την περασμένη βδομάδα ο στρατηγός ε.α. και τέως αρχηγός του ισραηλινού στρατού Χ. Χαλεβί ομολόγησε σε εκδήλωση εποίκων ότι περισσότεροι από ένας στους δέκα Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ στον θύλακα, πριν 23 μήνες. Επιβεβαίωσε δηλαδή τον τραγικό απολογισμό θυμάτων που ανακοινώνουν οι παλαιστινιακές αρχές, τον οποίο διαψεύδει προκλητικά το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος...

Υπό τις συνεχείς επιθέσεις του κατοχικού στρατού, την καθημερινή ισοπέδωση πολυώροφων κτιρίων της Πόλης της Γάζας, πολλές χιλιάδες Παλαιστίνιοι καλούνται καθημερινά να μετακινηθούν προς τον νότο και τον παράκτιο καταυλισμό εκτοπισμένων αλ Μαουάσι, που έχει στηθεί πάνω στην καυτή άμμο δίχως καμία υποδομή σε αποχέτευση, ύδρευση, σίτιση, υπηρεσίες υγείας και ανθρώπινες συνθήκες στέγασης.

Οι συνθήκες κόλασης συμπληρώνονται από τον λιμό που έχει στοιχίσει από την αρχή του πολέμου τη ζωή σε πάνω από 400 Παλαιστίνιους.

Οι νέες απειλές Νετανιάχου

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, ο Μπ. Νετανιάχου άφησε σαφείς απειλές εναντίον χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, επιβεβαιώνοντας πως ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης που είχε με τον Μ. Ρούμπιο αφορούσε τις επιθέσεις που έκαναν ΗΠΑ και Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο δε Ρούμπιο δεν έκρυψε επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ για νέες κυρώσεις και άλλα μέτρα κατά του Ιράν.

«Μπορείτε να τρέξετε, ή να κρυφτείτε. Εμείς, όμως, θα σας πιάσουμε» είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος στην ηγεσία της Χαμάς.

Αναφερόμενος στο Κατάρ και άλλες ισλαμικές χώρες είπε πως προέβησαν σε υποκριτικές αντιδράσεις, μετά την επίθεση του Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό του ισραηλινού κράτους - τρομοκράτη να ισχυρίζεται ότι «όσοι δίνουν έδαφος σε τρομοκράτες» δεν μπορούν να επικαλούνται κυριαρχικά δικαιώματα...

Επικαλέστηκε τα εξίσου άθλια «επιχειρήματα» των ΗΠΑ για τον προγενέστερο «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», ενώ δήλωσε πως η επίσκεψη Ρούμπιο έδειξε ότι «η Αμερική βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία».

Κάλεσε ξανά τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα, να αποστρατιωτικοποιηθεί η Λωρίδα της Γάζας, να αναλάβει το Ισραήλ την «ασφάλεια» της περιοχής - διαιωνίζοντας δηλαδή την κατοχή - και να συγκροτηθεί μετά το τέλος του πολέμου μία «μεταβατική, πολιτική κυβέρνηση» από ανθρώπους που «δεν θα διαπαιδαγωγούν τους Παλαιστίνιους να σκοτώνουν ή να μισούν τους Εβραίους».

Ο Ρούμπιο απέφυγε χαρακτηριστικά να πει οτιδήποτε ενάντια στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, ενώ δικαιολογώντας τα ισραηλινά εγκλήματα είπε πως η Χαμάς είναι μία οργάνωση «τρομοκρατών».

Τόνισε πως ο βομβαρδισμός της Ντόχα δεν επηρεάζει τις στενές συμμαχικές σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ. Ενθάρρυνε, ωστόσο, στη συνέχεια το εμιράτο να συνεχίσει «τον εποικοδομητικό ρόλο» για την απελευθέρωση των ομήρων και τον «τερματισμό» του πολέμου.

Συνεχίζοντας την υποστήριξη της κατοχής, τοποθετήθηκε ξανά ενάντια στις επικείμενες αναγνωρίσεις του Παλαιστινιακού Κράτους από ορισμένες «δυτικές» χώρες.

Ο Ρούμπιο μεταβαίνει σήμερα στο Κατάρ, σε μια προσπάθεια να «καθησυχάσει» την κυβέρνηση του Εμιράτου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ είχε δηλώσει την Κυριακή ότι «το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Οταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε»... Στη συνέχεια δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο εμιράτο.

Η σύνοδος στην Ντόχα

Χτες στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, δεκάδες ηγέτες συμμετείχαν σε έκτακτη σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης της 9ης Σεπτέμβρη.

Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, κατήγγειλε την επίθεση του Ισραήλ ως «κατάφωρη παραβίαση» κυριαρχικών δικαιωμάτων, «ύπουλη και δειλή πράξη». Είπε πως ο Νετανιάχου «ονειρεύεται» τη μετατροπή της αραβικής περιοχής σε «ισραηλινή σφαίρα επιρροής».

Ο γγ του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας Χισεΐν Μπραχίμ εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη» με το Κατάρ ζητώντας «μία ενιαία, σταθερή στάση κατά της ειδεχθούς ισραηλινής επίθεσης».

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Α. Φ. Σίσι κάλεσε το Ισραήλ να καταλάβει ότι «η ασφάλεια και η κυριαρχία του δεν μπορούν να επιτευχθούν διά της βίας, αλλά με σεβασμό στο δίκαιο και στην κυριαρχία των άλλων χωρών».

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι ζήτησε να δοθεί μία «συλλογική απάντηση ασφαλείας» που θα απαντά «σε επιθέσεις» που εξαπολύονται κατά αραβικών ή ισλαμικών χωρών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να σύρει όλη την περιοχή στο «χάος» και επισήμανε πως η επίθεση που έκανε στο Κατάρ «συνιστά άμεση απειλή για όλη την περιοχή μας» επικαλούμενος τις πρόσφατες αναφορές Ισραηλινών αξιωματούχων περί «Μεγάλου Ισραήλ». Πρότεινε «αυτάρκεια» των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών σε τομείς ανάπτυξης, ασφάλειας διά της περιφερειακής συνεργασίας. Ζήτησε αύξηση της «οικονομικής πίεσης» κατά του Ισραήλ και μηχανισμούς «κοινής συνεργασίας ισλαμικών χωρών».

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μ. Αμπάς απηύθυνε διεθνή έκκληση ώστε να καταστεί το Ισραήλ υπόλογο για όσα διαπράττει στη Γάζα και στα άλλα παλαιστινιακά εδάφη, προτείνοντας να δοθεί εναντίον του μία «σταθερή αραβική» απάντηση.

Στη σύνοδο ο Ιρανός Πρόεδρος, Μ. Πεζεσκιάν, απηύθυνε έκκληση στις ισλαμικές και αραβικές χώρες να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η σύνοδος στην Ντόχα θα «οδηγήσει σε μια απόφαση» για μέτρα. Προειδοποίησε επίσης πως η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ δεν ήταν «μία παρόρμηση της στιγμής» αλλά «μέρος της πολιτικής του Ισραήλ και της ατιμωρησίας που απολαμβάνει».

Σύμφωνα με το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Τζαντίντ που επικαλείται διπλωματικές πηγές, πέρα από την καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης και την έκφραση αλληλεγγύης με το Κατάρ, στο ψήφισμα που αναμένεται να εκδοθεί σήμερα θα τονίζεται ότι «η ισραηλινή επιθετικότητα θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση των συμφωνιών εξομάλυνσης των σχέσεών του με αραβικές και μουσουλμανικές χώρες της περιοχής», που είναι γνωστές ως Συμφωνίες του Αβραάμ (και υπογράφηκαν πριν 5 χρόνια από Ισραήλ, ΗΑΕ και Μπαχρέιν στις ΗΠΑ).

Σε σχέδιο απόφασης που επικαλέστηκε χτες βράδυ το AFP, προτείνεται να επανεξεταστούν οι διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Αναθερμαίνεται η συζήτηση για «Αραβικό ΝΑΤΟ»

Στο περιθώριο της συνόδου της Ντόχα αναθερμάνθηκε σημαντικά η κουβέντα για τη συγκρότηση του λεγόμενου «Αραβικού ΝΑΤΟ», κύρια με πρωτοβουλία του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, μία δεκαετία αφότου είχε πρωτομπεί στην ατζέντα αραβικών χωρών με αφορμή τον πόλεμο στην Υεμένη το 2015 και την επικράτηση του κινήματος Ανσάρ Αλλάχ (γνωστοί ως Χούθι) στην πρωτεύουσα Σαναά και ένα μεγάλο μέρος της χώρας, το οποίο τότε αντιμαχόταν η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σαουδαραβικού «Al Araby Al Jadeed», στο αρχικό προσχέδιο απόφασης υπήρχε αναφορά στην υποχρέωση Αραβικών και Μουσουλμανικών χωρών «να υπερασπιστούν όλες μαζί όποια χώρα θα δεχτεί επίθεση από το Ισραήλ» μέσω της συγκρότησης μίας δύναμης ταχείας επέμβασης (στο μέλλον).

Πληροφορίες άλλων αραβικών ΜΜΕ ανέφεραν πως η Αίγυπτος θα μπορούσε να αποτελέσει τον βασικό πυρήνα μίας τέτοιας δύναμης με περίπου 20.000 στρατιώτες, με δεύτερη χώρα σε παροχή έμψυχου δυναμικού τη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, η εφημερίδα Al Akhbar δεν ανέμενε να ανακοινωθούν περαιτέρω πρακτικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Νέα ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε την Κυριακή πως σε νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας σκοτώθηκε ακόμη ένας άνθρωπος.

«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην πόλη Μπουρτζ Καλαουίγια προκάλεσε έναν θάνατο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.