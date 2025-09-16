ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Να σταματήσει η πολεμική απειλή των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Με κοινή ανακοίνωσή τους, 26 έως τώρα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από όλες ηπείρους - ανάμεσα τους και το ΚΚΕ - εκφράζουν την καταδίκη τους για την τρέχουσα ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική, κατόπιν εντολών της κυβέρνησης Τραμπ, που απειλούν τη Βενεζουέλα με το πρόσχημα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Οπως τονίζουν χαρακτηριστικά: «Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του έχουν ιστορικά χρησιμοποιήσει την υποτιθέμενη "καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εμπορίου ναρκωτικών, της παρουσίας όπλων μαζικής καταστροφής, της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας", μεταξύ άλλων, ως πολιτικό προκάλυμμα για να επιτεθούν και να παρεμβαίνουν σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο».

Και προσθέτουν: «Αυτή η νέα κλιμάκωση της επιθετικότητας του αμερικανικού ιμπεριαλισμού στην περιοχή της Καραϊβικής έχει ως σαφή στόχο να επικρατήσουν τα συμφέροντα των αμερικανικών μονοπωλίων στον ανταγωνισμό τους με το κεφάλαιο και τα συμφέροντα των ανταγωνιστικών δυνάμεων, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο να συνεχίσει να παραχωρεί μεγαλύτερα προνόμια και παραχωρήσεις στο αμερικανικό μονοπωλιακό κεφάλαιο ή ακόμα και να επιτύχει την πλήρη κατάρρευση του καθεστώτος και την άνοδο στην εξουσία της δεξιάς αντιπολίτευσης, ενός πιστού εκπροσώπου των συμφερόντων του. Επιπλέον, θα προκαλούσε τεράστιες αποσταθεροποιητικές και βίαιες επιπτώσεις για ολόκληρη την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζουμε την έντονη καταδίκη μας για αυτή την επικίνδυνη κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής παρέμβασης, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω επιδείνωση των δύσκολων συνθηκών των δημοκρατικών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του λαού της Βενεζουέλας. Η ιμπεριαλιστική παρέμβαση, που εκφράζεται με την τρέχουσα στρατιωτική ανάπτυξη ή τις συνεχιζόμενες ποινικές οικονομικές κυρώσεις, επιδεινώνει την καπιταλιστική κρίση της Βενεζουέλας, αυξάνοντας τα βάσανα του εργαζόμενου λαού της Βενεζουέλας.

Υποστηρίζουμε τον αγώνα της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού της Βενεζουέλας για την αποκατάσταση των δημοκρατικών ελευθεριών στη χώρα, τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα του λαού, τον τερματισμό της καταστολής και την πλήρη απελευθέρωση των εργαζομένων και των πολιτικών και κοινωνικών ακτιβιστών που κρατούνται άδικα επειδή αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους ή απαιτούν σεβασμό του Συντάγματος. Απαιτούμε την αποκατάσταση των πολιτικών δικαιωμάτων οργανώσεων που έχουν πέσει θύματα κρατικής επέμβασης στο εσωτερικό τους, όπως το νόμιμο Κομμουνιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας, τα μέλη του και η Κεντρική του Επιτροπή, που εκλέχτηκε στο 16ο Συνέδριο, και βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του ιμπεριαλισμού, με τους οποίους εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας. Καλούμε επίσης την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να σεβαστεί και να αποκαταστήσει αυτά τα δικαιώματα.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην εργατική τάξη και τον λαό της Βενεζουέλας και επιβεβαιώνουμε ότι η λύση στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση της Βενεζουέλας βρίσκεται στα χέρια της εργατικής τάξης και των εργαζομένων της Βενεζουέλας και όχι οποιουδήποτε μπλοκ της αστικής τάξης ή οποιουδήποτε πόλου στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα.

Είμαστε αντίθετοι στη νέα ιμπεριαλιστική αναδιανομή και στη θυσία των λαών προς όφελος των καπιταλιστικών συμφερόντων».

Νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος

Στο μεταξύ, στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες νέα επίθεση σε σκάφος στην περιοχή, με πρόσχημα την «καταπολέμηση του ναρκεμπορίου», με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ να κάνει λόγο για επίθεση εναντίον 3 θανάτους «ναρκοτρομοκρατών».

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν διαταγής μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν δεύτερη επίθεση εναντίον ταυτοποιημένων, εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM» (σσ. διοίκηση του αμερικανικού στρατού), ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του, ισχυριζόμενος ότι «η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκοτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρισκόταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (...) με προορισμό τις ΗΠΑ».

Κάνοντας λόγο για «απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ», ο Τραμπ προανήγγειλε ουσιαστικά νέα χτυπήματα, λέγοντας ότι «θα κυνηγήσει» τα καρτέλ.

Είχε προηγηθεί στις αρχές του μήνα αμερικανική επίθεση σε ταχύπλοο στην Καραϊβική, με τις ΗΠΑ να αναφέρουν ότι προερχόταν από τη Βενεζουέλα και ότι εξοντώθηκαν 11 «ναρκωτρομοκράτες». Το Καράκας κατήγγειλε τις ΗΠΑ για «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Παράλληλα ενισχύεται η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και όπλων των ΗΠΑ στην περιοχή της Καραϊβικής, όπως τα πέντε F-35 που έφτασαν στις βάσεις του Πουέρτο Ρίκο, ενώ πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στις 12 Σεπτέμβρη προέβησαν σε παράνομη πολύωρη νηοψία σε αλιευτικό από τη Βενεζουέλα, εντός της ΑΟΖ της.

Επίσης ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας κατήγγειλε ότι τις τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί η παρουσία κατασκοπευτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ στο έδαφος της χώρας.