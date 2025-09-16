ΗΠΑ - ΚΙΝΑ

Νέα συνάντηση για δασμούς και άλλα θέματα

Νέο γύρο διμερών διαβουλεύσεων ολοκλήρωσαν χτες αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Κίνας, με επίκεντρο τους δασμούς που εκατέρωθεν κάθε πλευρά έθεσε σε εφαρμογή σε εισαγωγές από την άλλη πλευρά, όπως και άλλα θέματα, με φόντο την όξυνση του διμερούς ανταγωνισμού σε όλα τα πεδία των διεθνών εξελίξεων.

Οι νέες συνομιλίες που έγιναν στη Μαδρίτη της Ισπανίας διήρκεσαν έξι ώρες χτες και πέντε ώρες προχτές.

Σε ανάρτησή του χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «η μεγάλη εμπορική συνάντηση ΗΠΑ και Κίνας στην Ευρώπη πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! Θα ολοκληρωθεί σύντομα. Μια συμφωνία επίσης επιτεύχθηκε για μια "συγκεκριμένη" εταιρεία που νέοι άνθρωποι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σωθεί. Θα χαρούν πολύ! Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ - που μαζί με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο, Τζέιμσον Γκριρ, ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας - είπε ότι «είχαμε πολύ θετικές συζητήσεις. Προτιμήσαμε να εστιάσουμε στο θέμα του TikTok» και «θα διεξάγουμε εμπορικές διαπραγματεύσεις περίπου σε έναν μήνα σε άλλη τοποθεσία». Ακόμα πρόσθεσε ότι για το θέμα του TikTok η κινεζική πλευρά προσήλθε στη συνάντηση με «πολύ επιθετικά αιτήματα», αλλά τελικά διαμορφώθηκε «πλαίσιο» στο οποίο υπήρξε συμφωνία. Ανακοίνωσε δε και τηλεφωνική συνομιλία που θα έχουν την Παρασκευή ο Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας ήταν ο αρμόδιος για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αντιπρόεδρος, Χε Λιφενγκ.

Το πιο πρόσφατο ρεπορτάζ στην αγγλική έκδοση του «Σινχουά» αναφερόταν μόνο στη θεματολογία της συνάντησης επικαλούμενο δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εμπορίου, χωρίς άλλη διευκρίνιση.

Την ίδια στιγμή, την Κυριακή το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για αθέμιτο ανταγωνισμό στις εισαγωγές συγκεκριμένων αναλογικών μικροκυκλωμάτων (τσιπ) που παράγονται στις ΗΠΑ. Εκπρόσωπος του υπουργείου κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση του πλαισίου ελέγχων στις εξαγωγές και ότι με δόλο εμπόδισε και περιόρισε τις εισαγωγές κινεζικών μικροκυκλωμάτων, αλλά και προϊόντων που παράγει η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), παραβιάζοντας κατά συνέπεια σε σοβαρό βαθμό και τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), ζημιώνοντας τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων.