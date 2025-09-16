ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πρωτιά για τους Χριστιανοδημοκράτες στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία

Οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του Γερμανού καγκελάριου Φρ. Μερτς αναδείχθηκαν πρώτη δύναμη στις τοπικές εκλογές της Κυριακής στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα.

Η Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, με 18 εκατ. κατοίκους, 13,7 εκατ. πολίτες άνω των 16 ετών και βιομηχανικό κέντρο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της χώρας.

Οι Χριστιανοδημοκράτες έλαβαν περίπου το 33,3% των ψήφων, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) 22,1%. Στην τρίτη θέση, με σημαντική άνοδο, η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) εξασφάλισε το 14,5%, και ακολουθούν οι Πράσινοι 13,5%, η «Αριστερά» (Die Linke) με 5,6% και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 3,7%.

Σύμφωνα με το WDR η συμμετοχή ανήλθε σε 56,5%, ποσοστό υψηλότερο σε σύγκριση με τις τοπικές εκλογές του 2020 (51,9%).

Να σημειωθεί ότι η Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία είναι το κρατίδιο που εισφέρει στο γερμανικό ΑΕΠ το μεγαλύτερο μερίδιο, με κρατιδιακό ΑΕΠ ύψους 733 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2021).

Eκεί βρίσκονται κολοσσοί της γερμανικής βαριάς βιομηχανίας μετάλλου, χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες, αλλά και ο κολοσσός της πολεμικής βιομηχανίας «Rheinmetall». Στο κρατίδιο βρίσκονται επίσης κομβικής σημασίας ΝΑΤΟικές βάσεις, που αποκτούν επιπρόσθετη βαρύτητα στο πλαίσιο της στρατιωτικής ενίσχυσης της Γερμανίας και της όξυνσης της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

Στην κορυφή της ατζέντας και σε αυτές τις εκλογές βρέθηκε το Μεταναστευτικό, με φόντο την αυστηροποίηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής από τις τελευταίες κυβερνήσεις. Ειδικά σε πόλεις της βαριάς γερμανικής βιομηχανίας με έντονο μεταναστευτικό υπόβαθρο, όπως το Γκελζενκίρχεν και το Ντούισμπουργκ, η AfD σημειώνει εμφανή άνοδο. Στο Γκελζενκίρχεν δημοσκοπήσεις έδιναν στην AfD ποσοστά άνω του 24%.