ΗΠΑ

Ανέστειλαν τον «Στρατηγικό Διάλογο» με το Κόσοβο

Την «επ' αόριστον αναστολή του προγραμματισμένου Στρατηγικού Διαλόγου με το Κοσσυφοπέδιο» ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι ΗΠΑ σε ανακοίνωση της πρεσβείας τους στην Πρίστινα, επικαλούμενες ανησυχίες «σχετικά με τις κυβερνητικές ενέργειες που έχουν αυξήσει τις εντάσεις και την αστάθεια, περιορίζοντας την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστούν παραγωγικά με το Κοσσυφοπέδιο σε κοινές προτεραιότητες».

Η Ουάσιγκτον δηλώνει «δεσμευμένη να προωθήσουμε κοινά συμφέροντα», επικρίνοντας ωστόσο «πρόσφατες ενέργειες και δηλώσεις του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Κούρτι, που έχουν δημιουργήσει προκλήσεις για την πρόοδο που έχει σημειωθεί εδώ και πολλά χρόνια». Υπενθυμίζουν δε ότι «ο Στρατηγικός Διάλογος είχε ως στόχο την ενίσχυση των οικονομικών και διπλωματικών δεσμών» των δύο πλευρών, εκφράζοντας την προσδοκία να επανεκκινήσουν οι σχετικές προσπάθειες «στο μέλλον, όταν θα είναι κατάλληλες οι συνθήκες».

Από τη μεριά της η κυβέρνηση του προτεκτοράτου δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην «ειρήνη» και στη «σταθερότητα» στην περιοχή, αλλά και ότι «χαιρετίζουμε επίσης τις επικρίσεις. Οποτε είναι συγκεκριμένες, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσουμε και να διορθώσουμε τις ενέργειές μας».

Η δε Πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι εξέφρασε «βαθιά λύπη και ανησυχία» για την εξέλιξη, δηλώνοντας ότι «θα συνεχίσω να εργάζομαι στενά με τις ΗΠΑ σε όλα τα πεδία κοινού ενδιαφέροντος» και ότι «η ασφάλεια της Δημοκρατίας του Κοσόβου είναι στενά δεμένη με τη στήριξη των ΗΠΑ, γι' αυτό και όλοι πρέπει να διατηρούν αυτήν την ιερή συμμαχία με τη μέγιστη σοβαρότητα και ευθύνη».