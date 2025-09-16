ΗΠΑ

Αναδίπλωση Τραμπ εν μέσω πόλωσης και διώξεων μεταναστών

Σε αναδίπλωση υποχρεώθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μαζική σύλληψη 475 Νοτιοκορεατών εργαζομένων της αυτοκινητοβιομηχανίας «Huyndai» στην Τζόρτζια στα τέλη Αυγούστου και το ενδεχόμενο μείωσης των ξένων επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Σε μήνυμά του στη δική του πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης Truth Social, ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως είναι «ευπρόσδεκτοι» στις ΗΠΑ οι εργαζόμενοι μεγάλων ξένων εταιρειών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί «να φοβίσει» τους επενδυτές.

«Η αμερικανική οικονομία έχει ανάγκη (ξένους) ειδικούς για κάποιο καιρό, για να μας μάθουν και για να μας εκπαιδεύσουν για τον τρόπο κατασκευής των περίπλοκων προϊόντων τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις μετά τον θάνατο Μεξικανού μετανάστη

Πάντως, το πογκρόμ κατά παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ συνεχίζεται. Πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) την περασμένη Παρασκευή στο Σικάγο πυροβόλησαν θανάσιμα, τον 38χρονο Μεξικανό μετανάστη, Σιλβέριο Βιλιέγες Γκονζάλες, όταν αυτός αντιστάθηκε στη σύλληψη. Ο θάνατός του αποδοκιμάστηκε από τον («Δημοκρατικό») δήμαρχο του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, που δήλωσε αλληλέγγυος με τη μεξικανική παροικία της πόλης του, ζητώντας «πλήρη λογοδοσία» των υπευθύνων.

Παράλληλα ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε τις αρχές της πρωτεύουσας, Ουάσιγκτον, ότι θα κηρύξει την πόλη σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» μετά την απόφαση της («Δημοκρατικής») δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ να κατευθύνει την αστυνομία της πόλης να μη συνεργαστεί άλλο με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Την ίδια ώρα, εντείνεται η πόλωση μετά τη δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Τζέιμς Κερκ σε ανοικτή εκδήλωση στη Γιούτα το βράδυ της 10ης Σεπτέμβρη. Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που συνελήφθη την Παρασκευή, 33 ώρες μετά τη δολοφονία αφότου πείστηκε από τον πατέρα του και έναν πάστορα να παραδοθεί, δεν έχει ομολογήσει και αρνείται κάθε συνεργασία.

Επιπλέον, στελέχη του FBI φαίνεται πως παραμένουν στο σκοτάδι σε ό,τι αφορά τα σαφή κίνητρα του Ρόμπισον, σε βάρος του οποίου αναμένεται σήμερα να απαγγελθούν και επίσημα κατηγορίες για την υπόθεση.

Το Σαββατοκύριακο οι αεροπορικές εταιρείες «Delta Air Lines», «Αmerican Airlines» και «United Airlines» ανακοίνωσαν ότι έθεσαν σε διαθεσιμότητα εργαζομένους τους λόγω αναρτήσεων που έκαναν σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σχετικά με τη δολοφονία.