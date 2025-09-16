ΙΡΑΝ

Ενέργειες για ψήφισμα κατά των επιθέσεων ΗΠΑ - Ισραήλ

Ο Μ. Εσλαμί, επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, προειδοποίησε χτες για πιθανό «χάος» σε περίπτωση που στην ετήσια γενική συνέλευση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ (ΙΑΕΑ) αυτήν τη βδομάδα στη Βιέννη οι χώρες - μέλη απορρίψουν ή μπλοκάρουν πρόταση της Τεχεράνης προκειμένου να καταδικαστούν ως σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου οι επιθέσεις που έκαναν τον περασμένο Ιούνιο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Αν θέλουν να υπακούσουν στον νόμο της ζούγκλας και στον κανόνα της εξαναγκαστικής βίας, θα καταλήξουν στο χάος... Αλλά αν θέλουν να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο, πρέπει να συζητήσουν αυτό το σχέδιο ψηφίσματος» πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο «Bloomberg», υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ απειλούν τις άλλες χώρες και τον διεθνή οργανισμό με διακοπή χρηματοδότησης εάν περάσει το ιρανικό σχέδιο απόφασης.

Η ετήσια σύνοδος της ΙΑΕΑ γίνεται υπό την προεδρία του Ιράν, μετά την εκλογή του σε αυτό το πόστο από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και χώρες της Μέσης Ανατολής, παρά τις έντονες αντιδράσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Νωρίτερα χτες ο γενικός διευθυντής του ισραηλινού υπουργείου Αμυνας, Αμίρ Μπαράμ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα έρθει αντιμέτωπο «με νέους γύρους συγκρούσεων» με το Ιράν στο μέλλον.

Ο δε Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο, στη διάρκεια επίσκεψης στο Ισραήλ και έπειτα από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, εξήρε τις επιθέσεις που έκαναν οι δύο χώρες ενάντια στο Ιράν, διαβεβαιώνοντας πως οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τις κυρώσεις και την οικονομική πίεση σε βάρος της Τεχεράνης.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είχε κατηγορήσει το Ιράν πως παραβιάζει συνεχώς τις υποχρεώσεις του στο πυρηνικό πρόγραμμα λέγοντας πως συνιστούν «σοβαρή απειλή» για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Χαρακτήρισε μάλιστα ως «απαράδεκτες» την έλλειψη διαφάνειας του Ιράν έναντι της ΙΑΕΑ και «την πυρηνική κλιμάκωση του Ιράν».

Ο Εσλαμί απάντησε ότι εναπόκειται στο Ιράν και την ΙΑΕΑ να συμφωνήσουν σε νέους κανόνες που θα διέπουν την πρόσβαση διεθνών επιθεωρητών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν από τις επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ.